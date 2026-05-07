Perú

Día Mundial de la Contraseña: historia, propósito y estrategias clave para proteger la información digital

Esta fecha busca concienciar a millones de usuarios sobre la necesidad de reforzar la seguridad digital mediante claves robustas y hábitos responsables

Guardar
Google icon
Día Mundial de la Contraseña – contraseña – Perú – noticias – 5 mayo
El uso generalizado de contraseñas débiles mantiene a millones de usuarios y organizaciones expuestos, evidenciando la necesidad imperiosa de adoptar nuevas prácticas y tecnologías para resguardar información sensible en la era digital (Magnific)

El avance tecnológico ha transformado la vida cotidiana y, con ello, la exposición de datos personales y profesionales en plataformas digitales. En este contexto, el Día Mundial de la Contraseña se ha consolidado como una fecha de referencia para recordar la importancia de proteger el acceso a información sensible.

Cada año, el primer jueves de mayo, entidades gubernamentales, empresas del sector tecnológico y asociaciones de usuarios promueven iniciativas para educar sobre la correcta gestión de contraseñas.

PUBLICIDAD

El objetivo principal es reducir los riesgos asociados a brechas de seguridad, promoviendo la adopción de prácticas que fortalezcan las barreras de acceso frente a ataques cibernéticos y robo de datos.

Cuándo y cómo surgió el Día Mundial de la Contraseña

Día Mundial de la Contraseña – contraseña – Perú – noticias – 5 mayo
Inspirado en recomendaciones de especialistas, este día se consolidó como una iniciativa internacional para educar sobre la importancia de proteger accesos digitales. (Magnific)

El Día Mundial de la Contraseña fue establecido en 2013, en respuesta a la creciente preocupación por la vulnerabilidad de los datos personales y corporativos derivados del uso de contraseñas débiles o repetidas. La elección del primer jueves de mayo no es arbitraria, sino que responde a la intención de mantener vigente y visible la discusión sobre ciberseguridad en un periodo del año sin otras festividades que distraigan la atención pública.

PUBLICIDAD

El impulso inicial provino de la industria tecnológica, inspirada en las recomendaciones del consultor de seguridad Mark Burnett. En su libro Perfect Passwords, publicado en 2005, Burnett señalaba la necesidad de que los usuarios adoptaran contraseñas únicas y difíciles de predecir. Estas ideas fueron recogidas por empresas y organismos internacionales, que acordaron instaurar una jornada global para fomentar el cambio regular de claves y promover el uso de herramientas para su gestión segura.

La conmemoración fue rápidamente adoptada por organizaciones de seguridad informática y plataformas digitales. Según el portal de estadísticas alemán Statista, más del 60% de los usuarios de internet reconoce haber modificado sus contraseñas al menos una vez a raíz de campañas de concienciación vinculadas a esta efeméride. Este dato evidencia el impacto que ha tenido la iniciativa en la cultura digital global.

El sitio web National Today destaca que la jornada ha sido clave para visibilizar la necesidad de actualizar las contraseñas periódicamente y evitar el uso de combinaciones simples o información personal como nombres, fechas de nacimiento o secuencias numéricas. Diversos especialistas coinciden en que la instauración del Día Mundial de la Contraseña marcó un antes y un después en la manera de abordar la seguridad digital desde la perspectiva del usuario.

Por qué la protección de contraseñas es fundamental en la actualidad

Día Mundial de la Contraseña – contraseña – Perú – noticias – 5 mayo
Las claves digitales funcionan como la primera barrera de seguridad, pero su uso inadecuado expone a millones de usuarios a filtraciones y accesos indebidos. (Magnific)

La relevancia del Día Mundial de la Contraseña se explica por el aumento constante de incidentes de ciberseguridad vinculados al robo de credenciales. Datos publicados por la revista médica The Lancet indican que, en los últimos años, cerca del 80% de las violaciones de datos en sistemas de salud y servicios financieros tuvieron origen en la obtención ilegal de contraseñas.

De acuerdo con la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos, las contraseñas actúan como la primera línea de protección frente a accesos no autorizados. Sin embargo, la tendencia a reutilizar claves en múltiples servicios y la preferencia por combinaciones fáciles de recordar facilitan el trabajo de los ciberdelincuentes. Un portavoz de la empresa Telefónica, durante una campaña reciente, afirmó: “La educación y el cambio de hábitos en el uso de contraseñas son esenciales para disminuir el riesgo de ataques”.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España subraya que la complejidad de las contraseñas y la actualización regular son factores determinantes para evitar accesos indebidos. Además, la implementación de autenticación en dos pasos se ha convertido en una recomendación estándar de organismos internacionales, ya que añade una capa adicional de protección ante posibles filtraciones.

Diversos estudios señalan que, pese a los esfuerzos de concienciación, aún persisten malas prácticas. De igual manera, según un informe reciente, “123456” y “password” continúan figurando entre las contraseñas más utilizadas a nivel mundial. Estos hábitos exponen a los usuarios a riesgos innecesarios y demuestran la necesidad de mantener activa la difusión de recomendaciones y estrategias preventivas.

Recomendaciones y buenas prácticas difundidas por especialistas

Día Mundial de la Contraseña – contraseña – Perú – noticias – 5 mayo
Expertos recomiendan crear contraseñas robustas, combinando distintos caracteres y evitando datos personales que puedan ser fácilmente identificados. (Magnific)

En el marco del Día Mundial de la Contraseña, organismos y empresas tecnológicas publican guías y consejos para fortalecer la seguridad digital de los usuarios. Una de las principales recomendaciones es evitar el uso de datos personales o palabras comunes en las contraseñas. Además, se aconseja combinar letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, así como utilizar frases largas y poco predecibles.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España recomienda cambiar las contraseñas al menos dos veces al año y no compartirlas con terceros. También sugiere emplear gestores de contraseñas, aplicaciones que permiten generar y almacenar claves robustas de manera segura, evitando que el usuario tenga que recordarlas todas. Según el portal Calendarr, otra medida eficaz es desconfiar de correos electrónicos o mensajes que soliciten el ingreso o actualización de contraseñas, una técnica habitual utilizada en ataques de phishing.

La autenticación en dos factores, que requiere un segundo código de verificación además de la contraseña, se ha popularizado como una medida efectiva para reducir el riesgo de accesos no autorizados. Otros expertos resaltas que muchas empresas ya han incorporado esta funcionalidad en sus servicios, permitiendo a los usuarios reforzar la seguridad de sus cuentas personales y laborales.

Expertos en ciberseguridad insisten en la importancia de revisar periódicamente la actividad de las cuentas y notificar cualquier acceso sospechoso. También es preferible evitar almacenar contraseñas en documentos sin protección o en lugares accesibles, como notas físicas en escritorios. El uso de métodos biométricos, como la huella digital o el reconocimiento facial, se ha consolidado como una tendencia complementaria para proteger la identidad digital.

Cada año, el Día Mundial de la Contraseña sirve como recordatorio para que individuos y organizaciones revisen sus políticas de seguridad y se adapten a un entorno digital en constante cambio. La colaboración entre usuarios, empresas y entidades públicas resulta clave para enfrentar los desafíos emergentes y fortalecer la protección de la información frente a nuevas amenazas.

Google icon

Temas Relacionados

Día Mundial de la ContraseñaContraseñaperu-noticias

Más Noticias

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

El cuadro parisino que dirige Luis Enrique sacó boleto por segunda edición consecutiva; mientras que los ’gunners’ se instalaron luego de 20 años de ausencia en el juego por el título

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Después de años marcados por el distanciamiento, el cantante venezolano y su hijo peruano sellan su reconciliación sobre el escenario, dispuestos a compartir su historia y música en dos fechas imperdibles para el Día de la Madre

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

El líder de Renovación Popular exigió una auditoría internacional antes de la proclamación de resultados, mientras acusó a las autoridades y a otros candidatos de tolerar irregularidades

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Perú produjo 856 mil toneladas de maíz y exportaciones superaron los USD 46 millones

El maíz peruano mantiene una fuerte presencia en la agricultura familiar y gana espacio en mercados internacionales gracias a la diversidad de variedades nativas cultivadas en distintas regiones del país

Perú produjo 856 mil toneladas de maíz y exportaciones superaron los USD 46 millones

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

El mediocentro peruano, aún en edad de consolidación, aportó con un gol y una asistencia para dejar en el camino a uno de los clubes más tradicionales de Portugal

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Piero Corvetto confronta al jefe del JNE: “Sus afirmaciones no son correctas. En ningún momento he mentido”

Ilich López asegura tener votos necesarios para destituir a José Balcázar: más congresistas respaldan su moción

El Perú tendrá su propio banco de ADN: así funcionará la base de datos genética que la PNP usará para identificar delincuentes

“Estamos en contra de la insurgencia”: Keiko Fujimori rechaza marcha de Rafael López Aliaga y defiende resultados oficiales

ENTRETENIMIENTO

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Natalie Vértiz cuenta cómo dio el primer paso en su relación con Yaco Eskenazi: “Yo lancé el primer cumplido”

Alejandra Baigorria rompe el silencio sobre su amistad con Vania Bludau tras polémico ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá

Jorge Luna y Ricardo Mendoza demandan a Indecopi por marca ‘Hablando Huevadas’ y es admitida: “Voy a ir hasta las últimas”

DEPORTES

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Universitario hace oficial la renovación de Catherine Flood, segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

‘Puma’ Carranza motiva a Universitario antes de su duelo contra Coquimbo Unido: “Los chicos saben lo que tienen que hacer”