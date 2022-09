Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirman el fin de su relación sentimental

Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu confirman los rumores de su separación. (Instagram)

¡Confirmado! Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu acabaron con los rumores de su separación y anunciaron este lunes 12 de setiembre el fin de su relación sentimental. Los exchicos reality decidieron utilizar sus redes sociales para emitir un comunicado revelando que han dejado de ser pareja tras más de una años de estar juntos nuevamente.

Como se recuerda, en las últimas horas se comenzó con la especulación de una ruptura luego de que la periodista Kathy Sheen señalara que cada uno está durmiendo en diferentes casas. Esto encendió las alarmas y terminó por ser cierto. La ‘ojiverde’ se pronunció en las historias de su cuenta de Instagram para confirmar que ya no es enamorada del popular ‘Hombre roca’.

Los titulares de los medios de comunicación y los fuertes rumores ocasionaron que Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu informaran sobre su alejamiento. Así lo expresó la modelo. “A pesar de que no estar en la obligación de contar lo que pasa en interno, hemos decidido hacer un pequeño comunicado en vista de las especulaciones y confirmar nuestra separación”.

Andrea San Martín anuncia el fin de su relación con Sebastián Lizarzaburu. (Instagram)

Por su lado, Sebastián Lizarzaburu hizo lo propio y también escribió lo mismo en su cuenta de Instagram asegurando que su prioridad en mantener la tranquilidad de su familia. “Para nosotros es prioridad nuestra familia por lo que nuestro enfoque durante estos días ha sido únicamente esta misma, ya que para nadie es novedad lo difícil que es procesar y manejar de manera correcta ciertas decisiones que se fueron tomando”.

Finalmente, en ambos textos se lee que los dos se conocen hace varios años y tienen una hija en común, por lo que continuaran en comunicación. Además, descartaron que el motivo de su separación haya sido por una infidelidad o pelea fuerte, dejando entrever que el amor se acabó.

“Hoy por hoy somos y seguiremos siendo una familia que en conjunto velaremos por su cuidado. Cabe mencionar que no ha ocurrido nada en particular o en concreto que haya hecho que se tome esta decisión. Por lo mismo, eso no quiere decir que nos hayamos peleado o que nos llevemos mal. No hay más una relación de pareja, pero sí la de padres que estará siempre presente y en prioridad”, sentenciaron.

Sebastián Lizarzaburu anuncia el fin de su relación con Andrea San Martín. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO