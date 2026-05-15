El Gobierno de Guatemala prioriza compra de vehículos blindados para reforzar patrullajes policiales

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanza proceso de licitación para adquirir más de mil vehículos policiales a través de Guatecompras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación de Guatemala han iniciado el proceso para adquirir más de mil vehículos adicionales con el objetivo de reforzar su capacidad de patrullaje y combate al crimen organizado.

El plan, que incluye desde unidades convencionales hasta vehículos tácticos blindados de especificaciones militares, responde a la insuficiencia actual de unidades y busca optimizar la movilización del personal policial en todo el territorio nacional. El anuncio fue publicado por primera vez en la plataforma Guatecompras y publicado por Prensa Libre.

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En la primera etapa de adquisición se planea la compra de 600 patrullas tipo picop, 400 automóviles sedán, 50 camionetas agrícolas, 35 buses con capacidad para 30 pasajeros, 60 microbuses, 10 buses para 48 personas, 30 vehículos panel, 30 camiones grúa, un camión grúa de arrastre y dos camiones tácticos blindados.

Los vehículos blindados, de nivel B7 o UL 752 nivel 9-10, deberán contar, conforme a los requerimientos de la PNC, con carcasa trasera en forma de “V” para desviar explosiones, acero balístico, cámaras con visión de 360 grados, visión nocturna, sensores de movimiento, torreta blindada giratoria y capacidad de grabación de video para operaciones de inteligencia.

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Además, estarán equipados con multisirena, luces estroboscópicas, cabrestantes, aire acondicionado y equipo de recuperación para el arrastre de automotores.

El Gobierno de Guatemala impulsa una nueva licitación para adquirir más de mil vehículos policiales, incluyendo unidades blindadas y armamento, para reforzar la seguridad tras una licitación previa cancelada en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 20 de abril se publicó oficialmente en Guatecompras el primer concurso para parte de este lote, que contempla la adquisición de 400 picops, 50 camionetas agrícolas, 20 buses para 30 pasajeros, 60 microbuses para 15 pasajeros, 12 buses para 48 personas, 30 vehículos panel, 12 camiones grúa, un camión grúa de arrastre y los dos vehículos blindados de tipo militar.

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Las bases de licitación estipulan que los vehículos deben ser entregados en un plazo máximo de 180 días, salvo las grúas y los blindados, cuyo periodo de entrega será entre nueve y doce meses desde la adjudicación.

A esta iniciativa se suma un concurso independiente impulsado por la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC para adquirir 20 patrullas tipo picop, según lo reportado por el mismo medio.

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El antecedente de la cancelación de compra en 2025

La actual estrategia de renovación de flota responde a un antecedente reciente: en septiembre de 2025 se canceló un contrato para la compra de mil patrullas destinado a la PNC, operación que tenía un presupuesto de Q365 millones. Ese proceso, según la información oficial, fracasó cuando la Junta de Licitación revocó la adjudicación a la empresa Changhe Motors por una inconsistencia identificada como “insubsanable” en el número del Registro General de Adquisiciones del Estado consignado en los documentos de la compañía.

El contrato invalidado fijaba un cronograma: las primeras 220 patrullas serían entregadas a los 60 días de la firma y otras 150 en enero de 2026. Al momento de la anulación, el director de la PNC, David Boteo, había precisado que el parque vehicular de la institución contaba con 6.199 patrullas operativas, mientras que 2.650 permanecían fuera de servicio con daños irrecuperables.

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La compra fallida en 2025 marcó una pausa en la modernización de la flota policial. Ahora, la nueva licitación busca revertir ese déficit acumulado en la disponibilidad de unidades.

Renovación de armamento y acuerdos internacionales

Junto a la inversión en vehículos, el Ministerio de Gobernación proyecta la adquisición de armamento para la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario, con fondos derivados de la Ley Antipandillas. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, declaró durante una comparecencia ante la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) en el Congreso que se readecuaron Q200 millones del presupuesto para equipar con armas cortas y fusiles de alto alcance a unidades especializadas de ambas instituciones.

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“Estamos activando acuerdos de Gobierno a Gobierno o negociando con empresas estatales extranjeras para evitar intermediarios y asegurar la compra directa del armamento”, explicó Villeda durante la citación citada por el medio. El funcionario indicó que la PNC prevé incorporar aproximadamente dos mil armas cortas y 800 fusiles de largo alcance a su equipamiento operativo.

Las gestiones internacionales ya han comenzado con acercamientos formales a Estados Unidos, Canadá, Austria, Eslovenia y Taiwán como posibles proveedores de armas según la estrategia establecida por el Ministerio de Gobernación.

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