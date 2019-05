"¿Nos podemos poner de acuerdo? No, no podemos", afirmó el ex ministro durante los primeros minutos de su intervención, en los que despotricó contra la idea de acercamiento entre anti macristas y anti kirchneristas. "Yo no tengo problema con el diálogo, pero ¿Vieron cuando Néstor decía que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada? Bueno, Macri y Vidal dejaron el diálogo y el consenso en la puerta de la Casa Rosada", señaló.