Lluvias, fuertes vientos y mínimas invernales: cómo estará el tiempo en el AMBA

Para hoy se estiman precipitaciones durante la mañana y la tarde (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará jornadas con precipitaciones y un marcado descenso térmico, seguidas por una mejora progresiva hacia el domingo. Además, casi todo el país está bajo distintas alertas meteorológicas.

Durante este jueves, el AMBA registrará temperaturas máximas de 20 °C y mínimas de 15 °C, con una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 40 y el 70 % durante la mañana y la tarde. El viento, proveniente del sector sur, presenta velocidades de 23 a 31 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar entre 42 y 59 km/h. El SMN advirtió que “se esperan lluvias de variada intensidad en distintos momentos del día”.

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Para el viernes, las lluvias persisten durante la madrugada y la mañana, aunque con menor probabilidad (10 a 40 %), y se prevé un descenso de la temperatura máxima a 14 °C. El viento se mantiene del sur, con ráfagas superiores a los 50 km/h, y la mínima desciende a 8 °C.

El pronóstico semanal que detalla las condiciones meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (SMN)

El sábado marca el inicio de una mejora en las condiciones climáticas. Si bien la probabilidad de lluvias se mantiene baja, la temperatura máxima permanece en 14 °C y la mínima baja a 9 °C. El viento, aún del sur, sigue con intensidades moderadas y ráfagas de hasta 59 km/h.

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A partir del domingo, el panorama cambia con el regreso de cielos despejados y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas mínimas alcanzan los 7 °C, mientras que las máximas suben a 16 °C. Esta tendencia de tiempo estable se extiende durante el inicio de la próxima semana, con temperaturas que oscilan entre 16 y 18 °C de máxima, y mínimas entre 7 y 12 °C.

El SMN precisó que “se prevé la continuidad de vientos del sector sur, con disminución progresiva de la intensidad, y condiciones mayormente soleadas desde el domingo”. Las ráfagas fuertes irán cediendo a lo largo del fin de semana, favoreciendo la recuperación de la sensación térmica.

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La recomendación para quienes circulen durante el jueves y el viernes es prestar atención a posibles anegamientos y considerar la presencia de ráfagas intensas, especialmente en zonas abiertas.

Las alertas en el resto del país

Por otro lado, casi todo el país está bajo distintas alertas meteorológicas. Por tormentas, las provincias implicadas con alerta naranja son Corrientes, sur de Chaco, oeste de Formosa y gran parte de la extensión de Santa Fe y Entre Ríos. Mientras que el sur entrerriano, norte de Córdoba, oeste de Santiago del Estero, centro de Formosa, centro de Chaco y sur de Misiones el alerta es amarilla.

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Ante este escenario, el SMN recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

El mapa muestra las alertas meteorológicas activas en Argentina, con zonas marcadas en amarillo y naranja indicando riesgo por tormentas y otros fenómenos climáticos para los próximos días.

Por otro lado, la costa de Santa Cruz está bajo alerta amarilla por lluvias. Por lo que se pide mantenerse a resguardo, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el sumistro eléctrico si ingresa agua.

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Por fuertes vientos, gran parte del país está bajo alerta amarilla. Específicamente, las provincias afectadas son Chubut, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja. Mientras que el centro de Salta y Jujuy están con alerta amarilla por viento Zonda.

Las autoridades recomiendan frente a este escenario:

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Evitá salir al momento del fenómeno.

Cerrá puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente.

Retirá o asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Conducí con precaución.

Hidratate y protegé tus ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo.

No enciendas fuego.