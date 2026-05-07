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PSG vs Arsenal: día, hora y canal tv en Perú del partido en Budapest por final de Champions League 2026

El cuadro parisino que dirige Luis Enrique sacó boleto por segunda edición consecutiva; mientras que los ’gunners’ se instalaron luego de 20 años de ausencia en el juego por el título

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PSG y Arsenal se citan en la final de la UEFA Champions League: fecha, horarios y dónde ver. Crédito: Goal.com
PSG y Arsenal se citan en la final de la UEFA Champions League: fecha, horarios y dónde ver. Crédito: Goal.com

El Arsenal se enfrentará al PSG en la final de la Champions League 2026, un duelo que promete emociones y marcará el cierre de la 71ª temporada de la máxima competición europea de clubes. Para los ‘gunners’, será la oportunidad de conquistar la ’orejona’ por primera vez y romper una sequía de dos décadas desde su última aparición en una final, en 2006. El Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, buscará revalidar el título y convertirse en el segundo club en la era moderna de la Champions en lograrlo, tras el Real Madrid.

La expectativa es máxima: el duelo no solo enfrentará a dos estilos y filosofías distintas, sino que pondrá en juego el legado de dos proyectos deportivos que han invertido en talento, ambición y renovación. Arsenal aspira a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo, mientras que el PSG quiere consolidarse entre los grandes de Europa.

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Horarios de la final de Champions League 2026

La final de la UEFA Champions League 2026 se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest. Los horarios han sido establecidos para facilitar el acceso a la transmisión en diversos países y regiones de América y Europa.

Puskás Arena, el escenario elegido para la final de la UEFA Champions League 2025/26. Crédito: BBC.
Puskás Arena, el escenario elegido para la final de la UEFA Champions League 2025/26. Crédito: BBC.

En Ecuador, Perú, Colombia y la Costa Este de Estados Unidos (EST), el encuentro arrancará a las 11:00 horas; mientras que en Bolivia y Venezuela, la cita será a las 12:00 horas. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el partido comenzará a las 13:00 horas. Para los aficionados de México y la zona Central de Estados Unidos (CST), la final dará inicio a las 10:00 horas.

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Dónde ver la final de la Champions League 2026

La final entre Paris Saint-Germain y Arsenal podrá verse en vivo a través de diferentes plataformas, dependiendo del país de residencia. En Perú, la transmisión estará a cargo de Disney+ y la señal de ESPN, que cuenta con los derechos exclusivos de la UEFA Champions League en esta temporada. Los suscriptores de la plataforma podrán acceder al partido desde cualquier dispositivo compatible, asegurando cobertura en alta definición y la opción de repeticiones tras el pitazo final.

Cabe destacar que la banda estadounidense The Killers estarán encargados del show en la previa del encuentro en la capital húngara. Además, presentarán el compromiso junto al exfutbolista británico David Beckham.

El trofeo de la UEFA Champions League en el centro, flanqueado por el escudo del Arsenal a la izquierda y el escudo del PSG a la derecha, sobre un fondo de estadio.
Arsenal y París Saint-Germain disputarán la final de la UEFA Champions League 2025-26 (Reuters / Imagen Ilustrativa Infobae)

El camino de PSG y Arsenal a la final

El trayecto de ambos equipos hacia la definición de Budapest estuvo marcado por rivales de jerarquía y eliminatorias de alta tensión. El Paris Saint-Germain selló su boleto a la final tras superar en semifinales al Bayern Múnich en una serie dramática que mantuvo la incertidumbre hasta el último minuto (6-5). El conjunto parisino, vigente campeón, demostró capacidad de reacción y solidez en los momentos clave, consolidando la gestión de Luis Enrique y confirmando el peso de su plantilla estelar.

Por su parte, el Arsenal vivió su propia travesía épica: los dirigidos por Mikel Arteta eliminaron al Atlético de Madrid en semifinales, imponiéndose en una serie vibrante y de alto voltaje (2-1). El equipo londinense mostró madurez, equilibrio y eficacia táctica, superando a un histórico de la competición y asegurando su regreso a una final de Champions tras veinte años de ausencia. A lo largo del torneo, los ‘gunners’ dejaron atrás a rivales como el Sporting de Lisboa y el Bayer Leverkusen.

Con la final definida, París y Londres se preparan para una cita que puede reescribir la historia de ambos clubes y ofrecer un espectáculo a la altura de la élite del fútbol europeo. El PSG busca la gloria consecutiva; el Arsenal, la conquista inédita. Todo se resolverá en Budapest.

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