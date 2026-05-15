Tras agonizar por un mes, murió el dueño del bar que explotó y provocó un incendio en Entre Ríos

Martín Kloster, el dueño del bar que explotó a finales de marzo

La explosión e incendio que destruyó el restobar El Patio Resto Bar, ocurrida a finales de marzo en Villaguay, provincia de Entre Ríos, sumó otra muerte este jueves. La víctima fue identificada como Martín Kloster, el propietario del local comercial. Tenía 43 años y se encontraba hospitalizado desde el día del siniestro.

La noticia se confirmó tras varios días de preocupación por su delicado estado de salud, consecuencia de las heridas sufridas en el incendio ocurrido el 27 de marzo en el local gastronómico ubicado en la calle San Martín al 500. De esta manera, se convirtió en la segunda persona que pierde la vida tras el siniestro, lo que profundizó el dolor entre familiares, allegados y vecinos.

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Durante los últimos días, el estado clínico de Kloster se agravó considerablemente, lo que motivó muestras de solidaridad, cadenas de oración y pedidos urgentes de dadores de sangre en la comunidad de Villaguay. Por este motivo, la confirmación de su muerte provocó conmoción y tristeza en quienes mantenían la esperanza de una recuperación, acompañando a la familia a través de mensajes de despedida y condolencias en redes sociales y espacios comunitarios.

Según la información publicada por Uno Entre Ríos, la segunda muerte ocasionada por el siniestro se dio apenas quince días después de la muerte de Lucía Krag, la joven de 29 años, que permanecía internada en estado crítico tras haber resultado con el 80% del cuerpo quemado.

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Lucía Karg, la joven que murió el 30 de abril tras sufrir quemaduras en todo el cuerpo

Dos semanas antes del fallecimiento de Krag, se había informado que el 17 de abril había logrado despertar y presentaba señales de conciencia, lo que renovó las esperanzas de quienes seguían de cerca su evolución. No obstante, ese momento de alivio fue breve, ya que el cuadro clínico se agravó de manera irreversible, pese a los esfuerzos del equipo médico.

Hasta el momento, Nicolás Consi, de 25 años, continúa luchando por su vida, manteniéndose internado bajo cuidados intensivos. Según la información publicada por Delco Noticias de Villaguay, este jueves estaba programada una cita en el quirófano para que continuaran transplantándole injertos de piel.

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El caso

Una serie de explosiones de gran magnitud destruyeron por completo el local El Patio Resto Bar la noche del 27 de marzo en pleno centro de Villaguay. El siniestro, ocurrido en la calle San Martín al 500, generó alarma entre los vecinos y dejó un saldo de cuatro personas heridas, tres de ellas en estado crítico. El local fue clausurado de inmediato tras el incidente.

Así se vio el momento de la explosión (Facebook: Infor Mate Santa Fe)

Los habitantes de la zona relataron que primero escucharon “una explosión muy grande” y, de inmediato, una cadena de detonaciones adicionales. El inspector Santiago Cerda Cáceres, subjefe de la Departamental Villaguay, confirmó a Infobae que las explosiones se produjeron por “acumulación de gases”, aunque señaló que aún no estaba determinado si el origen era una pérdida de gas u otro factor.

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Los bomberos voluntarios lograron contener el incendio e impidieron que se propagara a edificios aledaños, mientras que el pánico se extendió en el barrio debido a nuevas fugas de gas detectadas durante la emergencia. El fiscal Sergio Salinsky, de la Unidad Fiscal de Villaguay, se presentó en el lugar junto al inspector Cerda Cáceres para coordinar las pericias y determinar el origen exacto del siniestro.

Según la reconstrucción citada por Delco Noticias de Villaguay, los primeros peritajes apuntaron a tareas de cocina realizadas en el patio trasero del restaurante, donde se empleaban equipos conectados a garrafas de gas envasado.

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Tras la muerte de dos de las víctimas y el tratamiento que lleva a cabo el tercero, solo el último afectado, un joven de 23 años, identificado como E. P., recibió el alta médica el 30 de marzo tras haber tenido una evolución favorable.