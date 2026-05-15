Honduras

Capturan a hermana de “El Diablo” durante operativo contra estructura criminal en Yoro, Honduras

La Policía Nacional capturó este viernes en Sulaco, Yoro, a dos presuntas integrantes del “Cartel del Diablo”, entre ellas María Ramona Ferrera Rodas, alias “La Diabla”, identificada como hermana del líder de la estructura criminal Esteban Gumercindo Ferrera Rodas

Guardar
Google icon
La Policía Nacional aseguró droga, dinero y celulares durante las capturas vinculadas al Cartel del Diablo. (FOTO: Infobae)
La Policía Nacional aseguró droga, dinero y celulares durante las capturas vinculadas al Cartel del Diablo. (FOTO: Infobae)

Las fuerzas de seguridad hondureñas ejecutaron este viernes un nuevo golpe contra la estructura criminal conocida como “Cartel del Diablo”, tras la captura de dos mujeres señaladas como colaboradoras directas de la organización durante un operativo realizado en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

Entre las detenidas figura María Ramona Ferrera Rodas, de 37 años, conocida con el alias de “La Diabla”, quien, según las autoridades policiales, es hermana menor de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, considerado uno de los criminales más buscados del país y principal cabecilla de la estructura delictiva.

PUBLICIDAD

El operativo se ejecutó en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro. (FOTO: X Policía Nacional)
El operativo se ejecutó en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro. (FOTO: X Policía Nacional)

La segunda capturada fue identificada como Susbinia Deyanara Gutiérrez, alias “La Poderosa”, de 29 años, quien también sería parte activa de la organización dedicada presuntamente al narcotráfico, extorsión, distribución de drogas y otras actividades ilícitas en distintos sectores de Honduras.

De acuerdo con el informe policial, la captura de ambas mujeres se produjo durante una operación ejecutada por agentes de la Policía Nacional y unidades especiales de investigación, como parte de la ofensiva que mantienen las autoridades para desarticular completamente al denominado “Cartel del Diablo”.

PUBLICIDAD

Durante la detención de alias “La Diabla”, los agentes encontraron 92 envoltorios de supuesto clorhidrato de cocaína, varias dosis de hierba seca supuesta marihuana, dinero en efectivo y siete teléfonos celulares que serán analizados por las autoridades como parte del proceso investigativo.

Autoridades mantienen intensa búsqueda contra Esteban Ferrera, uno de los hombres más buscados del país.(FOTO: X Policía Nacional)
Autoridades mantienen intensa búsqueda contra Esteban Ferrera, uno de los hombres más buscados del país.(FOTO: X Policía Nacional)

Mientras tanto, alias “La Poderosa” también fue requerida por las autoridades luego de encontrarle varias dosis de supuestos estupefacientes durante el procedimiento desarrollado en Sulaco, Yoro.

Las autoridades consideran que ambas mujeres desempeñaban funciones de apoyo logístico y operativo dentro de la organización criminal liderada por Esteban Ferrera, quien continúa prófugo de la justicia y bajo intensa búsqueda por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona, explicó que esta estructura criminal tendría al menos 40 integrantes entre miembros activos, colaboradores, familiares y personas encargadas de apoyar operaciones relacionadas con el cobro de extorsión, movilización de drogas y ocultamiento de integrantes vinculados al grupo criminal.

Las detenciones forman parte de la ofensiva policial para desarticular al Cartel del Diablo en Honduras.(FOTO: X Policía Nacional)
Las detenciones forman parte de la ofensiva policial para desarticular al Cartel del Diablo en Honduras.(FOTO: X Policía Nacional)

“La estructura mantiene una red de apoyo importante en distintas zonas del país y utiliza colaboradores para ejecutar cobros ilegales, distribuir drogas y facilitar el ocultamiento de integrantes vinculados al grupo criminal”, expresó el portavoz policial.

Según las investigaciones, el “Cartel del Diablo” mantiene presencia y operaciones en municipios como Marale, Sulaco, Yorito, Victoria y sectores del departamento de Santa Bárbara, zonas donde la Policía Nacional ha intensificado los operativos y patrullajes en las últimas semanas.

Las autoridades también vinculan a esta estructura con diversos hechos violentos registrados recientemente en Yoro y otras regiones del país, incluyendo homicidios, secuestros, tráfico de drogas y extorsión.

Con estas nuevas capturas, ya suman 12 las personas detenidas por presuntos vínculos con el “Cartel del Diablo”, una organización que en las últimas semanas ha cobrado notoriedad pública debido a la persecución activa que mantienen las fuerzas de seguridad contra sus principales integrantes.

La Policía Nacional mantiene vigente una recompensa económica de 300 mil lempiras por información que permita ubicar y capturar a Esteban Ferrera Rodas, quien desde abril figura oficialmente en la lista de los 10 hombres más buscados de Honduras.

Equipos de inteligencia y unidades élite continúan desarrollando operaciones en zonas montañosas de Francisco Morazán y Yoro, donde se presume que el líder criminal se desplaza constantemente para evitar ser localizado por las autoridades.

Las fuerzas de seguridad reiteraron que los operativos contra esta estructura criminal continuarán en distintas regiones del país con el objetivo de debilitar su capacidad operativa, recuperar el control territorial y reducir los niveles de violencia asociados al crimen organizado.

Temas Relacionados

Cartel del DiabloEsteban FerreraPolicía Nacional Honduras

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

La Santa Sede anunció el nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí, en una decisión tomada por el Papa León XIV y dada a conocer este 15 de mayo de 2026, destacando la amplia trayectoria pastoral y humanitaria del sacerdote español en Honduras

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

Las proyecciones de crecimiento agrícola se reducen en Costa Rica por el alza en fertilizantes y la sequía prevista

El ajuste en las estimaciones refleja la presión que ejercen tanto el incremento en los precios internacionales de insumos como el impacto negativo que se anticipa para los principales cultivos del país

Las proyecciones de crecimiento agrícola se reducen en Costa Rica por el alza en fertilizantes y la sequía prevista

Fractura cerebral y mordeduras: el informe forense que llevó a la Fiscalía a pedir prisión contra hombre por muerte de bebé de ocho meses en República Dominicana

El dictamen del Inacif condujo a un proceso judicial cargado de tensiones. La acusación apunta a Joel Carmona Pinales y la familia clama por respuestas en los tribunales

Fractura cerebral y mordeduras: el informe forense que llevó a la Fiscalía a pedir prisión contra hombre por muerte de bebé de ocho meses en República Dominicana

El presidente Arévalo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general de Guatemala

La designación se oficializó durante un acto en la sede presidencial, después de un proceso de selección en el que intervino una comisión evaluadora y que culminó con una transición técnica entre el equipo saliente y el entrante

El presidente Arévalo juramentó a Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general de Guatemala

Honduras registra más de 640 incendios forestales y más de 30 mil hectáreas afectadas

Las autoridades mantienen una intensa lucha contra los siniestros que afectan distintas regiones de Honduras, mientras brigadas de bomberos trabajan para evitar que el fuego continúe consumiendo áreas boscosas y poniendo en riesgo comunidades cercanas

Honduras registra más de 640 incendios forestales y más de 30 mil hectáreas afectadas

TECNO

El ascenso de Nvidia y cómo se convirtió en el epicentro de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China

El ascenso de Nvidia y cómo se convirtió en el epicentro de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China

Esta es la única empresa latinoamericana en el top 100 de las marcas más valiosas del mundo

Cuándo se debe cambiar de lavadora en casa y en un negocio, según fabricantes

X (antes Twitter) tendrá una pestaña de Historial: qué contenido se guardará

Cómo saber que ciclo de la lavadora escoger para cuidar tu ropa, según expertos fabricantes

ENTRETENIMIENTO

Nolan defendió a Travis Scott para La Odisea: “Quería un guiño a la poesía oral, que es análoga al rap”

Nolan defendió a Travis Scott para La Odisea: “Quería un guiño a la poesía oral, que es análoga al rap”

Sin días libres y una rutina que desafía los límites: cómo Kevin Hart se mantiene en forma a los 46 años

“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el número 1 global de Spotify 43 años después de su lanzamiento

Gira internacional de Kanye West suma otra cancelación tras bloqueo en la India

David y Victoria Beckham alcanzan el estatus de multimillonarios: ¿en cuánto se valoriza su fortuna?

MUNDO

El Partido Laborista habilitó al alcalde de Mánchester para que le dispute el liderazgo a Keir Starmer

El Partido Laborista habilitó al alcalde de Mánchester para que le dispute el liderazgo a Keir Starmer

Las ejecuciones aumentaron en Irán desde el alto el fuego, según grupos de derechos humanos

El nuevo oleoducto de los Emiratos Árabes Unidos promete duplicar la exportación sin depender del estrecho de Ormuz

Casi 40 países acordaron crear un tribunal especial para juzgar la agresión rusa contra Ucrania

Ucrania se reserva el derecho a responder tras el ataque ruso que dejó 24 víctimas civiles