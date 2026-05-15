Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026.

El viernes 15 de mayo, Sporting Cristal y FC Cajamarca se midieron por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . Yoshimar Yotún anotó el primer gol para los ‘celestes’ , mientras que Hernán Barcos igualó el marcador con un remate preciso desde el borde del área.

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