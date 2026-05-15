Los desafíos externos y tecnológicos marcan la agenda de riesgos empresariales en Centroamérica, según estudio

El 78% de las empresas en Centroamérica considera que los cambios geopolíticos tendrán un impacto significativo en sus operaciones para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte de KPMG sobre “Riesgos en México y Centroamérica para 2026″ describe un panorama donde las organizaciones centroamericanas enfrentan una intensificación de factores externos que transforman el entorno de negocios.

Según el informe, los cambios en el entorno geopolítico, la ciberseguridad y los retos regulatorios ocupan los principales lugares en la agenda de riesgos para la región.

PUBLICIDAD

Las empresas, además, identifican la pérdida de clientes y la reconfiguración de modelos de negocio como efectos directos ante la materialización de estos riesgos, lo que define la toma de decisiones estratégicas.

Centroamérica experimenta un aumento en la percepción de amenazas externas. Para 2026, el 78% de las compañías considera que los cambios en el entorno geopolítico tendrán un impacto significativo en sus operaciones, mientras que un 73% señala a los ciberataques como un riesgo constante y relevante.

PUBLICIDAD

El informe de KPMG destaca que las empresas centroamericanas enfrentan riesgos crecientes como cambios geopolíticos, ciberseguridad y desafíos regulatorios, lo que impacta la pérdida de clientes y la redefinición de modelos de negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 58% de las empresas señala la dificultad de atraer y retener talento como un reto relevante, mientras que el 57% alerta sobre desajustes en la cadena de valor. La Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en modelos de negocio o procesos reciben la misma proporción de menciones.

De acuerdo con el documento, a largo plazo las empresas en Centroamérica identifican políticas monetarias restrictivas y una reducción extrema de liquidez (50%), así como emergencias sanitarias y el rezago en innovación y transformación digital (48%), como riesgos de mayor peso.

PUBLICIDAD

El informe de KPMG puntualiza que la falta de controles enfocados y procesos no conectados figura en el 47% de las respuestas, junto con el riesgo de no aprovechar las ventajas de la IA (43%) y los cambios en tendencias de consumo (42%).

En 2026, la gestión de nuevas regulaciones, la atracción de talento y el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) también son considerados desafíos para las empresas centroamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retos en la gestión tecnológica de riesgos para las empresas centroamericanas

La materialización de estos riesgos puede traducirse en la pérdida de clientes (64%) y en la necesidad de reconfigurar el modelo de negocio (52%), además de la interrupción o reducción de la capacidad operativa y el desplazamiento ante modelos digitales o automatizados (45% en ambos casos).

PUBLICIDAD

El análisis de KPMG también señala que la reducción de personal, la incapacidad para recuperarse ante eventos adversos y la pérdida de proveedores o mercados clave forman parte de los escenarios contemplados por las empresas.

Para enfrentar este contexto, el 65% de las empresas centroamericanas afirma contar con un proceso interno de evaluación, monitoreo y gestión de riesgos estratégicos, aunque solo un 13% lo realiza con la asesoría de un tercero. Un 10% reconoce que aún no cuenta con un programa formal, mientras que un 6% ha diseñado un proceso para implementarlo en el corto plazo.

PUBLICIDAD

El informe subraya que el acompañamiento de especialistas externos puede aportar una visión independiente, capaz de identificar puntos ciegos y abordar temas complejos como la ciberseguridad, la sostenibilidad o el análisis geopolítico.

En materia de tecnología para la gestión de riesgos, el 54% de las empresas en Centroamérica no utiliza herramientas especializadas. Solo un 17% reporta el uso de soluciones integrales con capacidades avanzadas de análisis de datos, y un 6% indica la integración de IA analítica o generativa.

PUBLICIDAD

KPMG enfatiza que gestionar procesos de identificación y respuesta de amenazas sin apoyo tecnológico es cada vez más difícil dada la velocidad de evolución de los riesgos y la exigencia de marcos regulatorios más estrictos.

Solo el 17% de las compañías centroamericanas utiliza herramientas tecnológicas avanzadas para la gestión de riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte advierte que la IA representa tanto una oportunidad como un riesgo. Un 35% del Consejo de Administración ha expresado inquietud sobre las oportunidades no aprovechadas o los riesgos asociados, mientras que solo un 23% ha solicitado un plan específico de gestión en la materia.

PUBLICIDAD

El 48% de las compañías integra factores de vulnerabilidad de la información en sus programas de gestión de riesgos relacionados con la IA.

Finalmente, los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) adquieren una relevancia creciente. En Centroamérica, la generación y eficiencia energética (54%), los eventos climáticos extremos y la cadena de suministro sostenible (51% cada uno) destacan como las principales preocupaciones. El bienestar de los colaboradores, la seguridad y la salud se sitúan en el 46%.

PUBLICIDAD