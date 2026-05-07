Perú

Verano del 2027 podría registrar lluvias por encima de lo normal en la costa norte, advierte jefe del Senamhi de Piura y Tumbes

El organismo meteorológico anticipa precipitaciones superiores al promedio en diversas regiones costeras, mientras pide preparativos inmediatos ante posibles efectos en salud pública y actividades productivas

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Senamhi pronostica fuertes lluvias desde el 16 al 18 de febrero en la costa norte y sierra. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)
Senamhi pronostica fuertes lluvias desde el 16 al 18 de febrero en la costa norte y sierra. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto: Andina)

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una advertencia sobre la gran posibilidad de lluvias por encima de lo normal en el verano del 2027 en la costa norte. Jorge Carranza, jefe del Senamhi en Piura y Tumbes, remarcó que las condiciones actuales apuntan a un escenario de precipitaciones intensas que exige atención para evitar mayores complicaciones.

“Repetir y lo volvemos a decir, que hay que estar preparado para poder enfrentar las lluvias en un nuevo año, que se perfila como un año que podríamos tener lluvias, este, por encima de sus valores normales, con la información que tenemos actualmente”, expresó Carranza, en diálogo con el medio Norte Sostenible.

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La advertencia se suma a la preocupación por la capacidad de respuesta de las ciudades costeras, donde el terreno con baja pendiente dificulta la evacuación de aguas y favorece el estancamiento.

Según el especialista, hasta el momento no se ha convocado mesas técnicas ni plataformas regionales para coordinar estrategias preventivas ante el riesgo de lluvias intensas en 2027.

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“Todavía no nos han convocado, todavía no tenemos esa convocatoria a nivel de plataformas regionales, ¿no? Para ver el tema del 2027”, indicó.

Carranza explicó que la activación de estos espacios suele depender de la correlación de los modelos meteorológicos, pero subrayó la importancia de anticipar acciones para reducir impactos negativos.

Las autoridades del Senamhi insisten en que la vulnerabilidad de la región se incrementa por la falta de infraestructura adecuada para evacuar el exceso de agua durante episodios de lluvias intensas.

“Ni Piura, ni todas las poblaciones, ni todas las ciudades asentadas en la costa. ¿Por qué? Porque su nivel, su pendiente es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con las lluvias que se presenten no tienen capacidad de poder evacuar las aguas, sino prácticamente estar estancada”, explicó el jefe del Senamhi.

Esta situación, señaló, genera un entorno propicio para el desarrollo de enfermedades como denguezika y chikunguña, por la proliferación de mosquitos en zonas inundadas.

La experiencia de años anteriores ha dejado claro que las lluvias pueden convertir las ciudades en verdaderos laberintos de agua, con complicaciones para la salud pública y la infraestructura.

Lluvias fuertes en la costa norte y sierra del Perú pone en alerta roja a 107 provincias.
(Andina)

Ni otoño ni invierno

En tanto, se dio a conocer que el Fenómeno El Niño Costero transformará el clima en Perú durante el 2026, según el Senamhi.

La meteoróloga Grinia Ávalos indicó que no se percibirán las estaciones de otoño e invierno debido al calentamiento sostenido y la ausencia de frío, con temperaturas récord de hasta 38.5 °C en regiones como Piura.

El país experimentará otoños cálidos e inviernos menos fríos, mientras que el mar presenta un leve incremento de temperatura y se esperan lluvias importantes, sobre todo en la sierra centro-sur.

El ENFEN prevé que El Niño Costero continúe hasta enero de 2027, con una intensidad moderada hacia el otoño de 2026. Este panorama impacta actividades como la agricultura, pesca y textilería, con posibles pérdidas económicas.

El Senamhi y el ENFEN recomiendan a la población mantenerse informada y tomar previsiones ante la alteración de las estaciones y el aumento de fenómenos extremos.

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