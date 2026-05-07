Qué se celebra el 7 de mayo en el Perú: historia, memoria y legado en transformaciones nacionales

La fecha reúne acontecimientos históricos en ámbitos políticos, religiosos y deportivos, marcando momentos que han definido el rumbo institucional, social y cultural de la nación andina en distintas etapas de su desarrollo (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 7 de mayo reúne hechos relevantes en la historia del Perú. En 1904 falleció Manuel Candamo, presidente que impulsó reformas durante la República Aristocrática.

En 1924 se fundó el APRA, movimiento político de gran influencia en el siglo XX. En 1934 nació Miguel Irízar Campos, obispo del Callao y promotor de iniciativas sociales y educativas. En 1952 murió el boxeador José ‘Bom Bom’ Coronado, campeón sudamericano que destacó por su técnica y resistencia.

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Finalmente, en 1981, Kiko Ledgard sufrió un accidente que lo alejó de la televisión, marcando un episodio impactante en la historia del espectáculo nacional.

7 de mayo de 1904 - fallece Manuel Candamo, presidente del Perú y figura clave de la República Aristocrática

La muerte de Manuel Candamo en 1904 marcó el fin de un breve gobierno orientado a la estabilidad política, dejando inconclusas reformas clave en plena consolidación de la República Aristocrática. (Archivo Teresa Candamo)

Manuel Candamo, político peruano nacido en 1841, ocupó la presidencia en dos etapas: como jefe de la Junta de Gobierno en 1895 y como presidente constitucional entre 1903 y 1904.

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Vinculado al Partido Civil, tuvo una destacada trayectoria como empresario, senador y líder político. Participó en la guerra con Chile y promovió instituciones financieras y comerciales.

Su segundo gobierno buscó estabilidad y reformas administrativas, pero fue breve debido a su enfermedad. Falleció el 7 de mayo de 1904 en Arequipa, tras solo ocho meses en el cargo, dejando inconclusos varios proyectos de modernización estatal.

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7 de mayo de 1924 - fundación del APRA, movimiento político clave en la historia del Perú

El surgimiento del APRA marcó un hito al proponer unidad latinoamericana y justicia social, consolidándose luego como una de las fuerzas más influyentes del Perú moderno. (Mayimbú)

La Alianza Popular Revolucionaria Americana fue fundada el 7 de mayo de 1924 por Víctor Raúl Haya de la Torre en México como un movimiento continental antiimperialista.

Su propuesta buscaba la unidad de América Latina, la justicia social y la defensa de los sectores populares. Con el tiempo, se consolidó en el Perú como el Partido Aprista Peruano, uno de los más influyentes del siglo XX.

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A lo largo de su historia enfrentó persecuciones, etapas de clandestinidad y participación activa en la política nacional, llegando al poder con Alan García en dos ocasiones.

7 de mayo de 1934 - nace Miguel Irízar Campos, obispo del Callao y misionero pasionista

La figura de Miguel Irízar Campos emergió como referente eclesiástico por su trabajo misionero y su rol en iniciativas sociales que beneficiaron a comunidades peruanas. (Andina)

Miguel Irízar Campos fue un religioso pasionista español que desarrolló gran parte de su labor en Perú. Ordenado sacerdote en 1957, llegó a Lima en 1960 y destacó en el ámbito pastoral y académico.

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Fue profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y, en 1972, nombrado obispo misionero de Yurimaguas. En 1989 asumió como obispo coadjutor del Callao y posteriormente titular de la diócesis.

También ocupó cargos en la Conferencia Episcopal Peruana y Cáritas. Impulsó proyectos sociales como la Universidad Laboral de Pachacútec. Falleció en 2018 en España, tras una extensa trayectoria religiosa.

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7 de mayo de 1952 - Muere José ‘Bom Bom’ Coronado, campeón sudamericano que marcó época en el boxeo peruano

Con solo 31 años, ‘Bom Bom’ Coronado murió tras una carrera intensa, convirtiéndose en símbolo del boxeo peruano por su estilo y logros internacionales. (GEC)

José ‘Bom Bom’ Coronado fue un destacado boxeador peruano nacido en Chincha en 1921, reconocido por su estilo técnico, rapidez y gran resistencia en el ring.

Alcanzó la gloria al coronarse campeón sudamericano de peso pluma en 1938, iniciando una exitosa trayectoria en distintos países del continente. Su carrera, sin embargo, estuvo marcada por altibajos debido a una preparación irregular y problemas personales.

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Tras retirarse parcialmente, su salud se deterioró rápidamente. Falleció el 7 de mayo de 1952 en Lima, a los 31 años, dejando una huella imborrable en la historia del boxeo nacional.

7 de mayo de 1981 - Kiko Ledgard sufre accidente que lo aleja definitivamente de la televisión peruana

La caída que sufrió Kiko Ledgard significó un punto de quiebre en su carrera, alejándolo de las pantallas tras años de protagonismo en el espectáculo nacional. (GEC)

El 7 de mayo de 1981, el reconocido presentador Kiko Ledgard sufrió un grave accidente en el Hotel Country Club de Lima mientras participaba en una sesión fotográfica.

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Una caída desde gran altura le provocó severas lesiones que lo dejaron en estado crítico y obligaron a su internamiento en cuidados intensivos. Aunque logró sobrevivir tras una larga recuperación, el incidente marcó un punto de quiebre en su vida profesional, alejándolo definitivamente de la televisión.

Su caso conmocionó al país y evidenció la fragilidad de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo peruano.