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Se confirmó la agenda de cinco cruces de 16avos de final de la Copa Argentina: cuándo jugarán Independiente, Racing y San Lorenzo

La organización del torneo dio a conocer el cronograma de los partidos de mayo y junio

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Jugadores con camisetas rojas se abrazan celebrando en un campo de fútbol. El jugador número 16 está de espaldas. Un portero de negro está borroso. Fondo con valla roja
Independiente venció a Atenas de Río IV en los 32avos de final de la Copa Argentina (Fotobaires)

Los 16avos de final de la Copa Argentina continuarán en mayo y junio con seis cruces que quedaron pendientes y de los cuales cinco de ellos ya tienen fecha asignada. De acuerdo con lo anunciado por la organización, Independiente, Racing y San Lorenzo ya conocen el día de juego.

El calendario de mayo tendrá como próximo evento el cruce entre Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán, programado para el miércoles 20 de mayo, a las 17.00 horas, en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario. El vencedor de este partido chocará en los octavos de final frente al ganador de Independiente-Unión, que se jugará el viernes 22, a las 20.00, también en la cancha de Newell’s Old Boys.

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Por su parte, el sábado 30 de mayo, con horario y sede a confirmar por la Copa Argentina, Instituto chocará frente a Lanús y Belgrano hará lo propio contra Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Quien resulte ganador del cruce entre la Gloria y el Granate jugará en octavos ante Platense, que eliminó a San Martín de San Juan en los penales tras empatar 0-0 en los 90 minutos reglamentarios.

El domingo 31 de mayo será el turno de la presentación de Racing ante Defensa y Justicia, también con horario y estadio a definir. Quien logre avanzar de fase tendrá como rival al Pirata cordobés o al Lobo jujeño, que jugarán un día antes.

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Los partidos confirmados de mayo de la Copa Argentina
Los partidos confirmados de mayo de la Copa Argentina

Por su parte, San Lorenzo y Deportivo Riestra tendrán su partido de 16avos de final el sábado 6 de junio con horario y sede a definir. Quien avance de ronda tendrá como rival a Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene de vencer a Acassuso por 3-0.

Cabe recordar que aún no se jugaron todos los partidos correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina y la idea de la AFA es que puedan disputarse antes del comienzo del Mundial FIFA, que comenzará el 11 de junio.

ASÍ ESTÁ EL CUADRO DE LA COPA ARGENTINA

El cuadro de la Copa Argentina
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