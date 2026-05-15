Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 5% y el riesgo país subió por cuarto día seguido

Wall Street bajó con fuerza ante los temores inflacionarios por la disparada del crudo.

Las acciones y los bonos de la Argentina operaron en baja este viernes, al compás de la firme toma de ganancias de las bolsas de Nueva York, debido a que persistieron en los mercados externos los temores a un alza en la inflación global debido al conflicto en Medio Oriente. En la plaza doméstica el dólar negoció con leves alzas, en una rueda con un volumen de negocios próximo a USD 800 millones, de los más elevados del año.

Los índices de Wall Street operan con retrocesos en un rango de 1,1% a 1,5% -tras niveles récord del jueves-, golpeados por la baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y la amenaza de que se frenen las ganancias impulsadas por la Inteligencia Artificial (IA).

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Las acciones en la Bolsa de Buenos Aires, mediante su índice líder S&P Merval, perdieron un 1,4%, en los 2.707.868 puntos, en una tendencia liderada por la merma en los títulos financieros.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York destacaron los descensos de Banco Supervielle (-4,9%), Telecom (-4,8%) y Bioceres (-4,5%). Del lado ganador se ubicaron Globant, cuya acción trepó 14,2% luego de la presentación de un balance trimestral, y Satellogic (+13,9%).

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Aunque el precio del petróleo volvió a avanzar un 4%, con el barril de Brent del Mar del Norte en los USD 109,60 para entrega en julio, el ADR de YPF cedió 1,2%, a USD 43,66, aunque Vista Energy subió 0,6 por ciento.

A su vez, los bonos argentinos en dólares -Bonares y Globales- retrocedieron un 1% en promedio, mientras que el riesgo país argentino, que esta semana llegó a caer por debajo de los 500 puntos básicos luego de la mejora crediticia de la calificadora Fitch, trepó once unidades en el día, a 538 puntos básicos.

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El nivel de la deuda soberana y del riesgo país reflejan los vaivenes de las cuestiones políticas locales y encuestas que vienen condicionando el apetito inversor.

El nivel del riesgo y el andar de los bonos “se debe a que viene en ascenso la atención sobre escenarios electorales hacia el 2027, aún cuando luzca prematuro, ya que el Congreso podría actuar como caja de resonancia para avanzar con las reformas y las iniciativas legislativas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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“El dato de inflación de marzo anotó un 2,6% mensual, que implica la primera vez que la inflación cede tras 10 meses de o mantenerse o acelerar. La núcleo además, cayó a 2,3% mensual. Si bien el dato alivia las presiones, y datos privados para mayo muestran que la desaceleración habría continuado a principios de mes, cuestiones monetarias y cambiarias siguen siendo clave para mantener ancladas las expectativas”, apuntó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“El IPC se ubicó en línea con lo esperado y marcó una rueda mixta para los activos locales, con avances en pesos, estabilidad en soberanos en dólares y caída de los financieros”, puntualizó un análisis de Cohen Aliados Financieros.

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“Si bien la inflación de abril fue menor a la de marzo, resulta prematuro hablar de desaceleración dado que si omitimos la marca previa (3,4%), notaremos que hemos vuelto a niveles similares a los observados en los primeros meses del año con un 2,9% tanto en enero como en febrero”, definió Brian Torchia, gerente de Finanzas Corporativas de Pgk Consultores.

“A su vez, aspectos como aumentos tarifarios, un tipo de cambio excepcionalmente estable e incluso factores como un posible repunte de la actividad económica en caso de darse o cuestiones vinculadas al devenir del conflicto de Medio Oriente pueden ser impulsores del nivel de precios afectando negativamente el devenir de la inflación”, agregó Torchia.

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“La diferencia de tasas entre bonos que vencen dentro del actual mandato y aquellos con duration más larga muestra que el mercado sigue asignando una prima vinculada al escenario político y a la continuidad del programa económico. El spread entre AO27 y AO28 refleja justamente esa sensibilidad: más que la calificación crediticia puntual, hoy pesa la capacidad de sostener consistencia macroeconómica en el tiempo”, comentó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital.

Con un muy elevado volumen de negocios en el segmento de contado por USD 758,6 millones, el dólar mayorista ganó 3,50 pesos o 0,3%, a $1.394,50 para la venta.

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Mientras que el dólar al público ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta en el Banco Nación, en el segmento blue a divisa cayó cinco pesos, a $1.415, tras haber anotado operaciones en un máximo de $1.425 por la mañana.

El Banco Central compró USD 65 millones en la plaza cambiaria, el 8,6% de la oferta en em mercado. Las reservas internacionales brutas cayeron en USD 170 millones, a USD 46.024 millones, debido a la caída de activos como el oro, que descontó 2,9%, a USD 4.551,70 la onza.

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“El BCRA transfirió $24,4 billones al Tesoro, de los cuales $18 billones se destinarán a la compra de Letras Intransferibles y el resto quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA”, puntualizaron los analistas de Puente. “Hacia la próxima semana, el foco estará en el voto del Comité Ejecutivo del FMI sobre la revisión del programa con el organismo. Esperamos que se apruebe y se libere un desembolso por aproximadamente USD 1.000 millones”, añadieron.