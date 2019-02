La correspondencia se construye como un correlato de la conversación oral, una forma de mantenerse en contacto cuando la distancia impide el encuentro. Sin embargo, para Bianco las cartas no compensan la inmediatez y las posibilidades del diálogo personal: "Me quedan tantas cosas que decir, pero escribir me fatiga. La letra escrita no reemplaza la palabra. ¡Cuanto más fácil y auténtico es conversar, estar cerca de los amigos que realmente queremos!", le dice al escritor mexicano Juan García Ponce.