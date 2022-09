Andrea San Martín y Sebastián: Todas las polémicas que vivió la pareja antes de anunciar su ruptura definitiva

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu acapararon las portadas varias veces antes de culminar su relación. (Instagram)

Cuando nadie creyó que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu volverían a tener una relación sentimental, ambos sorprendieron en mayo del 2021 al anunciar su reconciliación. Desde entonces, han sido protagonistas de diferentes portadas de los medios de comunicación y este 12 de setiembre del 2022 vuelven a estar en el ojo de la polémica con el fin definitivo de su romance.

Sin embargo, no es la primera vez que los exchicos reality dieron por culminado su amor. En el 2013 decidieron darse un tiempo tras algunos meses de estar juntos. El popular ‘Hombre roca’ entró a ‘Esto es Guerra’ en el 2014 y en abril empezó a ser pareja de la modelo Vania Bludau, pero esto duró poco ya que en setiembre del mismo año se reconcilió con la ‘ojiverde’ y comenzaron a convivir.

En mayo del 2015 volvieron a terminar y Andrea San Martín reveló que las faltas de respeto, los celos y agresiones hicieron que se aleje de Sebastián Lizarzaburu, a pesar de estar embarazada de su primera hija. Sin embargo, en febrero del 2017 intentaron una vez más salvar su romance, pero no lograron constituir una familia unida y se separaron en mayo de ese año.

Para muchos, los exintegrantes de EEG ya no se volverían a ver como pareja, pues la modelo estuvo con el piloto Juan Víctor y fruto de su relación nació su segunda mujercita, pero ellos también terminaron y fue la oportunidad para que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu intentaran reconstruir sus sentimientos.

Las acusaciones de infidelidad

El último escándalo en el que estuvieron envueltos fue cuando una modelo chiclayana acusó a Sebastián Lizarzaburu de haberla citado en un hotel en la madrugada. Según la información que llegó al programa de ‘Magaly TV La Firme’, ambos se conocieron al coincidir en un evento realizado en Cajamarca, donde fueron contratados para animar.

En su defensa, el popular ‘Hombre roca’ negó conocerla y aseguró que todo estaba bien con la madre de su primogénita. No obstante, nadie imaginó que poco después a la ‘ojiverde’ se le acusara también de haber sacado los pies del plato.

La exintegrante de ‘Bienvenida la Tarde’ sufrió un hackeo de sus redes sociales y se difundieron capturas de pantalla en donde se la ve conversando con el ‘Pato’ Quiñones, expareja de Milett Figueroa. En el chat, Andrea le pide pactar un encuentro cuando llegue a Lima. Pese a las dos supuestas infidelidades, se mostraron unidos.

Sebastián Lizarzaburu revela que Andrea San Martín revisó su celular ‘por horas’ tras acusaciones de modelo. (VIDEO: ATV)

Fuertes declaraciones de Greg Michell

Greg Michel, el amigo íntimo de Sebastián por más de 6 años, confirmó a principios de julio que el ‘Hombre roca’ no ama a Andrea y solo regresó con ella para evitar ir a la cárcel por, aparentemente, no cumplir con la pensión de alimentos. “Ese (Sebastián Lizarzaburu) me dijo que no la ama y que no es feliz cuando fui a su casa después de mi accidente (...) Es un huev... porque se regresó (a una relación con Andrea) solo por la deuda de la pensión. Iba a ir preso”.

Asimismo, el modelo belga salió a decir que él cree en las palabras de la joven chiclayana y aseguró que es “el modus operandi” de Lizarzaburu, ya que mira historias de Instagram de las mujeres que llaman su atención para luego hablarles por privado. “La táctica era, veíamos las historias, no más de tres likes y de ahí un pequeño mensaje. Ese el modus operandi de Sebastián y era el mío”.

Greg Michel contó que cuando realizaba shows con Sebastián Lizarzaburu por el Perú, ellos acostumbraban mandar mensajes a mujeres que conocían en las discotecas.

Las pérdida de su bebé

Andrea San Martín sorprendió a propios y extraños al comunicar que había sido operada de emergencia de emergencia en una clínica local en junio de este año. La empresaria dio a conocer que se sometió a la extirpación total del útero, pues su estado de salud corría peligro tras la pérdida de su bebé.

Fue Sebastián Lizarzaburu quien se mantuvo informando a los seguidores de San Martín todo lo que ocurría con ella, además de mostrar su apoyo incondicional. Cuando la ‘ojiverde’ salió de peligro y estuvo descansando en su casa recuperándose con una estricta medicación, se tomó unos minutos para dedicarle un tierno mensaje al padre de su pequeña.

“Ninguna palabra me demostró tanto amor como el apoyo que sentí a tu lado estos días. Te vi correr por mi de un lado a otro, sostenerme cuando sentí que no daba más, bañarme, cambiarme, asistir todas mis necesidades en todo momento. Haz sido el hombre y cabeza de familia que esperé y cada día que pasa veo y valoro tu esfuerzo por darlo todo en nuestro hogar. Me enamoré de ti otra vez”, se leyó en las historias de su cuenta de Instagram.

Comunicado de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

Cumplieron un año de relación

Sebastián Lizarzaburu se mostró muy emocionado de haber cumplido un año de relación con Andrea San Martín y le dedicó unas palabras en redes sociales. El modelo celebró su primer aniversario con la mamá de su pequeña por primera vez y no dudó en exponer su alegría.

“No todos saben esto pero nunca logramos llegar a cumplir 1 año de relación. Siempre ocurrían cosas que nos hacían terminar y luego regresar y pues así nos la pasamos. Mucho debido a la edad e inmadurez del momento o por la falta de muchas cosas. Yo nunca he logrado llegar a cumplir 1 año de relación con alguien, en ninguna de mis anteriores relaciones lo logré. Primer aniversario que celebro en mi vida”, escribió.

Sebastián Lizarzaburu celebró su primer aniversario con Andrea San Martín. (Instagram)

Causaron revuelo en una salida nocturna

El pasado mes de marzo, Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se divirtieron a lo grande con sus amigos cercanos en una discoteca en el boulevard de Asia. Su salida llamó la atención, pues en los videos difundidos por el portal de ‘Instarándula’, la exchica reality se animó a cumplir el famoso paso Anitta y casi deja ver más de la cuenta por su escotado vestido.

Asimismo, se puede ver que a la modelo la retan a beber licor del abdomen de su pareja, el cual se acostó en uno de los sillones de la discoteca y la madre de su hija pasó a lamer su ombligo donde estaba el alcohol. Tras la fiesta, dejaron en claro que no estaban haciendo nada malo y negaron haber descuidado a sus hijas.

Andrea San Martín realiza el sensual paso de Anitta. VIDEO: Instagram / Instarandula

