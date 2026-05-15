Perú Deportes

Golazo de Jonathan Betancourt para remontar 2-1 en FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Con total justicia, el conjunto que dirige Celso Ayala le dio vuelta al luminoso en el Estadio Héroes de San Ramón. El extremo ecuatoriano desenvainó un potente derechazo para batir la valla de Diego Enríquez

Guardar
Google icon
Un golazo espectacular de Betancourt en el minuto 79 cambia el rumbo del partido. La jugada se gestó con una asistencia inteligente de Barcos, quien con gran visión de juego habilitó a su compañero para definir ante el portero rival. FC Cajamarca se impone 2-1 ante Sporting Cristal

FC Cajamarca ha encontrado premio a su insistencia y ha añadido una cuota importante de justicia al marcador ante Sporting Cristal. El elenco que dirige Celso Ayala se ha puesto adelante en el luminoso gracias a un notable tanto de Jonathan Betancourt, habilitado por Hernán Barcos, tras superar la marca de Leandro Sosa.

NOTICIA EN DESARROLLO...

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Jonathan BetancourtFC CajamarcaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

“Un papelón. Está peleando el descenso”: Diego Rebagliati explotó contra Sporting Cristal tras derrota ante FC Cajamarca

El comentarista de L1 Max se mostró molesto luego de que los ‘celestes’ se dejaran voltear el partido en el estadio Héroes de San Ramón

“Un papelón. Está peleando el descenso”: Diego Rebagliati explotó contra Sporting Cristal tras derrota ante FC Cajamarca

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 1-3: goles y resumen de la terrible derrota celeste en duelo por la Liga 1 2026

El cuadro ‘rimense’ cayó en Cajamarca y agudiza su crisis en el torneo de la Liga 1. Mientras que el equipo cajamarquino logró voltear el marcador y sumar su tercer triunfo consecutivo

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 1-3: goles y resumen de la terrible derrota celeste en duelo por la Liga 1 2026

Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

El ‘Pirata’ apareció con toda su categoría para darle una caricia al balón y vencer al portero Diego Enríquez para el 1-1 del partido

Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Arranca la jornada determinante por la lucha del campeonato. En el inicio de la fecha, Sporting Cristal cayó en su visita a FC Cajamarca y agudiza aún más su posición en el campeonato; Universitario recibe a Atlético Grau; mientras que Alianza Lima se mide con Cienciano en el Cusco en un encuentro con sabor a final

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Sporting Cristal perdió 3-1 ante FC Cajamarca, pese a comenzar ganando en el estadio Héroes de San Ramón

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

PPK saluda decisión del Poder Judicial de archivar caso por aporte de Odebrecht a su campaña presidencial: “Estoy muy feliz”

Los perfiles del entorno de confianza de Roberto Sánchez y su rol fundamental en esta segunda vuelta electoral

Fiscal de la Nación Tomás Gálvez bailó en fiesta con Patricia Benavides luego de archivarle investigación por organización criminal

ENTRETENIMIENTO

Latina revela primeros talentos de su nuevo programa y usuarios cuestionan participación de Korina Rivadeneira

Latina revela primeros talentos de su nuevo programa y usuarios cuestionan participación de Korina Rivadeneira

Pareja de André Carrillo expone en redes supuesta infidelidad del futbolista: “Estoy buscando a la dueña de este arete”

Suhaila Jad, novia de André Carrillo, publica potente mensaje contra la mamá de futbolista: ¿Es normal que entre a escondidas a tu habitación?

Nicola Porcella confirma que será conductor de ‘Esto es Guerra’ México: “Es el sueño de cualquiera”

Nicola Porcella le dedicó unas emotivas palabras a Alejandra Baigorria tras ‘ampay’ de Said Palao: “Merece que la quieran”

DEPORTES

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 1-3: goles y resumen de la terrible derrota celeste en duelo por la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 1-3: goles y resumen de la terrible derrota celeste en duelo por la Liga 1 2026

Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Golazo de Yoshimar Yotún desde media cancha para Sporting Cristal vs FC Cajamarca por Liga 1 2026