Scaloni habló a un mes del Mundial: las chances de volver a ser campeones y por qué Messi y Maradona podrían haber jugado juntos

El entrenador puntualizó en las posibilidades de la albiceleste de cara a la Copa del Mundo 2026

A falta de menos de un mes para el inicio oficial del Mundial 2026, Lionel Scaloni brindó una entrevista en la que palpitó el desafío que tendrá la selección argentina a la hora de defender el título en los Estados Unidos, México y Canadá. Ante la expectativa por la oficialización de los 26 convocados luego de que se conociera la prelista, el entrenador también habló sobre lo que podría ser la última Copa del Mundo de Lionel Messi y si podría jugar con Diego Armando Maradona en el mismo equipo.

“El Mundial es algo muy, muy, muy difícil. Para mí, los componentes para ganar Mundial tienen que juntarse un montón de cosas, no solo jugar bien. Es muy difícil. Vamos a intentarlo como siempre, porque Argentina cada vez que va a un Mundial va a intentar llegar a lo máximo. Pero sí que es verdad que es muy difícil, pero no imposible”, declaró Scaloni sobre si Argentina puede ganar otro Mundial en una entrevista con el sitio de la Conmebol.

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Respecto al hecho de las grandes posibilidades de que Messi dispute su último Mundial en 2026, Scaloni fue contundente: “Yo creo que poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no, a mí no me gusta la añoranza, no me gusta pensar en qué va a pasar. Yo quiero disfrutar el momento. Creo que todo el mundo lo quiere ver y quiere verlo jugar, no solo los argentinos”.

En esta misma línea, el entrenador de Pujato realizó una comparación con Maradona. “A mí me gusta pensar que va a seguir jugando, porque si no te pones triste, como cuando pasó con Diego (Maradona), de no verlo más jugar adentro de una cancha. Son jugadores que marcaron la historia del fútbol y pensar que no va a estar, no van a jugar más en algún momento, no te deja tranquilo. Entonces, prefiero pensar en el presente”, destacó en la entrevista.

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El entrenador habló sobre la participación del rosarino en la Copa del Mundo 2026

Cuando le consultaron si Diego Maradona y Lionel Messi hubieran jugado juntos en su equipo, Scaloni respondió sin ningún tipo de duda: “Sí, claro. Es que yo soy de los entrenadores que no piensan en un sistema del juego en base al entrenador. Los sistemas los hacen los jugadores. ¿Y cómo no van a jugar si fueron los mejores del mundo? Solo se acomodan, sin duda. Se podrían complementar tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales, no tanto nosotros”.

Respecto al trabajo que llevan a cabo con su cuerpo técnico y las metodologías que implementan con el plantel, aseguró: “No dejamos nada librado al azar, pero somos muy concisos en lo que le decimos. No le pasamos toda la información que realmente tenemos. Creemos que es muy importante que el jugador, si le pasamos todo lo que sabemos, tendemos a bloquearlo. Entonces, intentamos decirle lo que realmente es importante. Tenés que elegir lo que es importante, lo que crees que es importante. Pero sí es verdad que además de que fuimos futbolistas, sabemos lo que ellos necesitan, respiramos fútbol todos y estamos mucho en contacto con ellos e intentamos que no se nos escape nada. Transmitirles las cosas que realmente creo que van a ser importantes para el partido”.

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En la previa al estreno en el Mundial y después de la oficialización de la lista de convocados, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio. El debut en la Copa del Mundo se dará el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J, donde también enfrentará a Jordania y Austria.

El entrenador de la selección argentina habló antes del Mundial 2026

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Cómo liberar de presión a los jugadores: “Yo cuando jugaba, a mí me costaba eso. No digo que sufría la derrota, pero sí pensaba... no digo pesimista, pero sí que siempre pensaba en qué pasa si perdíamos y con el tiempo lo empecé a entender mejor. Ahora que soy entrenador, me di cuenta de que al final es inútil pues pensar en qué va a pasar si perdés, porque eso te quita energía para lo que estás haciendo en el momento. Entonces, lo básico es decirle: mirá, pase lo que pase, al otro día tenés que levantarte, tenés que entrenar, tenés que ir a jugar igual, tenés que hacer ciertas cosas. No te cambia la vida ganar, perder o empatar. Eso, quieras o no, yo creo que te da un poco más de tranquilidad y te hace al menos el día del partido dar el máximo, independientemente del resultado”.

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El día que jugó con Messi en un partido a beneficio: “Más allá de la patada a las mascotas, yo creo que esto es casualidad, que mirá todos los que estamos ahí, o sea, impresionante. Yo creo que yo soy el más picapiedra de todos, con diferencia. Hay grandísimos jugadores y a mí me invitaron para ir a jugar ese partido y lo disfruté un montón. Pero mirá los que están ahí. Está Diego con Leo al lado, impresionante. Un recuerdo imborrable. Yo soy extrovertido, sí, pero ese día entré al vestuario y hice así, me fui a un rincón y me paré a un rinconcito y solo miraba, porque son todos leyendas y los mejores jugadores del mundo. A mí me invitaron y estaba medio como tímido. Después me empecé a soltar. Encima jugué en el mismo equipo. Era impresionante, impresionante. Un recuerdo inolvidable. Jugó con Diego, jugaba con Román, jugaba con Leo. Equipazo, equipazo. Yo tengo el mejor recuerdo de ese día. Aparte han jugado juntos. Yo no sé si alguna vez había pasado. Increíble”.

Sus palabras tras la derrota con Arabia Saudita: “Me acuerdo de esto. Íbamos de camino a la rueda de prensa del segundo partido con México, un partido para nosotros muy importante. Íbamos con el jefe de prensa, con Nico, y me salió de adentro. Creo que era un poco lo que todos pensábamos. Que había sido un momento de dificultad ese partido, pero que nos íbamos a reponer. Y si nos reponíamos de eso, que había sido un golpe, el equipo iba a reaccionar. No tenía duda, por otra parte, que íbamos a reaccionar. Lo que pasa que una cosa que quede grabado queda... se magnifica todo. Pero fue un momento lindo. Habíamos tenido una charla con los jugadores y los veía que estaban enteros, más allá de que el partido nos había afectado, sabíamos que lo íbamos a revertir”.

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El día que se emocionó en un evento de la Conmebol tras la consagración en Qatar: “Muy lindo, muy lindo. Esto sí que fue muy emocionante. Esto lo hizo CONMEBOL, creo, un homenaje. Y este chico, habíamos visto algunas imágenes de él, agradeciendo y emocionado, llorando. Bueno, fue increíble. Fue una noche muy linda para todos. Yo creo que lo que decía ese nene era lo que pensaban todos los nenes del país. Y al final, lo que siempre digo es que nosotros alguna vez fuimos ese nene y llegamos a donde llegamos porque teníamos los mismos sueños que tiene él. ¿Por qué? ¿Por qué no puede pasarle a ellos? Esa es un poco la historia y lo que todos creemos. Al final uno lo ve. A lo mejor él lo ve tan lejano poder tenernos a nosotros, pero alguna vez puede ser él el que está ahí. Esa es nuestra idea. Que se hayan sentido representados con esta selección y que algún día, ¿por qué no?, que pueda estar él jugando para Argentina”.

Cómo es el futbolista sudamericano: “Yo creo que en Sudamérica hay diferentes tipos de jugadores. Culturalmente no somos todos iguales los sudamericanos, pero sí es verdad que hay un componente de que nacés jugando a la pelota en la calle. Sabemos las dificultades que se atraviesan por Sudamérica y cuando vas a Europa todos siempre quieren tener al menos un argentino. Por la manera que vivimos el fútbol, que lo sentimos y, lógicamente, hay varios países en Sudamérica que también respiran fútbol y creo que eso es una ventaja para cualquier equipo que quiera tener un sudamericano”.

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