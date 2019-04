–Es que soy un escritor feliz. Hay amigos míos que dicen: "La página en blanco es un sufrimiento". "No, chico, te has equivocado de profesión", les digo. Por eso yo elijo temas que me harán feliz durante uno o dos años. Vivir en un mundo que te estás creando tú es un privilegio extraordinario. Hay escritores muy respetables que escriben novelas agónicas, de sufrimiento, de desgarro. Me parece muy bien, las leo, incluso hay algunos que son amigos míos, pero no es mi tipo de literatura. A veces me pregunto si yo no escribiera novelas, y si no fuera lector sobre todo, ¿cómo me las arreglaría para soportar el mundo cuando no me gusta? Por eso cada noche me acuesto pensando en la escena del día siguiente y me duermo como un niño esperando a los Reyes Magos por la mañana cuando llegue el momento de eso.