Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026.

El viernes 15 de mayo, Sporting Cristal y FC Cajamarca se midieron por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Yoshimar Yotún anotó el primer gol para los ‘celestes’, mientras que Hernán Barcos igualó el marcador con un remate preciso desde el borde del área.
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