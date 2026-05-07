Economía

Cuánto cobran los empleados de comercio en mayo 2026 según la última paritaria que incorporó una suma fija

Los trabajadores del sector recibirán un incremento progresivo desde este mes. Cuál es el salario en cada categoria

Guardar
Google icon
(EFE/ R. García)
El acuerdo paritario asegura una significativa suba salarial para los cajeros de supermercado en todo el país (EFE)

El Gobierno homologó la paritaria del sector Comercio para el trimestre abril-junio de 2026, respetando los términos pactados entre el gremio y las cámaras empresariales, sin introducir cambios. Este acuerdo, que abarca a más de 1,2 millones de trabajadores, suele servir como parámetro para otras discusiones salariales en el país.

La resolución surge del entendimiento alcanzado en marzo entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

PUBLICIDAD

En cuanto al incremento de haberes, se estableció una suba total del 5% sobre los salarios básicos, tomando como base los valores de marzo e incluyendo los adicionales no remunerativos vigentes. El ajuste será escalonado: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio, con impacto directo en la liquidación de sueldos del sector.

El convenio también prevé el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000, que se adiciona a los importes similares ya percibidos y mantiene la misma condición.

PUBLICIDAD

Hombre con gafas y delantal azul escaneando productos en una caja de supermercado. Se ven huevos, lácteos y otros artículos en el mostrador
A partir del nuevo acuerdo paritario, los cajeros cobran en mayo un salario cercano a los $1.215.513 (Freepik)

Así, los salarios básicos iniciales de los empleados de comercio en abril según categoría quedaron de la siguiente manera:

Maestranza

  • Categoría A: $1.198.911
  • Categoría B: $1.202.029
  • Categoría C: $1.212.951

Administrativo

  • Categoría A: $1.210.613
  • Categoría B: $1.215.298
  • Categoría C: $1.219.977
  • Categoría D: $1.234.022
  • Categoría E: $1.245.724
  • Categoría F: $1.262.890

Auxiliar especializado

  • Categoría A: $1.223.879
  • Categoría B: $1.237.922

Cajeros

  • Categoría A: $1.214.513
  • Categoría B: $1.219.977
  • Categoría C: $1.226.999

Personal Auxiliar

  • Categoría A: $1.214.513
  • Categoría B: $1.222.315
  • Categoría C: $1.248.065

Vendedores

  • Categoría A: $1.214.513
  • Categoría B: $1.237.925
  • Categoría C: $1.245.724
  • Categoría D: $1.262.890

En mayo, tras el aumento, los sueldos serán los siguientes:

Maestranza

  • Categoría A: $1.216.248
  • Categoría B: $1.219.412
  • Categoría C: $1.230.495
El convenio beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores del sector de comercio (REUTERS/Tomas Cuesta)
El convenio beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores del sector de comercio (REUTERS/Tomas Cuesta)

Administrativo

  • Categoría A: $1.228.122
  • Categoría B: $1.232.876
  • Categoría C: $1.237.623
  • Categoría D: $1.251.875
  • Categoría E: $1.263.749
  • Categoría F: $1.281.167

Auxiliar especializado

  • Categoría A: $1.241.335
  • Categoría B: $1.255.478

Personal Auxiliar

  • Categoría A: $1.228.122
  • Categoría B: $1.231.286
  • Categoría C: $1.243.950

Cajeros

  • Categoría A: $1.232.022
  • Categoría B: $1.237.623
  • Categoría C: $1.244.830

Vendedores

  • Categoría A: $1.232.022
  • Categoría B: $1.237.623
  • Categoría C: $1.244.830
  • Categoría D: $1.251.875
  • Categoría E: $1.263.749
  • Categoría F: $1.281.167

Por otra parte, se fijó una contribución extraordinaria de 28.000 pesos mensuales por empleado a favor de la obra social OSECAC, a cargo de los empleadores comprendidos, con el objetivo de fortalecer la cobertura médica de los trabajadores.

Las partes acordaron volver a reunirse en junio de 2026 para revisar la actualización de escalas, montos fijos y porcentajes en función de la evolución de los indicadores económicos.

Armando Cavalieri, titular de FAECYS, dijo: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

“Uno de los puntos era el valor de la cuota solidaria, que con la excusa de una modernización se pretendía asfixiar a los sindicatos. La discusión quedó saldada con la medida cautelar que fijó el Juzgado Federal N 2 de San Martín, al suspender la aplicación de los artículos 131 y 133 de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, dando continuidad a todas las cláusulas convencionales y que establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales”, agregó.

Cabe señalar que los incrementos estipulados en este entendimiento no son de aplicación obligatoria para los convenios salariales celebrados en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego. Sin embargo, las sumas establecidas en este acuerdo pasarán a constituir el mínimo convencional vigente desde el momento de su homologación.

Google icon

Temas Relacionados

Empleados de comercioParitariasSalariosSueldoBonoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Salarios del personal doméstico: cuánto cobra cada categoría en mayo 2026

El último acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares actualizó las escalas y modificó algunas variables

Salarios del personal doméstico: cuánto cobra cada categoría en mayo 2026

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 2

El organismo difundió el cronograma oficial que detalla los días y montos de pago para cada prestación social, pensión y jubilación, incluyendo los bonos extraordinarios y los refuerzos para los beneficiarios durante este mes

ANSES: cuándo cobro en mayo 2026 si mi DNI termina en 2

Volvió con fuerza el apetito por activos argentinos tras la mejora de la calificación de la deuda

El índice Merval medido en dólares quedó otra vez cerca de los 2.000, un nivel que no toca hace varios meses. La ciudad de Buenos Aires aprovechó para conseguir la menor tasa de su historia en una emisión internacional

Volvió con fuerza el apetito por activos argentinos tras la mejora de la calificación de la deuda

¿Mejora el clima financiero?: las 3 variables que ilusionan a las calificadoras de riesgo y los 4 datos que las preocupan

La agencia de calificación Fitch Ratings elevó la nota soberana después de registrar avances en el orden fiscal, sector externo y reformas estructurales. Moody’s, por su parte, no planea una suba de nota inminente

¿Mejora el clima financiero?: las 3 variables que ilusionan a las calificadoras de riesgo y los 4 datos que las preocupan

La paradoja de dos sectores estrella: pese al boom, perdieron más de 8.700 trabajadores formales desde que asumió Milei

Tanto la minería como el petróleo se encuentran en expansión, pero demandan menos empleo. Qué explicación dan los economistas

La paradoja de dos sectores estrella: pese al boom, perdieron más de 8.700 trabajadores formales desde que asumió Milei

DEPORTES

Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen

Impacto en la Fórmula 1: Red Bull habría elegido a una figura de otro equipo para reemplazar a Max Verstappen

Un defensor le pasó la pelota a su arquero y terminó en gol en contra: la insólita jugada en la Copa Sudamericana que es furor

El libro que revela los secretos del fútbol desde distintos ángulos: por qué la pelota no es esférica y el “efecto magnus” de la comba

Los 4 puntos clave que deberá resolver Claudio Úbeda en el definitorio cierre del semestre de Boca Juniors

Boca quedó tercero en su zona tras el empate entre U. Católica y Cruzeiro: qué necesita para clasificar a octavos de la Libertadores

TELESHOW

Así fue el show de Trueno en lo de Jimmy Fallon: cita a Los Wachiturros y una frase que llamó la atención

Así fue el show de Trueno en lo de Jimmy Fallon: cita a Los Wachiturros y una frase que llamó la atención

Preocupación por la salud de Daniela De Lucía en Gran Hermano: el comunicado de su familia

Debutó la placa oculta en Gran Hermano: de qué se trata y quiénes son los nominados con la nueva modalidad

El emotivo homenaje a Luis Brandoni que reunió a figuras del teatro: “El actor de una generación inolvidable”

Susana Roccasalvo y Nazarena Vélez, enemigas irreconciliables: “Entro en LAM y me volvió a pegar”

INFOBAE AMÉRICA

Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

Denuncian un aumento de la represión en Cuba y la indiferencia internacional: “Aplauden al gobierno o miran para otro lado”

EN VIVO | Pakistán se ofreció como sede para la firma de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Las placas del artista alemán Gunter Demnig convierten las aceras de Berlín en monumentos del Holocausto

Israel lanzó un nuevo ataque contra cuarteles generales, almacenes y sitios estratégicos de Hezbollah en Líbano

Australia obligará a las grandes compañías de gas a reservar combustible para evitar la escasez de energía