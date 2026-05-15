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Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ apareció con toda su categoría para darle una caricia al balón y vencer al portero Diego Enríquez para el 1-1 del partido

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El viernes 15 de mayo, Sporting Cristal y FC Cajamarca se midieron por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Yoshimar Yotún anotó el primer gol para los ‘celestes’, mientras que Hernán Barcos igualó el marcador con un remate preciso desde el borde del área.

Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026.
Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026.

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