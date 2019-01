–La Carta al padre es el intertexto con el que yo escribo El hijo judío. Cuando yo la leí de adolescente, yo compraba cualquier afirmación de Kafka respecto de los hijos. Kafka nunca fue padre. Cuando yo mismo fui padre me dije: "Kafka falla al caracterizar a los padres, porque no hay manera de que un padre acierte". Además, es condición necesaria que el padre no acierte para que el hijo se pueda separar. Los reproches que Kafka le hace al padre son los reproches de alguien que no se ha podido separar del padre. Y que además no ha sido tan maltratado por su padre. Pero Kafka tiene una prosa extraordinaria y una inteligencia poderosísima que no le impiden escribir la respuesta imaginaria que el padre le da a él. Si Franz le dice a su padre, Hermann: "Vos no me entendiste, vos eras un farsante" también el padre le dice: "Insecto, débil, miserable, qué me reprochás a mí, que tuve que deslomarme para construir mi propia familia". Entonces, con cierto humor yo le digo a Kafka: "Vos no entendés y qué jodés tanto, si a mí mi padre me trató peor que el tuyo".