-Es verdad porque es una tensión que existe en mí en tanto individuo y el estatus que tengo como artista y escritor. Luego de la salida de mi novela, hay sobrevivientes que me piden que cuente su historia. Y una vez más estamos hablando de un país en el que no existen escritores y podríamos hacer una decena de novelas con cada una de las vidas ruandesas. Cada año en Ruanda desde hace 25 años entre abril y junio se lleva a cabo una conmemoración del genocidio. Todo el país se ve tomado por estas ceremonias durante cien días. Y durante ese periodo de duelo los sobrevivientes se reúnen para contar lo que pasó. Es un momento muy intenso, muy duro para el país. Y desde este año hay una nueva ceremonia que es la ceremonia de las familias que no existen más, han muerto todos. Y esto es tremendamente triste, porque siempre cuando hay guerras o masacres queda alguien vivo en la familia, un niño, un anciano. En este caso no ha quedado nadie. Son historias contadas por otros acerca de familias que desaparecieron completamente. Y eso es también me enfrenta con la importancia de escribir. Yo soy un joven de 36 años, tengo dos hijas, he vivido parte importante de mi vida en otro lugar y entonces intento no ser prisionero de esa historia y es verdad que con las canciones es más fácil, son tres minutos, lo resuelvo. Escribo sobre Ruanda, Burundi, sobre muchos otros temas, pero la novela demanda meses de soledad e introspección, y entonces de manera obligada cuando estoy en esa situación y voy hacia otros temas me doy cuenta que ninguno tiene el mismo peso, la misma fuerza, entonces es un dilema.