Chloe Bello recordó a Gustavo Cerati en un nuevo aniversario de su último concierto: "Cada día te extraño más"

Chloe Bello y el recuerdo de Gustavo Cerati, que era su novio cuando sufrió el accidente cerebrovascular tras un concierto en Caracas, Venezuela

A dieciséis años del último espectáculo en vivo de Gustavo Cerati en Venezuela, Chloe Bello compartió una emotiva fotografía y un mensaje dedicados al músico argentino. La modelo rememoró la relación que los unió y el desenlace marcado por el accidente cerebrovascular que cambió sus vidas.

La imagen de ambos, abrazados y sonrientes a bordo de una embarcación, fue acompañada por unas palabras de la exmodelo: “Así nos recuerdo todos los días... Pasan los años y cada día te extraño un poco más. En mi corazón por siempre amor”.

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Hace pocos días, en una entrevista en el stream de Que alguien le avise, por La Casa, Chloe Bello repasó la intensidad de su vínculo, los planes de boda frustrados y el peso emocional de aquella tragedia que selló la historia de la pareja con Gustavo Cerati, marcada por una diferencia de edad de 28 años. “Él me correteó cuatro años”, relató la modelo sobre el largo cortejo del músico, a quien finalmente accedió a acompañar cuando ella tenía 22 años. La relación avanzó rápidamente y la convivencia comenzó apenas dos semanas después de formalizar el romance.

Chloe Bello contó que se iban a casar en Marruecos con Gustavo Cerati dos semanas después que sufriera el ACV en Venezuela

Los planes y la historia de amor inconclusa entre Cerati y Bello

La pareja vivió una relación intensa y breve, similar en su dramatismo, según las palabras de Bello, a una historia de “Romeo y Julieta”. En solo “cuatro o cinco meses”, la vida juntos se consolidó. “Romántica, no pudo haber sido más romántica. La verdad es que me ponen los pelos de punta”, describió Bello.

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Los proyectos de futuro estaban definidos: planearon casarse en Marruecos y la ceremonia estaba prevista para solo dos semanas después del accidente cerebrovascular de Cerati. “Sí, tengo el vestido en casa, todo”, confesó la modelo, quien aún conserva la prenda como símbolo de una ilusión interrumpida. Entre los recuerdos que todavía guarda figuran cartas escritas a mano por el músico, testimonios de un afecto que permanece intacto pese al paso del tiempo.

Tras la tragedia, Bello optó por el recogimiento. “Yo me mantuve muy privada al respecto con todo esto”, recordó. La juventud, reconoció, hizo aún más duro atravesar el duelo: “Era muy chica, fue muy delicado el tema, pero realmente lo que tuve que sufrir por eso fue fatal”. En la actualidad, no descarta compartir su historia más adelante.

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El solo de "Lago en el cielo": los últimos minutos del último concierto de Gustavo Cerati

El último concierto de Gustavo Cerati y la noche que lo cambió todo

El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati ofreció su último recital en el Poliedro de Caracas como parte de la gira “Fuerza Natural”. Apareció vestido de blanco y abrió la noche con el tema homónimo, arropado por su banda, entre quienes se encontraban Richard Coleman, Fernando Samalea, Fernando Nalé, Leandro Fresco, Gonzalo Córdoba y Anita Álvarez de Toledo.

Durante el espectáculo, se escucharon composiciones recientes como “Magia”, “Deja vú” y “Tracción a sangre”, alternadas con clásicos de su trayectoria. En un momento íntimo, Cerati interpretó a solas “A merced”, y luego estrenó guitarra durante “Trátame suavemente”. El clima en el recinto fluctuaba entre la solemnidad y la euforia del público venezolano.

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El punto de inflexión llegó con “Lago en el cielo”. Antes de la canción, el artista expresó: “Un lago en el cielo para todos… acá que estamos bien alto. Gracias, Caracas”. El solo de guitarra duró más de lo habitual y estuvo cargado de emoción, dejando una impresión indeleble entre músicos y asistentes.

Finalizado el concierto, Cerati se despidió con un gesto al corazón y “Hasta la próxima, chau”. Minutos más tarde, ya en el backstage, Adrián Taverna, su sonidista, notó el deterioro en su estado; el músico caminó tambaleante hasta recostarse en un sillón, donde comenzó el cuadro neurológico. El traslado de urgencia al Centro Médico La Trinidad confirmó el diagnóstico: infarto extenso en el hemisferio cerebral izquierdo y daño en el tronco encefálico.

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Pese a una reacción inicial favorable, Cerati sufrió una recaída el 17 de mayo y fue operado al día siguiente, sin posibilidad de revertir el daño. Fue trasladado a Buenos Aires el 7 de junio, donde permaneció en coma durante más de 1.500 días. El 4 de septiembre de 2014 falleció, noticia que conmocionó a toda América Latina.

La foto de Gustavo Cerati que posteó su hermana Laura para recordarlo

La huella indeleble de Cerati en la memoria colectiva

En cada aniversario, la figura de Cerati recibe homenajes de familiares, seguidores y artistas. Laura Cerati, hermana del músico, compartió en redes una imagen en blanco y negro, sumando apenas el apodo “Gus” y el símbolo de la eternidad, como testimonio de la memoria persistente.

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Canciones como “Lago en el cielo” siguen presentes en la vida cotidiana de los fanáticos. La permanencia de Cerati se vive tanto en los recuerdos personales como en rituales colectivos: murales, mensajes y homenajes reafirman el vínculo con su legado. “Sufrí muchísimo, obviamente mucho, eh, nada, delirios, básicamente”, confesó Chloe Bello, haciendo visible la profundidad de la herida.

El eco de la última noche caraqueña sigue vigente entre músicos, familiares y el público, tejendo una red emocional que atraviesa generaciones.

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La despedida en Caracas dejó una conexión intangible entre el artista, su historia y quienes mantienen su recuerdo vivo, cruzando las fronteras del tiempo y la distancia.