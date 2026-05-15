El tenso cruce de Dibu Martínez con Mac Allister y Van Dijk en la victoria que clasificó al Aston Villa a la Champions League

En el duelo entre el Aston Villa y Liverpool, los argentinos tuvieron un ida y vuelta dentro del área

Antes de afrontar la final de la UEFA Europa League, Aston Villa venció por 4-2 al Liverpool y selló su clasificación a la próxima Champions al escalar hasta la cuarta ubicación de la Premier League. El duelo contó con las presencias de Emiliano Buendía y Emiliano Dibu Martínez en el elenco local, mientras que Alexis Mac Allister fue titular en la visita. El arquero y el volante de los Reds tuvieron un cruce verbal en una pelota parada.

El desarrollo del primer tiempo en el Villa Park fue notablemente parejo. Ninguno de los dos equipos logró imponer las condiciones y las situaciones de peligro escasearon. El arquero argentino se salvó de un grave error a los 28 minutos después de que le anularan por fuera de juego un gol a Cody Gakpo, quien pateó solo debajo del arco tras un flojo rebote corto de Martínez.

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No obstante, el arquero de la selección argentina se redimió inmediatamente con una gran intervención: Dominik Szoboszlai, que tiene una pegada prodigiosa de larga distancia, sacó un potente remate desde afuera del área que obligó a una gran estirada del Dibu Martínez para mantener el cero en su arco.

En un tiro de esquina, Emiliano Martínez y Alexis Mac Allister protagonizaron un cruce de palabras. Liverpool cargó el área chica de futbolistas para incomodar al guardameta argentino. En medio del cúmulo de jugadores, el Dibu se sacó de encima al volante con un manotazo, algo que siguió con un ida y vuelta entre ambos que no pasó a mayores.

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Antes del final del primer tiempo, Aston Villa abrió el marcador de la mano de Morgan Rogers, quien capitalizó una jugada preparada tras un córner con un preciso remate con rosca desde la esquina del área contra el palo izquierdo de Giorgi Mamardashvili.

*La atajada del Dibu Martínez cuando el resultado estaba sin goles

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El transcurso del complemento fue considerablemente diferente. Emiliano Buendía protagonizó una infracción a los 52 minutos en tres cuartos de su campo y, tras la ejecución de Szoboszlai, llegó el empate del Liverpool. Virgil Van Dijk conectó de cabeza en soledad dentro del área y, tras una breve revisión por un supuesto empujón sobre Matty Cash, estampó el 1-1. Inmediatamente, Ollie Watkins volvió a poner la ventaja a favor de los Villanos, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

En medio de un frenesí de situaciones de peligro, Rio Ngumoha realizó una notable jugada individual en la que regateó a varios rivales para sacar un fuerte remate que impactó sobre la base del palo izquierdo del Dibu Martínez, mientras que Cody Gakpo falló el rebote. Cinco minutos después del empate del Liverpool, Aston Villa se puso por delante en el resultado tras un error en la salida desde el fondo de Dominik Szoboszlai que Watkins capitalizó en el 2-1.

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El propio autor del gol, candidato a representar a Inglaterra en el Mundial 2026, estuvo al borde de aumentar la diferencia luego de que el cuadro local recuperara la posesión de la pelota tras el saque del medio. Sin embargo, Giorgi Mamardashvili se destacó con una notable atajada. De hecho, el arquero de los Reds volvió a intervenir de forma trascendental con otro mano a mano atajado sobre Watkins un puñado de minutos después.

El arquero del Aston Villa tuvo un tenso encuentro con el neerlandés

Aston Villa controló el desarrollo del partido desde entonces y Emi Buendía estuvo al borde de sentenciar el duelo con un golazo a los 69 minutos: sacó un disparo desde el vértice del área que pegó en el travesaño y el palo. En medio de una floja actuación del Liverpool, el clima entre los futbolistas subió de temperatura y Mac Allister tuvo un fuerte cruce con Ezri Konsa en el que ambos se empujaron.

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Dibu Martínez se sumó a las tensas discusiones en un córner a favor del equipo de Arne Slot. El argentino se trenzó en una serie de agarrones con Virgil Van Dijk, neerlandés que estuvo presente en el choque de los cuartos de final del Mundial 2022 de Qatar, en la que ambos terminaron en el piso.

El argentino y el británico siguieron su cruce en la reanudación del juego, donde Watkins concretó su doblete al marcar el 3-1 luego de capturar un rebote dentro del área. Tras la salida de Buendía a los 85, John McGinn colocó el 4-1 con un golazo antes del cierre del encuentro. Nuevamente de cabeza, Van Dijk puso el 4-2 final.

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*El compacto de la victoria por 4-2 del Aston Villa sobre el Liverpool

La victoria del cuadro de Unai Emery supuso una pésima noticia para los equipos que están en la pelea por el sexto puesto. La posible combinación de que el Aston Villa se consagre campeón de la Europa League y culmine la Premier en la quinta posición, abriría un cupo extra en la tabla de posiciones para el sexto clasificado. Sin embargo, el triunfo contra el Liverpool (59) le permitió escalar a la cuarta plaza con 62.

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La lucha por el sexto lugar tiene involucrado a cinco equipos. Bournemouth —chocará contra el Manchester City— suma 55 unidades y se ubica por delante del Brighton (53) y Brentford (51). Chelsea y Everton, con 49, necesitan varias combinaciones de resultados para aspirar a conseguir su boleto.

Aston Villa cerrará su participación en la Premier League el domingo 24 de mayo en su visita al Manchester City, mientras que el Liverpool hará lo propio en Anfield contra el Sunderland desde las 12:00 (hora argentina). No obstante, el encuentro vital para el equipo del Dibu Martínez será el próximo miércoles: disputará la final de la UEFA Europa League contra el Friburgo de Alemania a las 16:00.

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Aston Villa selló su boleto a la próxima UEFA Champions League, mientras que el Liverpool deberá aguardar a la última fecha (REUTERS/Chris Radburn)

El último título de la liga inglesa que ganó la institución que tiene 152 años de vida fue en 1980. Desde entonces, el último gran rendimiento del Aston Villa fue con el subcampeonato del torneo de la temporada 1992/93 que obtuvo Manchester United. En 2024, logró el cuarto puesto y volvió a disputar la Champions League luego de 41 años con una recordada eliminación ante PSG en cuartos de final. Esa cuarta ubicación fue una de las mejores colocaciones en más de tres décadas, teniendo en cuenta el cuarto lugar de 1996 y el quinto obtenido en 1997. Desde allí, los Villanos culminaron seis veces en la sexta colocación de la tabla como mejor resultado pero luego navegaron siempre entre la parte media-baja de la clasificación, sumando inclusive tres temporadas en la segunda división entre 2016 y 2019.

Es por eso que sacar el boleto a Champions League nuevamente esta temporada fue una de las metas más importante que se plantearon los Villanos, además de que podrían igualar uno de sus mejores resultados históricos en la tabla de posiciones en las últimas décadas.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE