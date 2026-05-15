Economía

El BCRA superó el 80% de la meta de compra de dólares para todo 2026 tras sumar casi USD 600 millones en la semana

La autoridad monetaria adquirió USD 65 millones este viernes y acumula más de USD 8.000 millones en lo que va del año

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El BCRA hilvanó 88 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas
El BCRA hilvanó 88 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Irina Dambrauskas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumuló 88 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios, a partir de acuerdos alcanzados con bancos y organismos estatales. Este viernes, sumó USD 65 millones a sus reservas, superando así los USD 8.000 millones adquiridos en lo que va de 2026.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó 8.081 millones de dólares. Abril registró el mayor volumen, con compras que alcanzaron los 2.769 millones de dólares. Desde el lanzamiento del programa, solo el 2 de enero no se realizaron adquisiciones.

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En los últimos días, el ritmo de compras se aceleró luego de una primera semana de mayo con montos inferiores a los 100 millones diarios. En la semana adquirió USD 596 millones y en lo que va del mes se amplía a 926 millones de dólares.

Fuentes del Ministerio de Economía indicaron que aún no ingresaron los dólares principales de la campaña agrícola. Según sus estimaciones, este flujo fortalecerá la oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ampliará la capacidad de intervención del BCRA a corto plazo.

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De esta manera, la institución alcanzó el 80,81% de la meta anual de compras. La demanda de dólares por parte del Tesoro, destinada al pago de compromisos de deuda, limitó el crecimiento neto de las reservas en el primer trimestre.

Para sostener la acumulación de divisas, la entidad monetaria decidió emitir pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro absorbió excedentes mediante colocaciones de deuda en moneda local, en un intento de contener la presión sobre el tipo de cambio y moderar la inflación.

Las proyecciones oficiales para 2026 anticipan un saldo neto de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones en compras, cifra que dependerá tanto del flujo de divisas como de la demanda local de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, señaló que el comportamiento de estos factores será determinante para el resultado anual.

Se prevé que la liquidación de la cosecha gruesa aporte un volumen significativo de dólares, lo que permitirá fortalecer las reservas. También se estima que la colocación de deuda corporativa en mercados internacionales podría sumar más de USD 3.200 millones, brindando respaldo adicional para intervenir en el mercado y sostener la estabilidad del tipo de cambio.

Al finalizar la última jornada, las reservas internacionales sumaron USD 46.024 millones, tras una nueva baja diaria de USD 170 millones atribuida a la caída en la cotización de activos que integran el stock de la institución.

El valor máximo de reservas en la actual gestión se alcanzó en febrero, con USD 46.905 millones, cifra que no se registraba desde 2018. La disminución posterior obedeció a pagos de deuda externa y a la volatilidad internacional, que impactó en activos como el oro y los títulos soberanos.

El último Informe de Política Monetaria (IPOM) afirmó que, en el marco del conflicto en Medio Oriente, la economía argentina consolidará un superávit comercial en 2026, “configurando un escenario propicio para que continúe el proceso de compra de reservas internacionales”.

“Las exportaciones continuarían con su tendencia positiva. Éstas serían impulsadas por una cosecha que, con una evolución climática favorable y tras la reducción de los derechos de exportación implementada el año previo, se encamina a ser la más alta de la historia”, reza el reporte oficial.

Al mismo tiempo, la autoridad monetaria consideró que “se suma un contexto internacional de mejora en los precios internacionales de los principales productos exportados por el país —granos, aceites, metales y petróleo—, así como el dinamismo creciente de sectores estratégicos. En efecto, la energía y la minería contribuirían a incrementar los envíos externos a medida que maduren los proyectos en curso y se incorporen nuevas iniciativas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI".

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