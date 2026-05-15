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Fallece el cantaor Matías de Paula tras recibir varios disparos en Villanueva de la Serena

El artista, de 52 años, era referente del cante jondo en Extremadura y fundador de la peña flamenca Diego el Chucarro

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La comunidad flamenca expresó su pesar por la muerte del cantaor
Matías de Paula fue una figura clave del flamenco extremeño y la docencia (X)

La muerte de Matías de Paula, nombre artístico del cantaor flamenco Matías Corraliza Fernández, ha producido una fuerte conmoción tanto en Villanueva de la Serena como en el conjunto del mundo flamenco.

El artista, de 52 años, ha fallecido tras recibir varios disparos en plena vía pública en las inmediaciones de la plaza Rafael Alberti de la localidad pacense, según la información confirmada por fuentes policiales.

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Por el momento no se ha producido ninguna detención relacionada con el caso, aunque el presunto autor habría sido identificado, aunque por el momento permanece en libertad, a la espera de que la investigación consiga esclarecer las circunstancias concretas del tiroteo y se determine la autoría.

La víctima, perteneciente a la reconocida familia artística de Los Chucarros, ejercía como docente de cante jondo e impulsó la creación de la peña flamenca Diego el Chucarro en homenaje a su padre.

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Investigación en marcha

Varias patrullas de Policía Nacional, Policía Local y también la Guardia Civil han participado en el amplio dispositivo desplegado en la zona desde instantes después de producirse los hechos, pasadas las 15 horas.

Además de los agentes, hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena y servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud. Aunque los profesionales sanitarios han atendido al cantaor en el lugar, no han podido evitar el desenlace. Tras el levantamiento del cadáver, los restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz para la práctica de la autopsia.

El presunto autor del tiroteo permanece identificado y en libertad
El cantaor fue asesinado a tiros cerca de la plaza Rafael Alberti (@matiasdepaulacantaor)

Durante la tarde del viernes, la zona ha permanecido acordonada mientras los agentes buscaban pruebas y casquillos que permitan esclarecer el suceso. Según indican las autoridades, no se ha producido intercambio de disparos y los agentes de la Policía Judicial continúan trabajando para clarificar en qué contexto se desencadenó el ataque.

El suceso ha sacudido especialmente a la comunidad flamenca. Según ha relatado el presidente de la peña Diego el Chucarro, Rubén Gallego, a El País, “era buen cantaor y muy conocedor del cante y del flamenco en general”. Gallego ha puesto el acento en la faceta docente de De Paula y en la amistad que mantenía con el cantaor marbellí Cancanilla de Málaga. También ha subrayado el presidente de la peña pacense que “varios de los chavales a los que enseñó han cosechado luego premios de cante en Extremadura y Andalucía”.

Trayectoria internacional y legado familiar

Nacido en 1974, Matías de Paula inició su andadura como cantaor en Madrid con solo 16 años. A los 18, ya actuaba en tablaos de la capital, alcanzando luego proyección internacional, con actuaciones en países como Japón o Estados Unidos.

Su carrera incluye una etapa en el Ballet Nacional de España y colaboraciones con nombres destacados del cante y el baile como Enrique Morente, Carmen Linares, José Mercé, Antonio Canales y Pitingo, con quien tenía una estrecha amistad.

La cantante, bailaora y actriz María Jiménez falleció a los 73 años de edad en su casa de Triana

El artista formaba parte de una reconocida saga flamenca extremeña. Era hijo del cantaor Diego Corraliza El Chucarro y hermano de la cantaora Sandra Fernández y del guitarrista Diego de Paula. En los últimos años, tras regresar a Villanueva de la Serena, Matías de Paula impulsó la peña flamenca que lleva el nombre de su padre y se dedicó a la formación de nuevas generaciones de cantaores.

La investigación sobre los hechos ha quedado bajo responsabilidad de la Policía Nacional, que trata de esclarecer los detalles del tiroteo y determinar las circunstancias que rodean el fallecimiento del conocido cantaor.

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