"Amo a César Aira y los libros suyos que me gustan, que son muchísimos, son un placer total. Desbordó la literatura, le puso imaginación, humor, belleza, reflexión. Sus ensayos son altísimos. Los libros que no me gustan, no puedo entrar y los dejo al costado. Pero no importa. Soy feliz de ser su contemporánea, de haber estado activa en el momento en que empezó con su propuesta. Esa mezcla de alta cultura y cultura popular, ese gesto de dejar entrar a la literatura la cultura de todos los días. Todo me gusta, todo me inspira, no tengo más que agradecimiento, soy fan de Aira. Y repito: los libros que no me gustan, no puedo pasar de la primera página. Pero el resto son experiencias lisérgicas, de libertad, Aira me hace sentir bien. Siempre me hace sentir bien".