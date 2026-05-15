Tras el buen arranque de Gasly y Colapinto, Alpine realizó un fichaje que mantiene en vilo a la Fórmula 1

Jason Somerville, el flamante fichaje de Alpine en el área técnica (Alpine)

Alpine dio el golpe en el mercado de los ingenieros y confirmó la contratación de Jason Somerville, quien fue uno de los técnicos claves en la homologación de los nuevos monoplazas que debutaron en la temporada 2026. La escudería francesa lo nombró como flamante subdirector técnico —nuevo puesto dentro del organigrama— en el equipo de la Fórmula 1. El británico, que ya trabajó en Enstone en 2011, se suma al proyecto tras cumplir el periodo de excedencia establecido por la FIA luego de dejar su puesto como jefe de aerodinámica en ese organismo.

El golpe sobre la mesa, según informó el medio especializado The Race, se centra en que Alpine se quedó con uno de los integrantes claves en el armado del nuevo reglamento y, específicamente, en el funcionamiento del monoplaza. Luego de un gran arranque de temporada en el que cosechó 23 puntos de la mano de Franco Colapinto y Pierre Gasly para ubicarse en la quinta posición del campeonato de constructores, Alpine espera dar un nuevo salto en su rendimiento. El equipo informó que “reportará de forma directa con el director técnico ejecutivo, David Sánchez”.

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“Dedicó los últimos años a aportar ideas para la elaboración de reglamentos técnicos a través de su trabajo tanto en la Fórmula 1 como en la FIA. Dirigió la investigación aerodinámica sobre la reforma de las normas de 2022 que introdujo la era del efecto suelo, mientras que más recientemente había trabajado mucho en la definición de los aspectos aerodinámicos de la revisión reglamentaria de 2026. Demuestra las ambiciones de Alpine por atraer a los mejores talentos disponibles”, argumentó el portal citado.

El medio especializado Motorsport, por su parte, explicó: “Como jefe de aerodinámica de la FIA, Somerville fue una de las figuras clave que desempeñaron un papel importante en la definición del nuevo reglamento de la F1 para 2026”.

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Alpine concretó un gran inicio en la temporada al sumar puntos en los cuatro Grandes Premios (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

La trayectoria de Jason Somerville incluye puestos de alta responsabilidad en algunos de los equipos más relevantes de la categoría. Comenzó su carrera en Williams en 1999, ascendió como subdirector de aerodinámica en Toyota Racing en 2003, y selló su vínculo con Enstone para trabajar bajo la denominación Renault entre 2010 y 2011. Posteriormente, dirigió el departamento de aerodinámica de Williams antes de su paso por Formula One Management, donde tuvo un papel central en la elaboración del reglamento técnico de 2022 que introdujo la era del efecto suelo. Luego, su llegada a la FIA en 2022 como jefe de aerodinámica lo situó al mando de la definición normativa enfocada en mejorar el espectáculo y la competitividad en cada ciclo de regulación.

“Estoy muy emocionado por volver a Enstone y trabajar con Flavio, Steve y David en este nuevo puesto. Hace ya unos años que no formo parte del ámbito competitivo del automovilismo dentro de un equipo, y estoy deseando volver a estar en plena acción, buscando milésimas de segundo y luchando contra nuestros rivales por los puntos y, con suerte, por los trofeos. Estoy deseando ponerme manos a la obra y unirme al magnífico equipo de ingenieros, diseñadores y aerodinamicistas de la fábrica, con la esperanza de contribuir al éxito del equipo en un futuro no muy lejano”, comentó el propio Jason Somerville.

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“La experiencia de Jason en aerodinámica contribuirá a reforzar aún más los esfuerzos de desarrollo del equipo, tanto para su monoplaza actual como para futuros conceptos, a medida que el equipo sigue avanzando en múltiples frentes. Junto con las contrataciones clave realizadas el verano pasado, así como su capacidad para retener a personas de gran talento, el nombramiento de Jason subraya aún más la trayectoria positiva que está siguiendo el equipo Alpine de Fórmula 1, bajo el liderazgo de Flavio Briatore y del director general, Steve Nielsen”, explicó Alpine en su comunicado oficial.

Flavio Briatore retornó en 2024 a un Alpine envuelto en polémicas y, con el correr del tiempo, logró enderezar el rumbo de la escudería (REUTERS/Raquel Cunha)

El director técnico ejecutivo de Alpine, David Sánchez, que trabajará a la par con el flamante fichaje, consideró la llegada de Somerville como un paso más hacia el objetivo de situar a la escudería en la lucha por las posiciones de liderazgo. “El trabajo que el equipo ya ha realizado esta temporada ha sido extraordinario, pero todos sabemos que esto es solo el comienzo y que ningún miembro del equipo se duerme en los laureles. La incorporación de Jason a nuestro equipo técnico nos permitirá dar pasos aún más importantes para mejorar nuestro rendimiento en la última carrera de desarrollo de la Fórmula 1”, expresó el ingeniero.

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Alpine inició la temporada 2026 con buenas actuaciones en las que logró sumar más puntos (23) que los que consiguió en 2025 (22), año en el que centró todos sus esfuerzos en el desarrollo del nuevo monoplaza. Tras asentarse como la quinta fuerza en la grilla, el equipo francés buscará mantenerse como el líder de la zona media en el Gran Premio de Canadá el próximo 24 de mayo.