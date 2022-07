Modelo acusa a Sebastián Lizarzaburu de citarla en un hotel en la madrugada

La modelo chiclayana señaló que la actual pareja de Andrea San Martín la invitó a su hotel tras conocerse en una discoteca.

Hace poco más de un año Sebastián Lizarzaburu y Andrea San Martín hicieron oficial su reconciliación. Desde ese momento ellos se han mostrado sumamente unidos, llegando a enfrentar juntos los ataques que en su momento recibieron por el problema que tuvo la ‘ojiverde’ con Juan Víctor Sánchez.

Sin embargo, el programa Magaly Tv: La firme dio a conocer un capítulo desconocido del popular ‘Hombre roca’, quien habría intentado seducir a una joven modelo en la ciudad de Cajamarca, al punto de invitarla a que se quede en su hotel.

De acuerdo a la información que manejan los reporteros de la ‘Urraca’, Sebastián Lizarzaburu llegó a dicha región solo para realizar un show en una discoteca, en la que también se encontraba dicha mujer haciendo una activación.

Este caso se hizo conocido en primer lugar en las redes sociales, donde la joven llamada Alexa Samame, contó que el exchico reality le propuso que vayan a su hotel en altas horas de la noche para que se conocieran un poco mejor.

Asimismo, la chica señala que ella llegó desde la ciudad de Chiclayo para participar en dicho evento. En ese lugar conoció a la pareja de Andrea San Martín, quien habría quedado impactado con su belleza y le escribió inmediatamente por Instagram para concretar una cita.

“Yo he venido este fin de semana a trabajar a una discoteca de acá de Cajamarca; Sebastián también ha venido para hacer un show, pero en otra discoteca. Todos estuvimos en el mismo grupo, pero o sea, como que él me miraba. Como se dio cuenta que yo ni ‘bola’ le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘Ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’ ”, contó.

El exchico reality le dijo que a las 3:00 a.m. que vaya a su hotel, esto luego de ver las historias de Instagram que ella subió; sin embargo, la joven no le hizo caso y a los pocos días lo expuso.

“ (Sebastián) empezó a ver mis historias y luego me habló como a las tres y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí; le puse: ‘Sí, estoy acá también’. Me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando ”, explicó.

SEBASTIÁN NIEGA CONOCER A LA MODELO

Sebastián Lizarzaburu fue abordado por un reportero de Magaly Medina cuando se dio a conocer este caso. La pareja de Andrea San Martín se mostró bastante sorprendido y negó haberle escrito a la joven como se dijo.

“ Es jo****, tío, que uno no pueda hacer su vida tranquilo y que estén buscándole la sin razón o los tres pies al gato. Yo no la conozco brother, nunca la he visto en mi vida ”, manifestó el popular ‘Hombre Roca’.

