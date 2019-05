Inusualmente moderada ("muy lejos estoy de querer ofender a nadie") y sobre todo en clave de visitante cautelosa a un espacio que no es el suyo por naturaleza: así se la vio y se la escuchó. Pese a estar ante una audiencia cautiva, pareció dispuesta a seguir las reglas y habló mucho menos de lo que podría haberlo hecho en otro escenario. No estaba en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada ni en cualquier lugar y no sólo porque se tratara de la Feria del Libro. Así, sin desbordes y con una apuesta elaborada, CFK fue durante un rato la dueña del auditorio Jorge Luis Borges de La Rural y hasta se animó a la ironía cuando el auditorio a pleno le cantaba el entusiasta "Cristina, Presidenta". "Son incorregibles, ya lo dijo Borges", dijo, y los conquistó.