— Sí, porque la última parte intenta ser como una pequeña utopía, un mundo otro y feliz. Un mundo otro donde se viva de una manera más grata, donde haya tiempo para el juego, para el sexo, para criar a los chicos. Para pescar, para hacer carreras de kayak además de para trabajar. Además, me parece increíble que vivamos en un país que tiene tantas lenguas indígenas y no haya ni una… y que lo quede sea tratado como basura. Que no se enseñen en los colegios. ¿Por qué no se puede enseñar el guaraní en los colegios? ¿Por qué no?, es una decisión política fuerte esa. Entonces, te decía, quería que entraran esas lenguas con la misma jerarquía porque en un mundo más feliz el otro no sería asesinado, como ha sido tradicionalmente. El genocidio de los indígenas, cientos de millones masacrados, y en los últimos años con la expansión de la frontera cultivable o extractivista, no me acuerdo el término técnico, siguieron siendo y hoy siguen siendo masacrados y asesinados. Y con ellos se asesina no solo a alguien que pretende conservar un pedazo de tierra que le corresponde por derecho, incluso por herencia, por un montón de motivos, sino otra forma de vida, es gente que tiene la tierra como propiedad comunitaria, que trata de vivir en cierta armonía y respeto por la naturaleza. No quieren que vivamos así. O sea, el mundo está todo organizado para que todos nos matemos laburando 14 horas por día para que diez tipos o, no sé, mil, son pocos, o diez mil, tengan una cantidad de dinero y de poder que no van a poder gastar en diez generaciones. Vamos hacia un geocidio. Digo, nuestros hijos no pero nuestros nietos yo no sé con qué mierda van a tener agua. ¿Cómo van a tomar agua si no va a haber?