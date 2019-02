Ahora bien, la idea del fracasado libro de conversaciones venía acompañada de otra idea secundaria. Ya que iba a leer todos los libros de Aira, quería aprovechar para hacer una compilación de sus mejores ideas. Esta ideíta subalterna en realidad era previa y había surgido hacía tiempo, por las veces en que me encontraba con lectores que habían leído uno o dos libros de Aira sin conseguir engancharse. Alarmado por lo que se estaban perdiendo, acudía siempre a ayudarlos, contándoles argumentos e ideas de otros libros que no habían leído. El método, hasta hoy, no me falla nunca: luego de sorprenderse y reírse y admitir que se trata de grandes ideas, los díscolos prometen volver a intentarlo. En el peor de los casos, me dicen que han vuelto a fracasar, pero que por favor les cuente más cosas. Leen a Aira a través de mi lectura, y eso ya les cambia su idea del autor.