Sebastián Lizarzaburu se defiende de modelo y aclara: “Yo nunca le he sacado la vuelta a Andrea San Martín”

Sebastián Lizarzaburu usó sus redes sociales para responder a la modelo que lo acusa de haberle propuesto ir a un hotel a altas horas de la noche. Como se recuerda, una joven llamada Alexa Samame contó en el programa de Magaly Medina que el exchico reality le hizo esta propuesta para que se conocieran un poco mejor.

“Yo he venido este fin de semana a trabajar a una discoteca de acá de Cajamarca; Sebastián también ha venido para hacer un show, pero en otra discoteca. Todos estuvimos en el mismo grupo, pero osea, como que él me miraba. Como se dio cuenta que yo ni ‘bola’ le estaba dando, me escribió por Instagram: ‘Ven a mi lado y después nos vamos a otro lado’”, fue lo que dijo Samame en el programa Magaly TV La Firme.

“(Sebastián) empezó a ver mis historias y luego me habló como a las tres y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí; le puse: ‘Sí, estoy acá también’. Me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando”, acotó.

Estas declaraciones generaron gran revuelo en las redes sociales y mucho más en el hogar de Sebastián Lizarzaburu, quien este sábado 2 de julio decidió grabar un video para aclarar que jamás hubo insinuación alguna a la modelo. Asimismo, aclaró que jamás le sacó la vuelta a Andrea San Martín, la madre de su hija.

“Ustedes realmente creen que si yo voy con un grupo de mujeres que no está Andrea, no van a tomar fotos. ¿Creen que no existiría una foto? ”, preguntó Lizarzaburu.

Además, indicó que la conversación que mostró la joven pudo ser creada. Es así como Sebastián procedió a hacer un ejemplo, y él mismo creó una supuesta conversación con la cantante Nati Natasha.

“Si bien es cierto yo no he sido el buen enamorado o hace muchos tiempo atrás no me porté bien, lo que les puedo asegurar es que desde que regresé con Andrea jamás le he sacado la vuelta. Así que dejen los calificativos diciéndole ‘cachuda’, diciéndole ‘Sebastián te sacó la vuelta’, ‘mira qué hombre tienes’. Así que lo que les voy a pedir que dejen de votar sin realmente tener una prueba o saber lo que pasó”, indicó bastante fastidiado.

El exmodelo aseguró que ya pidió las cámaras de seguridad de la discoteca y hotel donde supuestamente fue captado con la modelo. “Dejen de habla por hablar”, indicó.

“Yo a Andrea no le he sacado la vuelta y espero y creo, y confío en que ella tampoco a mi. Los dos estamos pensando en trabajar y en la casa, no nos metemos con nadie”, concluyó Sebastián.

Cabe señalar que Sebastián ya había negado esta acusación ante las cámaras de Magaly Medina. “Es jo****, tío, que uno no pueda hacer su vida tranquilo y que estén buscándole la sin razón o los tres pies al gato. Yo no la conozco brother, nunca la he visto en mi vida”, indicó.

¿DE QUÉ ACUSA LA MODELO A SEBASTIÁN LIZARZABURU?

Los reporteros de Magaly TV La Firme, Sebastián Lizarzaburu llegó a Cajamarca solo para realizar un show en una discoteca, en la que también se encontraba dicha mujer haciendo una activación. Cabe indicar que este caso se hizo conocido a través de las redes sociales, cuando la joven llamada Alexa Samame contó que el exchico reality le propuso que vayan a su hotel en altas horas de la noche para que se conocieran un poco mejor.

La modelo cuenta que la pareja de Andrea San Martín le dijo que a las 3:00 a.m. que vaya a su hotel, esto luego de ver las historias de Instagram que ella subió; sin embargo, la joven no le hizo caso y a los pocos días lo expuso.

“(Sebastián) empezó a ver mis historias y luego me habló como a las tres y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí; le puse: ‘Sí, estoy acá también’. Me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando”, contó.

