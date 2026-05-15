Golazo de Jonathan Betancourt para remontar 2-1 en FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026

FC Cajamarca ha encontrado premio a su insistencia y ha añadido una cuota importante de justicia al marcador ante Sporting Cristal . El elenco que dirige Celso Ayala se ha puesto adelante en el luminoso gracias a un notable tanto de Jonathan Betancourt , habilitado por Hernán Barcos, tras superar la marca de Leandro Sosa.

Más Noticias

“Un papelón. Está peleando el descenso”: Diego Rebagliati explotó contra Sporting Cristal tras derrota ante FC Cajamarca El comentarista de L1 Max se mostró molesto luego de que los ‘celestes’ se dejaran voltear el partido en el estadio Héroes de San Ramón

Sporting Cristal vs FC Cajamarca 1-3: goles y resumen de la terrible derrota celeste en duelo por la Liga 1 2026 El cuadro ‘rimense’ cayó en Cajamarca y agudiza su crisis en el torneo de la Liga 1. Mientras que el equipo cajamarquino logró voltear el marcador y sumar su tercer triunfo consecutivo

Golazo de Hernán Barcos con sutil definición para empate de FC Cajamarca vs Sporting Cristal por Liga 1 2026 El ‘Pirata’ apareció con toda su categoría para darle una caricia al balón y vencer al portero Diego Enríquez para el 1-1 del partido

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura Arranca la jornada determinante por la lucha del campeonato. En el inicio de la fecha, Sporting Cristal cayó en su visita a FC Cajamarca y agudiza aún más su posición en el campeonato; Universitario recibe a Atlético Grau; mientras que Alianza Lima se mide con Cienciano en el Cusco en un encuentro con sabor a final