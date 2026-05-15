Se confirmó la agenda de cinco cruces de 16avos de final de la Copa Argentina: cuándo jugarán Independiente, Racing y San Lorenzo

Independiente venció a Atenas de Río IV en los 32avos de final de la Copa Argentina (Fotobaires)

Los 16avos de final de la Copa Argentina continuarán en mayo y junio con seis cruces que quedaron pendientes y de los cuales cinco de ellos ya tienen fecha asignada. De acuerdo con lo anunciado por la organización, Independiente, Racing y San Lorenzo ya conocen el día de juego.

El calendario de mayo tendrá como próximo evento el cruce entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán, programado para el miércoles 20 de mayo, a las 17.00 horas, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El vencedor de este partido chocará en los octavos de final frente al ganador de Independiente-Unión, que se jugará el viernes 22, a las 20.00, también en la cancha de Newell’s Old Boys.

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Por su parte, el sábado 30 de mayo, con horario y sede a confirmar por la Copa Argentina, Instituto chocará frente a Lanús y Belgrano hará lo propio contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Quien resulte ganador del cruce entre la Gloria y el Granate jugará en octavos ante Platense, que eliminó a San Martín de San Juan en los penales tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.

El domingo 31 de mayo será el turno de la presentación de Racing ante Defensa y Justicia, también con horario y estadio a definir. Quien logre avanzar de fase tendrá como rival al Pirata cordobés o al Lobo jujeño, que jugarán un día antes.

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Los partidos confirmados de mayo de la Copa Argentina

Por su parte, San Lorenzo y Deportivo Riestra tendrán su partido de 16avos de final el sábado 6 de junio con horario y sede a definir. Quien avance de ronda tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de vencer a Acassuso por 3-0.

Cabe recordar que aún no se jugaron todos los partidos correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina y la idea de la AFA es que puedan disputarse antes del comienzo del Mundial FIFA, que comenzará el 11 de junio.

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ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El cuadro de la Copa Argentina