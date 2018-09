— Yo creo que a veces confluyen cosas. Por un lado el aborto es un tema sobre el que yo vengo pensando hace tiempo. Algunos te dicen: "ay, ¿recién ahora venís a hablar del aborto?" No, recién ahora hablamos todos del aborto porque antes no se podía debatir el tema del aborto. Pero digamos que yo tengo dos novelas que hablan del aborto, tengo un cuento que habla del aborto y que está en este volumen pero que lo escribí hace 7 años. O sea que es un tema, como tantos otros, que a mí me obsesiona y sobre los que he hablado a lo largo de mi vida como escritora, literariamente. Pero bueno, además de eso también como escritora yo arranqué un año dando una conferencia de apertura en la Feria del Libro donde el planteo básico era cuál es el lugar del escritor en la sociedad. ¿Tiene el escritor que involucrarse o no con lo que pasa en la sociedad? No con todos los temas, no quiere decir que tenemos que hablar de todo porque no sabemos de todo. Pero hay algunos temas en los cuales si no hablás, también estás hablando. El silencio también habla. Entonces, en esos temas donde vos sentís que si no hablas también estás hablando, ¿nos metemos o no nos metemos? ¿Qué hacemos? Después yo tengo una energía que una vez metida ya es como que no me paran. En ese sentido ya es como que empezás a conocer gente, empezás a conocer la lucha, empezás a ver el trabajo de tantas mujeres durante 13 años en la Campaña y ves gente joven que por la calle te para… Ya te empezás a sentir de alguna manera responsable. Porque como vos tenés un lugar por el que te hacen entrevistas o que te escuchan en determinados medios, cuando te piden: che, ¿podemos hacer tal cosa? Si no lo hacés, te sentís responsable porque es una causa que a mí me interesa.