Claudio Pizarro reivindica su importancia en la selección nacional: “Creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial”

Claudio Pizarro entrando al campo del estadio Nacional en su último proceso mundialista con Perú. - Crédito: Difusión

Claudio Pizarro continúa manteniendo presente el episodio que supuso la clasificación de Perú a la Copa del Mundo 2018, hito con el que se rompió una sequía de presencias de más de tres décadas. Aunque el ‘Bombardero de los Andes’ quedó desafectado de la cita por decisión de Ricardo Gareca, considera que fue importante durante el largo recorrido.

“El éxito para mí es conseguir tus metas yo siempre lo he dicho una de mis metas fue conseguir la Champions League, eso era lo que yo quería y un Mundial, una de las que no conseguí”, dijo Pizarro añadiendo que “pero yo creo que hice mucho para que Perú vaya a un Mundial, para mí era una de las cosas más grandes ver a mi país en un Mundial en toda mi carrera”.

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Claudio Pizarro y Paolo Guerrero compartieron muchos años en la selección peruana. - Crédito: EFE

En línea con eso, el legendario goleador del Werder Bremen indicó que halló demasiada satisfacción cuando la selección peruana se hizo del boleto para Rusia 2018. Aunque no pudo acudir a la cita, pese a los denodados esfuerzos desplegados dentro del FC Köln, quedó tranquilo por el camino transitado y el legado dejado a su nación.

“Ya en 2016 me dejan […] y el Perú va al Mundial, para mí eso fue, así no haya estado, algo reconfortante porque siento que hice un trabajo impresionante en mi camino”, sumó.

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El eterno '14' llevó la ensaladera de la Bundesliga en la antesala de la definición de la Franz Beckenbauer Cup. | VIDEO: ESPN

Desplazado

Claudio Pizarro fue parte del circuito de Perú durante las Eliminatorias CONMEBOL 2018. A pesar de que se asomaba a la veteranía, el técnico Ricardo Gareca valoró su condición de líder dentro del vestuario, así como su vigencia en la Bundesliga al haber retornado al Werder Bremen.

Durante los primeros compases de las Clasificatorias Sudamericanas, Pizarro era un puntual más que fijo en la estructura nacional. No solo acompañaba a Guerrero, también lucía la jineta de capitán como había venido siendo en la última década. No fue hasta la sexta fecha cuando hubo un golpe en la mesa realizado por Gareca.

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Una lesión del ‘Bombardero de los Andes’ lo sacó del lance contra Uruguay, en Montevideo, dejando desbalanceado al equipo sobre el verde del estadio Centenario al tiempo que surgió un cruce con el ‘Depredador’ captado por los reporteros. A partir de entonces, el histórico ‘14’ perdió terreno.

Sin Claudio Pizarro en los planes, el comando técnico de Perú apostó por otros nombres como Raúl Ruidíaz y Beto da Silva. Allanado el camino para el Mundial 2018, se debatió la posibilidad de un retorno del veterano goleador a raíz de una sanción a Paolo Guerrero, pero el ‘Tigre’ se mantuvo en su determinación, ignorando al hoy Embajador del FC Bayern.

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El delantero vistió la camiseta de la selección peruana en 85 oportunidades. VIDEO: Jean Paúl Lozada.