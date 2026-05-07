Piero Corvetto confronta al jefe del JNE: “Sus afirmaciones no son correctas. En ningún momento he mentido”

Piero Corvetto rechazó las acusaciones de Roberto Burneo y aseguró que la ONPE informó “de manera clara” sobre el estado del proceso electoral

El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, respondió este miércoles a las declaraciones de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien lo acusó de mentir al país sobre el reparto del material electoral y de ocultar fallas logísticas incluso dos días antes de los comicios del pasado 12 de abril.

“Debo decir que no son (afirmaciones) correctas. Nosotros en todo momento le transmitimos lo que sabíamos de manera clara. Teníamos todo listo para las elecciones. Teníamos todo garantizado para las elecciones. Este es un problema que se ha suscitado en el momento en donde se ha brindado un servicio el día de la jornada electoral”, declaró en una rueda de prensa junto a su defensa.

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Seguidamente, afirmó que entregó toda la información disponible durante la última reunión con representantes del JNE y observadores. “(Fue) la última vez que fui invitado para poder explicar cuál era la labor de ONPE frente a los observadores, yo le di la información que sabíamos. Trabajamos en la ONPE de manera profesional y con todo el equipo para que las cosas salgan bien”, expresó.

Corvetto afirmó que la ONPE tenía “todo listo y garantizado” para las elecciones del 12 de abril, y sostuvo que los problemas surgieron recién durante la ejecución logística el día de la jornada electoral

El exfuncionario admitió dificultades durante la jornada electoral, aunque defendió el trabajo de su equipo. “¿Hubo un problema? Sí, pero eso no quiere decir que no hayamos asegurado todo. Había planes de contingencia y un trabajo para modular cualquier problema que haya podido presentarse. Pero en ningún momento he mentido. Yo siempre he dicho la verdad y no voy a dejar de decirlo”, concluyó.

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El último domingo, en una entrevista publicada por el diario El Comercio, Burneo fue consultado sobre la versión de Corvetto acerca del despliegue de 50.000 fiscalizadores y la instalación del material el viernes 10, la cual, según el exfuncionario, ya estaba lista para esa fecha.

“En principio nos mintió, porque nosotros le habíamos advertido desde el inicio del despliegue, que fue el 10 de abril, que había demora en las rutas, y la mañana del 11 seguimos advirtiendo la demora. La respuesta de la ONPE fue: ‘Tengo problemas con mi operador logístico’ y al rato dijo: ‘Ya lo solucioné y no va a haber problema, a las 12 de la noche llega todo el material’. Seguimos advirtiendo y en todo momento nos garantizaron que el material iba a llegar”, apuntó.

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El exfuncionario reconoció que hubo dificultades en la distribución del material electoral, pero defendió que existían planes de contingencia y negó haber mentido al país o al JNE

El jefe del JNE aseguró que todo quedó documentado en actas, por lo que puede respaldar su versión. “(Corvetto) nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el mundo, porque él salió públicamente a decir que todo estaba garantizado”, sostuvo.

El exfuncionario quedó comprendido en un procedimiento disciplinario ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que aceptó su renuncia, por la presunta comisión de una “falta grave” durante los comicios.

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De comprobarse su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la jornada electoral, podría ser destituido. El pleno del organismo precisó que esta medida “no implica un adelanto de opinión” sobre el caso y responde a “una etapa necesaria para el esclarecimiento de los hechos, en observancia de los principios del debido proceso y el derecho de defensa”.