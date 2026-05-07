Perú Deportes

Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

El ‘Bombardero de los Andes’ defiende su papel dentro de la ‘bicolor’ a lo largo del proceso exitoso que se saldó con un inolvidable pase a la Copa del Mundo. “Así no haya estado, fue algo reconfortante”, dijo

Guardar
Google icon
Claudio Pizarro entrando al campo del estadio Nacional en su último proceso mundialista con Perú. - Crédito: Difusión
Claudio Pizarro entrando al campo del estadio Nacional en su último proceso mundialista con Perú. - Crédito: Difusión

Claudio Pizarro continúa manteniendo presente el episodio que supuso la clasificación de Perú a la Copa del Mundo 2018, hito con el que se rompió una sequía de presencias de más de tres décadas. Aunque el ‘Bombardero de los Andes’ quedó desafectado de la cita por decisión de Ricardo Gareca, considera que fue importante durante el largo recorrido.

“El éxito para mí es conseguir tus metas yo siempre lo he dicho una de mis metas fue conseguir la Champions League, eso era lo que yo quería y un Mundial, una de las que no conseguí”, dijo Pizarro añadiendo que “pero yo creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial, para mí era una de las cosas más grandes ver a mi país en un Mundial en toda mi carrera”.

PUBLICIDAD

Claudio Pizarro y Paolo Guerrero compartieron muchos años en la selección peruana.
Claudio Pizarro y Paolo Guerrero compartieron muchos años en la selección peruana. - Crédito: EFE

En línea con eso, el legendario goleador del Werder Bremen indicó que halló demasiada satisfacción cuando la selección peruana se hizo del boleto para Rusia 2018. Aunque no pudo acudir a la cita, pese a los denodados esfuerzos desplegados dentro del FC Köln, quedó tranquilo por el camino transitado y el legado dejado a su nación.

“Ya en 2016 me dejan […] y el Perú va al Mundial, para mí eso fue, así no haya estado, algo reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en mi camino”, sumó.

PUBLICIDAD

El eterno '14' llevó la ensaladera de la Bundesliga en la antesala de la definición de la Franz Beckenbauer Cup. | VIDEO: ESPN

Desplazado

Claudio Pizarro fue parte del circuito de Perú durante las Eliminatorias CONMEBOL 2018. A pesar de que se asomaba a la veteranía, el técnico Ricardo Gareca valoró su condición de líder dentro del vestuario, así como su vigencia en la Bundesliga al haber retornado al Werder Bremen.

Durante los primeros compases de las Clasificatorias Sudamericanas, Pizarro era un puntual más que fijo en la estructura nacional. No solo acompañaba a Guerrero, también lucía la jineta de capitán como había venido siendo en la última década. No fue hasta la sexta fecha cuando hubo un golpe en la mesa realizado por Gareca.

Una lesión del ‘Bombardero de los Andes’ lo sacó del lance contra Uruguay, en Montevideo, dejando desbalanceado al equipo sobre el verde del estadio Centenario al tiempo que surgió un cruce con el ‘Depredador’ captado por los reporteros. A partir de entonces, el histórico ‘14’ perdió terreno.

Sin Claudio Pizarro en los planes, el comando técnico de Perú apostó por otros nombres como Raúl Ruidíaz y Beto da Silva. Allanado el camino para el Mundial 2018, se debatió la posibilidad de un retorno del veterano goleador a raíz de una sanción a Paolo Guerrero, pero el ‘Tigre’ se mantuvo en su determinación, ignorando al hoy Embajador del FC Bayern.

El delantero vistió la camiseta de la selección peruana en 85 oportunidades. VIDEO: Jean Paúl Lozada.
Google icon

Temas Relacionados

Claudio PizarroSelección peruanaRicardo Garecaperu-deportes

Más Noticias

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

El cuadro parisino que dirige Luis Enrique sacó boleto por segunda edición consecutiva; mientras que los ’gunners’ se instalaron luego de 20 años de ausencia en el juego por el título

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

El mediocentro peruano, aún en edad de consolidación, aportó con un gol y una asistencia para dejar en el camino a uno de los clubes más tradicionales de Portugal

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Universitario hace oficial la renovación de Catherine Flood, segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El club de Breña compartió en sus redes sociales la continuidad de la atacante norteamericana para la próxima temporada. ’Cat’ brilló con ’las pumas‘ a lo largo del curso y fue pieza sustancial en el engranaje del sexteto de ’Paco‘ Hervás

Universitario hace oficial la renovación de Catherine Flood, segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

La ‘U’ afronta un encuentro duro ante el ‘pirata’, vigente campeón de Chile, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El vencedor dará un paso importante en búsqueda de la clasificación

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

‘Puma’ Carranza motiva a Universitario antes de su duelo contra Coquimbo Unido: “Los chicos saben lo que tienen que hacer”

En la antesala del enfrentamiento entre peruanos y chilenos por la Copa Libertadores 2026, el exvolante reforzó el ánimo del plantel, subrayando la preparación y el objetivo del conjunto ‘crema’

‘Puma’ Carranza motiva a Universitario antes de su duelo contra Coquimbo Unido: “Los chicos saben lo que tienen que hacer”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como Senador: ¿quién podría reemplazarlo, según especialista electoral?

Antauro Humala insiste en recuperar Arica “por la vía armada” y periodista chilena lo frena en vivo: “No estamos en el siglo XIX”

Rafael López Aliaga amenaza a Keiko Fujimori y al jefe del JNE: “Si proclama segunda vuelta, haremos una marcha de los cuatro suyos”

Piero Corvetto confronta al jefe del JNE: “Sus afirmaciones no son correctas. En ningún momento he mentido”

Ilich López asegura tener votos necesarios para destituir a José Balcázar: más congresistas respaldan su moción

ENTRETENIMIENTO

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

Jesús Barco impacta con emotiva confesión en redes sociales: “No encuentro salida, perdón familia”

Vasco Madueño revela con emoción sobre Guillermo Dávila: “Nos tenemos el uno al otro” en un momento familiar importante

Natalie Vértiz cuenta cómo dio el primer paso en su relación con Yaco Eskenazi: “Yo lancé el primer cumplido”

Alejandra Baigorria rompe el silencio sobre su amistad con Vania Bludau tras polémico ampay de Said Palao y Mario Irivarren

Día de la Madre 2026: conciertos y espectáculos para celebrar a mamá

DEPORTES

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

Bassco Soyer decide la clasificación de Gil Vicente a cuartos de final de la Liga Revelação: notable desempeño goleador contra Sporting Lisboa

Universitario hace oficial la renovación de Catherine Flood, segunda máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega Universitario vs Coquimbo Unido: partido en Chile por fecha 4 del Grupo B de Copa Libertadores 2026

‘Puma’ Carranza motiva a Universitario antes de su duelo contra Coquimbo Unido: “Los chicos saben lo que tienen que hacer”