Seis años sin Sergio Denis: el sentido homenaje de su hija Bárbara y el reclamo de justicia que no se apaga

Bárbara Hoffman, hija de Sergio Denis, recuerda a su padre a seis años de su fallecimiento, mientras la familia mantiene vivo el reclamo de justicia.

El aniversario de la muerte de Sergio Denis movilizó a su entorno más cercano y a sus seguidores en todo el país. A seis años de aquel desenlace, la figura del cantante sigue presente en la memoria colectiva, especialmente a través de los homenajes que su hija Bárbara comparte en redes sociales. Las publicaciones de este año, cargadas de imágenes privadas y palabras sentidas, renovaron el dolor y el pedido de justicia por una tragedia que marcó a la familia y a miles de admiradores.

En su cuenta de Instagram, Bárbara Hoffmann publicó varias fotos junto a su padre, acompañadas por textos breves y emotivos. Una de las imágenes muestra la mano de Sergio Denis en una cama de hospital, con la pulsera identificatoria, y el mensaje: “El peor final. 15.05.2020 | 15.05.2026. Héctor Omar Hoffmann. Sergio Denis. Papá. Dios es Justo”. La publicación se completa con los hashtags #justiciaporsergiodenis, #justiciatucuman y #nofueunaccidente, que sintetizan el reclamo constante de la familia por el esclarecimiento del caso y la búsqueda de responsabilidades. En otra foto, Bárbara aparece abrazada a su padre, ambos sonrientes. El texto “6 años” acompaña la imagen, reflejando el dolor persistente y la ausencia irreparable.

PUBLICIDAD

El 11 de marzo de 2019, Sergio se encontraba a punto de cumplir 70 años y planificaba un show en el Luna Park para celebrar su aniversario junto a sus seguidores. Durante una presentación en Tucumán, una pasarela improvisada sobre el foso de orquesta, con una altura de tres metros, fue el escenario de un accidente fatal. Mientras saludaba al público y caminaba hacia la platea, el cantante calculó mal un paso y cayó al vacío.

En cuestión de segundos, la euforia del público se transformó en conmoción. Los presentes, que hasta ese momento registraban el espectáculo con sus celulares, presenciaron la caída y el impacto. Los equipos de emergencia actuaron con rapidez y trasladaron a Denis de inmediato al hospital Ángel C. Padilla. Allí ingresó con múltiples contusiones y un “cuadro grave con pronóstico reservado”, según informó la directora del hospital, Olga Fernández.

PUBLICIDAD

La hija de Sergio Denis, Bárbara Hoffmann, comparte esta emotiva imagen en el sexto aniversario de la muerte de su padre, renovando su reclamo de justicia por el incidente.

Este accidente marcó el inicio de una extensa internación y un proceso de lucha que movilizó a su familia y mantuvo en vilo a la opinión pública. El episodio también abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en los escenarios y la prevención de riesgos en espectáculos masivos.

Tras el accidente, la familia de Sergio Denis se mantuvo unida y activa en el acompañamiento. Sus hijos, Federico, Bárbara y Victoria Hoffmann, fruto de su matrimonio con Mirta Messi, estuvieron presentes en cada etapa del proceso. Cuando el cantante mostró una leve mejoría, decidieron trasladarlo al Sanatorio Los Arcos, en Buenos Aires, para continuar con los tratamientos necesarios.

PUBLICIDAD

En este nuevo centro de salud, Denis fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas: una por un derrame pleural que comprimía su pulmón derecho y otra por un proceso infeccioso intestinal grave. Cada parte médico era seguido de cerca por la familia, que no perdió la esperanza de una recuperación.

Finalmente, en mayo de 2019, el cantante fue derivado al centro de rehabilitación ALCLA, en el barrio de Belgrano. Allí, el objetivo era mejorar su calidad de vida y continuar con la rehabilitación neurológica. El 16 de marzo de 2020, en pleno comienzo de las restricciones por la pandemia, Denis cumplió 71 años. Solo sus familiares más cercanos pudieron visitarlo en ese momento.

PUBLICIDAD

Sergio Denis con sus hijos Federico, Victoria y Bárbara

Un mes después, el 15 de mayo de 2020, se produjo el desenlace. La muerte de Sergio Denis generó una ola de mensajes de apoyo y dolor, tanto en el ámbito artístico como entre sus seguidores. Para la familia, el final fue devastador, tal como expresó Bárbara en sus redes: “El peor final”.

El fallecimiento no solo significó una pérdida irreparable para su entorno, sino que renovó el debate sobre la seguridad en los espectáculos públicos. Desde el primer momento, la familia insistió en que la tragedia podría haberse evitado si las condiciones del escenario hubieran sido otras. El uso de hashtags como #nofueunaccidente y #justiciatucuman en las publicaciones de Bárbara Hoffmann refuerza este mensaje y apunta a la necesidad de respuestas por parte de las autoridades.

PUBLICIDAD

En palabras de la familia, la caída fue la consecuencia de una infraestructura improvisada y de la falta de controles adecuados. El caso se transformó así en un símbolo del reclamo por mayor seguridad en los eventos públicos y en una demanda para que no se repitan hechos similares.

A seis años de la muerte de Sergio Denis, la memoria de su figura artística convive con el dolor de la ausencia y el compromiso de sus seres queridos para mantener vivo el reclamo de justicia. Las imágenes compartidas por Bárbara funcionan como testimonio de una relación entrañable y como recordatorio de una historia que, para su familia, aún no está cerrada.

PUBLICIDAD