Panamá

Ministerio Público realiza diligencia en universidad panameña por denuncia de fraude con títulos no reconocidos

Las autoridades investigan si funcionarios universitarios obtuvieron beneficios utilizando credenciales de universidades no acreditadas.

Guardar
Google icon
La Procuraduría General de la Nación realizó una diligencia de inspección ocular en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Cortesía
La Procuraduría General de la Nación realizó una diligencia de inspección ocular en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Cortesía

La Procuraduría General de la Nación mantiene una investigación iniciada a raíz de una denuncia anónima por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado, relacionada con la evaluación y reconocimiento de títulos expedidos por las entidades American Andragogy University y Atlantic International University.

Como parte de las actuaciones investigativas, se realizó una diligencia de inspección ocular en la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), con el propósito de verificar información vinculada a procesos de homologación de títulos y créditos académicos correspondientes a docentes y administrativos de dicha casa de estudios superiores.

PUBLICIDAD

La diligencia estuvo encabezada por el Procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy.

La investigación representa un nuevo capítulo en la larga cadena de controversias que han rodeado durante los últimos años a la gestión de la rectora Etelvina de Bonagas, señalada previamente por cuestionamientos relacionados con nombramientos de familiares, manejo de fondos públicos, elevados salarios dentro de la institución y validación de títulos académicos de universidades extranjeras no acreditadas.

PUBLICIDAD

Silueta de una persona sentada frente a un escritorio, revisando diplomas de American Andragogy University y Atlantic International University; un portátil y libros están cerca.
La investigación se centra en títulos expedidos por American Andragogy University y Atlantic International University. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio Público abrió formalmente las pesquisas el 6 de marzo de 2026, cuando el procurador general de la Nación solicitó información detallada sobre procesos de validación, homologación y reconocimiento académico vinculados con títulos emitidos por ambas universidades estadounidenses, las cuales no cuentan con acreditación reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos.

La investigación busca determinar si estos diplomas fueron utilizados para facilitar ascensos laborales, reclasificaciones de puestos, mejoras salariales y nombramientos dentro de la estructura universitaria. Según testimonios citados en las investigaciones, algunos funcionarios habrían pasado de salarios mensuales cercanos a $1,800 hasta aproximadamente $5,000 tras presentar este tipo de títulos académicos.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la posible utilización de títulos sin respaldo académico legítimo para obtener beneficios económicos dentro de una institución financiada con fondos públicos.

La Procuraduría también solicitó información sobre las comisiones universitarias encargadas de evaluar esos títulos y los procedimientos aplicados para su aprobación.

El caso también pone bajo escrutinio los procesos internos de validación académica de la universidad. Tomada de la Unachi
El caso también pone bajo escrutinio los procesos internos de validación académica de la universidad. Tomada de la Unachi

El escándalo no surgió de manera repentina. Ya en 2023, el entonces diputado independiente Juan Diego Vásquez cuestionó públicamente a la rectora Etelvina Medianero de Bonagas por nombramientos de docentes que poseían maestrías y doctorados expedidos por American Andragogy University, una institución no acreditada oficialmente en Estados Unidos.

Durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, la rectora reconoció que los cuestionamientos sobre esos títulos “sí eran ciertos”, aunque argumentó que existían comisiones académicas responsables de evaluarlos.

Las pesquisas también han puesto bajo escrutinio a Atlantic International University, otra institución utilizada por docentes y administrativos para presentar credenciales académicas dentro de la UNACHI. Ambas universidades operan en Hawái y funcionan bajo modelos educativos virtuales y no tradicionales, pero carecen de acreditación oficial reconocida por autoridades educativas estadounidenses.

La magnitud del caso ha comenzado a revelar dimensiones mucho más amplias dentro de la universidad chiricana. De acuerdo con reportes internos expuestos ante el Consejo Académico, alrededor de 110 profesores habrían presentado títulos provenientes de estas universidades.

La rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas, ha enfrentado durante los últimos años cuestionamientos por validación de títulos, manejo de fondos y presuntos casos de nepotismo dentro de la universidad estatal. Captura de video
La rectora de la UNACHI, Etelvina Medianero de Bonagas, ha enfrentado durante los últimos años cuestionamientos por validación de títulos, manejo de fondos y presuntos casos de nepotismo dentro de la universidad estatal. Captura de video

De ese total, aproximadamente 27 docentes habrían utilizado esas credenciales en trámites administrativos o académicos formales relacionados con ascensos, tiempo completo o reclasificaciones.

Las autoridades buscan establecer si existió negligencia administrativa o posibles actos deliberados para favorecer nombramientos y aumentos salariales.

La Universidad de Panamá tomó distancia del tema y reiteró que no reconoce títulos expedidos por American Andragogy University ni Atlantic International University. El rector Eduardo Flores Castro afirmó que la normativa universitaria solo permite validar títulos emitidos por universidades reconocidas oficialmente en sus respectivos países.

Como consecuencia del escándalo, la propia UNACHI revocó en 2025 nombramientos a tiempo completo otorgados a docentes que utilizaron títulos provenientes de estas instituciones estadounidenses no acreditadas. También dejó sin efecto la validación y evaluación de esos diplomas para concursos, ascensos y otros procesos administrativos internos.

La investigación ocurre además en medio de cuestionamientos sobre el manejo financiero de la universidad. Datos oficiales indican que la planilla mensual de la UNACHI ronda los $5.8 millones y que al menos 249 funcionarios devengan salarios superiores a $7,000 mensuales. La propia rectora Etelvina Medianero de Bonagas mantiene un salario cercano a $12,000 mensuales, superior al del presidente de la República.

La universidad también enfrenta una compleja situación presupuestaria y mantiene una deuda millonaria con la Caja de Seguro Social por cuotas obrero-patronales retenidas. Estos problemas financieros se suman a denuncias previas sobre presunto nepotismo y contrataciones cuestionadas dentro de la institución.

Múltiples individuos con batas blancas de laboratorio y gafas protectoras inspeccionan documentos y cajas de archivos en un vasto almacén con estantes llenos.
La investigación incluye revisión de expedientes de docentes y administrativos de la UNACHI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de la UNACHI aparece además en paralelo a otra investigación nacional impulsada por el Ministerio de Educación relacionada con una presunta red de diplomas falsos dentro del sistema educativo panameño. El Meduca ha presentado más de 141 denuncias penales y siete querellas vinculadas con falsificación de documentos, delitos contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir.

Las autoridades continúan recabando documentos, expedientes y registros administrativos para determinar la magnitud del presunto esquema y establecer posibles responsabilidades penales dentro de la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeUnachiMinisterio PúblicoFraudeDiplomaMinisterio de Educación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los desafíos externos y tecnológicos marcan la agenda de riesgos empresariales en Centroamérica, según estudio

Las compañías de la región modifican sus modelos de negocio ante una mayor exposición a amenazas externas, priorizando la adaptación en áreas como ciberseguridad, regulación y gestión de talento

Los desafíos externos y tecnológicos marcan la agenda de riesgos empresariales en Centroamérica, según estudio

Capturan a hermana de “El Diablo” durante operativo contra estructura criminal en Yoro, Honduras

La Policía Nacional capturó este viernes en Sulaco, Yoro, a dos presuntas integrantes del “Cartel del Diablo”, entre ellas María Ramona Ferrera Rodas, alias “La Diabla”, identificada como hermana del líder de la estructura criminal Esteban Gumercindo Ferrera Rodas

Capturan a hermana de “El Diablo” durante operativo contra estructura criminal en Yoro, Honduras

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

La Santa Sede anunció el nombramiento de monseñor Patricio Larrosa Martos como nuevo obispo de la Diócesis de Danlí, en una decisión tomada por el Papa León XIV y dada a conocer este 15 de mayo de 2026, destacando la amplia trayectoria pastoral y humanitaria del sacerdote español en Honduras

La Santa Sede designa a Patricio Larrosa como nuevo obispo en Honduras

Las proyecciones de crecimiento agrícola se reducen en Costa Rica por el alza en fertilizantes y la sequía prevista

El ajuste en las estimaciones refleja la presión que ejercen tanto el incremento en los precios internacionales de insumos como el impacto negativo que se anticipa para los principales cultivos del país

Las proyecciones de crecimiento agrícola se reducen en Costa Rica por el alza en fertilizantes y la sequía prevista

Fractura cerebral y mordeduras: el informe forense que llevó a la Fiscalía a pedir prisión contra hombre por muerte de bebé de ocho meses en República Dominicana

El dictamen del Inacif condujo a un proceso judicial cargado de tensiones. La acusación apunta a Joel Carmona Pinales y la familia clama por respuestas en los tribunales

Fractura cerebral y mordeduras: el informe forense que llevó a la Fiscalía a pedir prisión contra hombre por muerte de bebé de ocho meses en República Dominicana

TECNO

El ascenso de Nvidia y cómo se convirtió en el epicentro de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China

El ascenso de Nvidia y cómo se convirtió en el epicentro de la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China

Esta es la única empresa latinoamericana en el top 100 de las marcas más valiosas del mundo

Cuándo se debe cambiar de lavadora en casa y en un negocio, según fabricantes

X (antes Twitter) tendrá una pestaña de Historial: qué contenido se guardará

Cómo saber que ciclo de la lavadora escoger para cuidar tu ropa, según expertos fabricantes

ENTRETENIMIENTO

Nolan defendió a Travis Scott para La Odisea: “Quería un guiño a la poesía oral, que es análoga al rap”

Nolan defendió a Travis Scott para La Odisea: “Quería un guiño a la poesía oral, que es análoga al rap”

Sin días libres y una rutina que desafía los límites: cómo Kevin Hart se mantiene en forma a los 46 años

“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el número 1 global de Spotify 43 años después de su lanzamiento

Gira internacional de Kanye West suma otra cancelación tras bloqueo en la India

David y Victoria Beckham alcanzan el estatus de multimillonarios: ¿en cuánto se valoriza su fortuna?

MUNDO

El Partido Laborista habilitó al alcalde de Mánchester para que le dispute el liderazgo a Keir Starmer

El Partido Laborista habilitó al alcalde de Mánchester para que le dispute el liderazgo a Keir Starmer

Las ejecuciones aumentaron en Irán desde el alto el fuego, según grupos de derechos humanos

El nuevo oleoducto de los Emiratos Árabes Unidos promete duplicar la exportación sin depender del estrecho de Ormuz

Casi 40 países acordaron crear un tribunal especial para juzgar la agresión rusa contra Ucrania

Ucrania se reserva el derecho a responder tras el ataque ruso que dejó 24 víctimas civiles