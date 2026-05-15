Rocky fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura porteña: “Resultado del trabajo, la pasión, la entrega y el amor”

La obra Rocky fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de CABA. Nico Vázquez con el diploma que lo acredita

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró de Interés Cultural a la obra teatral “Rocky”, protagonizada y codirigida por Nicolás Vázquez, en reconocimiento a su impacto en la cartelera porteña y su éxito en el teatro nacional. El espectáculo, en su segunda temporada, ha superado largamente los más de 100 mil espectadores de la primera, con localidades agotadas y una notable repercusión entre la crítica y el público.

“Rocky” fue distinguida por reflejar el fenómeno teatral más destacado del momento, liderado por Vázquez en compañía de Dai Fernández, quien también es su pareja en la vida real. La obra se posicionó como un fenómeno por su convocatoria multitudinaria, su adaptación nacional de la película de Sylvester Stallone y los premios obtenidos en la última edición de los Premios ACE.

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Rocky, fenómeno de la escena porteña

Desde su estreno en el Teatro Lola Membrives, la propuesta logró una marca inédita: 101 mil espectadores en 101 funciones durante la segunda temporada, todas con entradas agotadas. El reconocimiento institucional llegó en una función a sala llena, ocasión en la que Vázquez agradeció: “Este es el resultado del enorme trabajo, la pasión, la entrega y el amor por el teatro que ponemos en cada función”.

El éxito de “Rocky” reside en una conexión particular con la audiencia, que ovaciona cada función y valora la fidelidad al espíritu de la película. El elenco y el equipo artístico han recibido elogios de la comunidad teatral porteña y del público, marcando un antes y un después para el teatro argentino contemporáneo.

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Nico Vázquez, preparándose para salir a escena con Rocky (Fotografía: RS Fotos)

La declaración de Interés Cultural refuerza la relevancia de la obra y reconoce el trabajo conjunto de actores, técnicos y productores que sostienen la puesta. Este acompañamiento colectivo da cuenta de una identidad escénica renovada y de la capacidad de inspirar historias de superación desde el escenario local.

El detrás de escena del éxito de Rocky

En el ambiente del Lola Membrives predomina el compañerismo. Los actores y técnicos se preparan juntos entre bromas, costumbres compartidas y rutinas en los camarines, donde no faltan las escenas de celebración diaria. Dai Fernández destaca, entre risas, la hospitalidad y el clima de grupo que se vive previo a cada función.

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Recuerdos personales y rituales acompañan la concentración de Nicolás Vázquez antes de salir al escenario. El equipo técnico —integrado por noventa personas— prepara cada detalle para la función, y la preparación física y vocal de los intérpretes es monitoreada por especialistas. La producción cuenta con cabalas, como ingresar al escenario por la casa de Rocky, replicando el número original de la película.

El director y protagonista reveló a Infobae que el esfuerzo físico ha sido una parte fundamental del proyecto, incluyendo lesiones durante la temporada. Incluso figuras como Leo Messi visitaron el backstage y comentaron la energía colectiva, comparándola con la de un vestuario deportivo.

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El clima íntimo y familiar del elenco, junto a la exigencia técnica de la puesta, ha sido clave en el suceso sostenido de la obra. La solidaridad diaria entre los artistas contribuye a mantener la motivación y el alto nivel en cada presentación.

Nico Vázquez en su camarín del teatro Lola Membrives (Fotografía: RS Fotos)

Cómo se adaptó Rocky al teatro argentino

La adaptación teatral de “Rocky” supuso múltiples desafíos desde el inicio. Nicolás Vázquez, fanático del personaje, inició el proceso junto al productor Gustavo Yankelevich para obtener los derechos de una versión no musical, a diferencia de lo realizado en Broadway, según Infobae. La colaboración de Mariano Demaría y el traductor Fernando Masllorens resultó crucial durante más de nueve meses de trabajo en la adaptación del guion y el montaje de escenas.

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“Fuimos por todo y lo logramos”, resumió Vázquez sobre el empeño del equipo creativo. El autor y productor original, Sylvester Stallone, junto a la productora estadounidense MTI, reconocieron el éxito local. Stallone solicitó imágenes de la versión argentina tras sorprenderse por la respuesta del público, mucho mayor que la convocatoria de Broadway.

El contenido artístico también se apoya en decisiones técnicas precisas: la escenografía —diseñada por Tato Fernández— recrea ocho lugares emblemáticos de la historia, dirigidos por un equipo especializado. El rol protagónico exigió a Vázquez un entrenamiento físico permanente junto al boxeador José Driussi, y adaptaciones específicas para transmitir la esencia del personaje al público argentino.

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El beso de Nico Vázquez y Dai Fernández en los Premios ACE. Rocky obtuvo diez galardones, incluido el de Oro

Rocky, la obra más premiada del año en el teatro argentino

En la última edición de los Premios ACE, “Rocky” fue distinguida con el ACE de Oro a la mejor producción y sumó otros siete galardones en categorías como espectáculo musical, dirección y actuación. La ceremonia se celebró en el Teatro Astros, donde Vázquez manifestó su orgullo por el logro: “La gente nos aplaude y nos dice cosas lindas. Quiero trabajar hasta que me muera arriba de un escenario”.

Estos premios consolidan a “Rocky” como la obra más reconocida de la temporada en la escena nacional, respaldada por sus cifras de público y el respaldo de sus productores, entre ellos Paul Kirzner. El espectáculo se posiciona como un símbolo de la capacidad de adaptación, profesionalismo y creatividad del teatro argentino.

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La declaración de Interés Cultural llegó en un contexto de impacto multidimensional: triunfo en los Premios ACE, récord de localidades agotadas y una convocatoria sin precedentes. El equipo liderado por Nicolás Vázquez logró renovar el vínculo colectivo con la cultura porteña y proyectar el legado de la creación original hacia nuevas audiencias.

“Rocky” trasciende el escenario como un ejemplo de resiliencia y esperanza, invitando al público a identificarse con la historia de quien enfrenta obstáculos y los supera con dedicación y pasión.

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