Sociedad

El Mercado Central donará frutas y verduras al Banco de Alimentos Buenos Aires para abastecer a 1.300 organizaciones sociales

El acuerdo se enmarca en el Programa Reagro y permitirá que los excedentes de los operadores frutihortícolas lleguen sin costo a comedores y merenderos del AMBA

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En la formalización del acuerdo estuvieron presentes Fernando Uranga, Director Ejecutivo Banco de Alimentos; Fabián Miguelez, Presidente Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, vicepresidente CMCBA; Alberto Olmos, Director CMCBA y Lucio Maurizio, Coordinador Proyecto Reagro
En la formalización del acuerdo estuvieron presentes Fernando Uranga, Director Ejecutivo Banco de Alimentos; Fabián Miguelez, Presidente Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, vicepresidente CMCBA; Alberto Olmos, Director CMCBA y Lucio Maurizio, Coordinador Proyecto Reagro

El Banco de Alimentos Buenos Aires y la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires (CMCBA) sellaron un acuerdo formal que apunta a rescatar frutas y verduras aptas para el consumo y redistribuirlas a través de la red de organizaciones sociales que la primera entidad asiste en el Área Metropolitana. La iniciativa nació luego de que se conociera que el 30% de los alimentos producidos en el país no llegan a ser consumidos.

El convenio fue suscripto en el marco del Día Mundial del Reciclaje y formaliza la participación del Banco de Alimentos en la distribución de alimentos obtenidos de donaciones de los operadores comerciales del Mercado Central.

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Según los términos del acuerdo, la CMCBA autorizará al Banco de Alimentos a intervenir en esa distribución interna, mientras que la organización se compromete a retirar las frutas y hortalizas de forma gratuita y a entregarlas, también sin costo, a las instituciones beneficiarias.

La firma no surgió en el vacío. El Mercado Central de Buenos Aires ya contaba con un área de Acción Comunitaria que articula entre los operadores frutihortícolas y distintas iniciativas de responsabilidad social. A través del Programa de Donaciones y el Programa Familias, la CMCBA canalizaba previamente esas frutas y hortalizas hacia comedores, merenderos y personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

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El nuevo convenio incorpora al Banco de Alimentos como un actor más dentro de ese esquema, con capacidad para ampliar el alcance de la distribución a las 1.300 organizaciones sociales que integran su red.

Banco de Alimentos Buenos Aires
Durante 2025, el Mercado Central rescató más de un millón de kilos de alimentos, reforzando su rol como principal centro de comercialización de frutas y verduras del país

Fernando Uranga, director general del Banco de Alimentos, subrayó la escala de lo que implica el acuerdo: “Este acuerdo es de suma importancia para el Banco porque el volumen de mercadería que maneja el Mercado Central es importantísimo y la donación de frutas y verduras que generosamente disponen los Operadores Frutihortícolas nos permitirá continuar con esta doble tarea que nos hemos propuesto: por un lado, el rescate y reciclaje de alimentos para reducir el impacto ambiental y, por el otro, llegar a las instituciones con productos de calidad y nutritivos”.

Desde el lado del Mercado Central, el presidente Fabián Miguelez encuadró la firma en términos de política de gestión: “Para nosotros, este acuerdo representa mucho más que una firma institucional. Es la posibilidad de transformar el esfuerzo cotidiano y el recupero de frutas y verduras en una herramienta concreta de ayuda para miles de personas. Desde el Mercado Central creemos en un modelo de gestión con compromiso social, donde el trabajo articulado con organizaciones como Banco de Alimentos permite llegar a más comedores y merenderos del AMBA”.

El marco en el que opera este acuerdo tiene una dimensión cuantificable. Durante 2025, el Mercado Central de Buenos Aires rescató 1.076.170 kilogramos de alimentos. La institución es el principal centro de comercialización de frutas y verduras del país y uno de los más relevantes de América Latina, con capacidad de abastecer a un mercado de más de 14 millones de personas con productos provenientes del interior del país y de la región.

Todos los alimentos donados cumplen con las condiciones higiénico-sanitarias establecidas por el Código Alimentario Argentino y las resoluciones del SENASA.

El acuerdo se apoya también en el Programa Reagro, una iniciativa propia del Banco de Alimentos Buenos Aires orientada al rescate de excedentes agrícolas directamente desde el campo.

Lucio Maurizio, coordinador del programa, puso en perspectiva el problema estructural que el convenio busca atacar: “El 30% de los alimentos producidos no llegan a ser consumidos, y este problema hay que atacarlo desde la oferta y desde la demanda. Los mercados concentradores son fundamentales para el acceso a frutas y verduras en las ciudades, por eso estamos articulando rescates con 5 de los mercados más importantes en el AMBA y esperamos seguir creciendo”.

Maurizio agregó que la educación alimentaria, promovida a través de talleres junto a las organizaciones sociales, permite optimizar el aprovechamiento de los alimentos recuperados, y definió ese recupero como “un pilar clave en la sustentabilidad de las cadenas agroalimentarias”.

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