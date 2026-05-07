Perú

Cae banda que extorsionaba a Zaperoko y Tony Rosado: exigían hasta S/ 20 mil para no atacar discotecas

La organización criminal habría operado desde 2024 y acumulado hasta S/ 2 millones mediante amenazas dirigidas a orquestas salseras, empresarios nocturnos y locales de entretenimiento en Lima

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La Policía Nacional del Perú asestó un nuevo golpe contra la extorsión vinculada al mundo de la música y el entretenimiento nocturno. En un operativo simultáneo ejecutado en distintos puntos de Lima, Huaral y Trujillo, agentes de la División de Investigaciones de Alta Tecnología de la Dirincri capturaron a Luis Wilfredo Díaz Angulo, alias ‘Chueco’, señalado como presunto cabecilla de la red criminal Los Letales de San Juan de Lurigancho. Junto a él fueron intervenidos otros presuntos integrantes de esta organización que, según la investigación policial, exigía fuertes sumas de dinero a orquestas de salsa, cumbia y a empresarios de discotecas.

De acuerdo con las diligencias, esta presunta banda criminal habría dirigido sus amenazas contra reconocidas agrupaciones como Zaperoko, Son Tentación, Barrio Fino, La Primerísima, entre otras, además de dueños de locales como La Casa de la Salsa, Taberna del Jocker y Banana. Las exigencias no eran menores: los investigadores sostienen que pedían un pago inicial de hasta S/ 200.000 y luego cuotas mensuales que podían llegar a S/ 20.000, bajo una advertencia que buscaba generar miedo inmediato: “si no pagas, te mueres”.

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Así operaba la presunta red criminal que extorsionaba a orquestas y discotecas

Zaperoko - Extorsión - PNP - Perú - Lurigancho - 6 de Mayo
Composición: Infobae Perú

La intervención policial se realizó durante la madrugada del martes 5 de mayo, como parte de un megaoperativo que incluyó allanamientos, descerrajes, registros domiciliarios y detenciones preliminares. Según el reporte oficial, los agentes ejecutaron acciones simultáneas en los distritos de San Juan de Lurigancho, Rímac y Huaral, además de diligencias en Trujillo, en la región La Libertad. En total, fueron allanados 13 inmuebles y también un establecimiento penitenciario, todo ello con autorización judicial.

En ese despliegue cayó alias ‘Chueco’, quien fue ubicado mientras se movilizaba en un vehículo. En la maletera, los agentes encontraron un dron, mientras que en su vivienda hallaron aproximadamente S/ 11.000, dinero que ahora forma parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos. La Policía sostiene que este sujeto sería el principal articulador de la organización, el encargado de dirigir los cobros, marcar los objetivos y ordenar cómo debían operar los demás miembros de la red.

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Junto con él también fue detenida Olga Angulo Mendoza, alias ‘Olga’, señalada como su madre y presunta testaferro dentro de la estructura criminal. Las autoridades sospechan que habría participado en la adquisición de bienes con dinero de origen ilícito, entre ellos un vehículo valorizado en 16 mil dólares, que habría sido pagado en un solo día. Para los investigadores, este tipo de movimientos refuerza la hipótesis de que la organización no solo obtenía recursos mediante amenazas, sino que además buscaba dar apariencia legal a sus ganancias.

También fueron intervenidos Jerry Smith Ambulay Llauca, alias ‘Jerry’; Roger Humberto Bardales Bravo, alias ‘Estefano’; Melina Yolanda Godoy Raqui, alias ‘Yola’; Briggitte Laura León Cisneros, alias ‘Laura’; Nora Ruiz Huamán, alias ‘Nora’; y Anthony Hernani Morales Rosas, alias ‘Trujillano’, detenido en La Libertad. En paralelo, la Policía informó sobre la participación de Joel Candia Cuno, alias ‘Pechito’, y de Carlos Luna Victoriano Purizaga, conocido como ‘Calitoto’, quien habría operado desde el interior de un penal, donde incluso se le encontraron manuscritos con números telefónicos de posibles víctimas.

Los artistas y locales que habrían sido amenazados por ‘Los Letales de SJL’

Explosión en show de Zaperoko en Trujillo: orquesta se pronuncia y descarta heridos entre sus integrantes. Composición Infobae Perú.
Explosión en show de Zaperoko en Trujillo: orquesta se pronuncia y descarta heridos entre sus integrantes. Composición Infobae Perú.

Las primeras pesquisas ubican a esta presunta red criminal en una dinámica de extorsión sistemática contra artistas, orquestas y empresarios del rubro nocturno. Entre los agraviados figuran nombres conocidos de la escena musical como María Grazia Polanco, Vanessa Soto, Antonio Cartagena, Jeison Manuel, Maryto y su salsón, La Timbera, Bembé y N’samble, además de agrupaciones como Zaperoko, Barrio Fino, La Primerísima y Son Tentación. La banda también habría enviado mensajes extorsivos al cantante Tony Rosado, según el material recogido por los investigadores.

En el caso de los locales nocturnos, la Policía vincula a la organización con ataques y amenazas dirigidas a La Casa de la Salsa, ubicada en La Victoria; así como a Taberna del Jocker y Banana, ambas en San Juan de Lurigancho. Uno de los hechos más graves ocurrió en enero de 2025, cuando se registró la detonación de un explosivo en La Casa de la Salsa, situación que generó alarma entre empresarios, trabajadores y vecinos de la zona. Desde entonces, la hipótesis policial es que estos atentados buscaban presionar a las víctimas para que aceptaran el pago de los llamados cupos.

Según la información obtenida durante la investigación, los integrantes de la banda habrían recolectado datos de contacto, horarios de trabajo y ubicaciones de sus objetivos mediante personas infiltradas en discotecas y espacios vinculados al espectáculo. Con esa información, iniciaban las amenazas por llamadas, mensajes o advertencias directas, para luego exigir transferencias o entregas de dinero bajo el temor de sufrir ataques contra sus negocios o contra sus propias vidas.

La Policía sostiene que la organización habría operado desde 2024 y que el dinero ilícito acumulado podría bordear entre S/ 1,5 millones y S/ 2 millones, cifra que ahora forma parte de la línea de investigación. Las diligencias continúan para establecer el nivel de participación de cada detenido, identificar a más presuntas víctimas y ampliar el alcance de esta estructura criminal, que habría convertido al rubro musical y a las discotecas en uno de sus principales blancos.

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