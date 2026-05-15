Los 11 jugadores de la prelista de Scaloni que ya quedarán disponibles para el Mundial desde este fin de semana

Lionel Scaloni tendrá que depurar la lista de 55 para reducirla a 26 (REUTERS/Pablo Morano)

Las competiciones van llegando a su fin esta temporada y todos los futbolistas miran de reojo la Copa del Mundo que se iniciará el próximo 11 de junio. El debut de la selección argentina será el martes 16 frente a Argelia en Kansas, pero antes de afrontar esa cita el cuerpo técnico tiene bastantes cosas por resolver. Luego de la confirmación de los 55 preseleccionados para la cita máxima del fútbol, ahora llegará el momento del recorte. Y Lionel Scaloni tendrá “liberados” de competencia a once de los apuntados este fin de semana.

Las ligas de Francia, Alemania y Portugal concluirán este fin de semana. El contingente argentino del Olympique de Marsella compuesto por Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina finalizará su participación ante Rennes en condición de local. En tanto, el Olympique de Lyon de Nicolás Tagliafico recibirá al Lens por la última jornada de la Ligue 1. Además, el Racing de Estrasburgo de Valentín Barco, que perdió en semifinales de la Conference League ante Rayo Vallecano, bajará el telón ante Mónaco, también en condición de local. Vale recordar que Joaquín Panichelli, compañero del Colo, no integró la prelista de 55 por lesión.

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En la Bundesliga, donde se consagró campeón el Bayern Múnich por amplia ventaja por sobre Borussia Dortmund, habrá duelo albiceleste en la fecha final: el Bayern Leverkusen de Exequiel Palacios y Ezequiel Fernández recibirá al Hamburgo de Nicolás Capaldo, una de las sorpresas entre los nombres que seleccionó Scaloni. En tanto, el campeón portugués Porto, con el ex Boca Alan Varela, celebrará el título ante su público frente a Santa Clara; mientras que el Benfica de Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni intentará arrebatarle el segundo lugar de la tabla al Sporting de Lisboa en su visita al Estoril.

Otamendi quedará liberado de sus obligaciones con Benfica este fin de semana (REUTERS/Violeta Santos Moura)

De los once mencionados que quedarán liberados este fin de semana, más de la mitad tendría asegurado su lugar en el Mundial 2026: Rulli, Balerdi, Otamendi, Tagliafico, Barco y Exequiel Palacios. Facundo Medina es uno de los que hace fuerza desde atrás para quedarse con un cupo de los 26, mientras que Equi Fernández, Capaldo, Varela y Prestianni son piezas de recambio y tienen proyección a futuro. Luego de unos días de vacaciones, está previsto que estos convocados trabajen en el predio de la AFA en Ezeiza en la última semana de mayo, en la que se acoplará paulatinamente el resto. El 1° de junio la delegación va a aterrizar en Kansas, Estados Unidos, la sede elegida por Scaloni y su staff como base durante la Copa del Mundo. Allí, comenzarán a preparar los amistosos del 6 y el 9 de junio ante Honduras e Islandia en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, de Alabama, respectivamente.

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La gran mayoría de las ligas y competiciones (España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina, entre otras) tendrán su fecha cúlmine este domingo 24 de mayo. Sin embargo, los equipos sudamericanos que disputan copas internacionales tendrán unos días más de participación por la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana.

Así es que Boca Juniors definirá su clasificación a octavos de final de la Libertadores el jueves 28 de mayo (21:30) ante la Universidad Católica en la Bombonera. De los cuatro futbolistas incluidos en la nómina de Scaloni, el único que viajará a la Copa del Mundo es Leandro Paredes, ya que Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda son proyectos a futuro.

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Los seis de River Plate quedarán liberados el día anterior, cuando el Millonario reciba al Blooming de Bolivia por la Sudamericana en el Monumental. Con el pase a octavos del certamen encaminado, es posible que el cuerpo técnico del seleccionado nacional solicite la liberación de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, los dos nombres que tendrían su plaza en el Mundial (Santiago Beltrán, Lucas Martinez Quarta, Germán Pezzella y Aníbal Moreno no serían mundialistas). Y el mismo miércoles 27/5, también concluirá la participación en Racing por la Sudamericana ante Independiente Petrolero en Avellaneda. Será el último compromiso del semestre de Facundo Cambeses y Gabriel Rojas que, salvo alguna baja de última hora, tampoco viajarían a Estados Unidos.