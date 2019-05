"El termómetro de este stand —dice Cleopatra Caglieris del Fondo de Cultura Económica— es que hay menos gente. Regularmente no se puede ni caminar por la Feria y en estos días eso no ocurrió. Se nota la falta de gente, se puede comparar con las del año 2000 y 2001. De todos modos venimos parejo. Por suerte hay muchas actividades, aunque eso no se traduce en ventas". Como hacen muchos libreros, pone el énfasis en los descuentos bancarios para que el público pueda comprar así como también algunas promociones especiales. "Este año la CONABIP, por ejemplo, fue una lágrima", comenta en este breve diálogo con Infobae Cultura quien lleva 25 años trabajando en la Feria del Libro, es decir, experiencia le sobra, y por eso dice: "Hay que entender que la Feria es un espectáculo que se monta y que no está acorde a la realidad externa". "Mirá, te doy ejemplo: vas al baño y entrás perfectamente; ese es el mejor termómetro", concluye.