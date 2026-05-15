Capturan a hermana de “El Diablo” durante operativo contra estructura criminal en Yoro, Honduras

La Policía Nacional aseguró droga, dinero y celulares durante las capturas vinculadas al Cartel del Diablo. (FOTO: Infobae)

Las fuerzas de seguridad hondureñas ejecutaron este viernes un nuevo golpe contra la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”, tras la captura de dos mujeres señaladas como colaboradoras directas de la organización durante un operativo realizado en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

Entre las detenidas figura María Ramona Ferrera Rodas, de 37 años, conocida con el alias de “La Diabla”, quien, según las autoridades policiales, es hermana menor de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, considerado uno de los criminales más buscados del país y principal cabecilla de la estructura delictiva.

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El operativo se ejecutó en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro. (FOTO: X Policía Nacional)

La segunda capturada fue identificada como Susbinia Deyanara Gutiérrez, alias “La Poderosa”, de 29 años, quien también sería parte activa de la organización dedicada presuntamente al narcotráfico, extorsión, distribución de drogas y otras actividades ilícitas en distintos sectores de Honduras.

De acuerdo con el informe policial, la captura de ambas mujeres se produjo durante una operación ejecutada por agentes de la Policía Nacional y unidades especiales de investigación, como parte de la ofensiva que mantienen las autoridades para desarticular completamente al denominado “Cartel del Diablo”.

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Durante la detención de alias “La Diabla”, los agentes encontraron 92 envoltorios de supuesto clorhidrato de cocaína, varias dosis de hierba seca supuesta marihuana, dinero en efectivo y siete teléfonos celulares que serán analizados por las autoridades como parte del proceso investigativo.

Autoridades mantienen intensa búsqueda contra Esteban Ferrera, uno de los hombres más buscados del país.(FOTO: X Policía Nacional)

Mientras tanto, alias “La Poderosa” también fue requerida por las autoridades luego de encontrarle varias dosis de supuestos estupefacientes durante el procedimiento desarrollado en Sulaco, Yoro.

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Las autoridades consideran que ambas mujeres desempeñaban funciones de apoyo logístico y operativo dentro de la organización criminal liderada por Esteban Ferrera, quien continúa prófugo de la justicia y bajo intensa búsqueda por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, explicó que esta estructura criminal tendría al menos 40 integrantes entre miembros activos, colaboradores, familiares y personas encargadas de apoyar operaciones relacionadas con el cobro de extorsión, movilización de drogas y ocultamiento de integrantes vinculados al grupo criminal.

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Las detenciones forman parte de la ofensiva policial para desarticular al Cartel del Diablo en Honduras.(FOTO: X Policía Nacional)

“La estructura mantiene una red de apoyo importante en distintas zonas del país y utiliza colaboradores para ejecutar cobros ilegales, distribuir drogas y facilitar el ocultamiento de integrantes vinculados al grupo criminal”, expresó el portavoz policial.

Según las investigaciones, el “Cartel del Diablo” mantiene presencia y operaciones en municipios como Marale, Sulaco, Yorito, Victoria y sectores del departamento de Santa Bárbara, zonas donde la Policía Nacional ha intensificado los operativos y patrullajes en las últimas semanas.

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Las autoridades también vinculan a esta estructura con diversos hechos violentos registrados recientemente en Yoro y otras regiones del país, incluyendo homicidios, secuestros, tráfico de drogas y extorsión.

Con estas nuevas capturas, ya suman 12 las personas detenidas por presuntos vínculos con el “Cartel del Diablo”, una organización que en las últimas semanas ha cobrado notoriedad pública debido a la persecución activa que mantienen las fuerzas de seguridad contra sus principales integrantes.

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La Policía Nacional mantiene vigente una recompensa económica de 300 mil lempiras por información que permita ubicar y capturar a Esteban Ferrera Rodas, quien desde abril figura oficialmente en la lista de los 10 hombres más buscados de Honduras.

Equipos de inteligencia y unidades élite continúan desarrollando operaciones en zonas montañosas de Francisco Morazán y Yoro, donde se presume que el líder criminal se desplaza constantemente para evitar ser localizado por las autoridades.

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Las fuerzas de seguridad reiteraron que los operativos contra esta estructura criminal continuarán en distintas regiones del país con el objetivo de debilitar su capacidad operativa, recuperar el control territorial y reducir los niveles de violencia asociados al crimen organizado.