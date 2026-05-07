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50 tarjetas DIY para el Día de la Madre con materiales económicos y fáciles de conseguir

Si buscas un regalo emotivo y personalizado para mamá, estas 50 tarjetas DIY son perfectas para niños, adolescentes y adultos que quieren sorprenderla con amor y creatividad

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Varias tarjetas de Día de la Madre hechas a mano con corazones, flores y mensajes cariñosos. Incluye materiales como lápices, tijeras y pegamento en una mesa de madera
Una colorida variedad de tarjetas hechas a mano para el Día de la Madre, mostrando diseños creativos con corazones y flores, ideales para que los hijos las creen con amor. (Infobae)

El Día de la Madre es una de las fechas más especiales del año porque permite expresar amor y gratitud hacia una de las personas más importantes de la familia. Y aunque muchas personas optan por regalos tradicionales, las tarjetas hechas a mano siguen siendo uno de los detalles más valorados por las mamás debido a su significado emocional.

Una tarjeta artesanal no solo transmite cariño. También refleja tiempo, dedicación, creatividad y esfuerzo. Además, estas manualidades pueden convertirse en actividades familiares perfectas para niños pequeños, escolares, adolescentes e incluso adultos que desean sorprender a mamá con algo único y personalizado.

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Lo mejor es que no se necesita gastar mucho dinero. Con cartulina, colores, pegamento y materiales fáciles de conseguir, es posible crear tarjetas originales, divertidas y muy emotivas.

Aquí encontrarás una guía detallada con ideas, materiales, pasos y costos aproximados para crear tarjetas especiales para mamá.

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Madre colombiana sonriente sentada en un sofá, abrazando a una joven y recibiendo regalos y flores de su familia en una celebración del Día de la Madre.
Una madre colombiana sonríe feliz mientras su familia le entrega regalos y flores durante una emotiva celebración del Día de la Madre en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Tarjeta de huellitas de manos

Materiales

  • Cartulina blanca o de color (S/ 1)
  • Témperas lavables (S/ 5)
  • Plumones (S/ 3)
  • Pincel pequeño (S/ 2)

Cómo hacerla

Pinta las manos del niño con témpera usando un pincel. Luego presiona las manos sobre la cartulina para formar flores, mariposas o corazones. Una vez secas las huellas, dibuja tallos y hojas con plumones. En la parte interior escribe un mensaje corto como:“Tus abrazos son mis favoritos”.

Ideal para: Niños de jardín y primaria.

Costo aproximado: S/ 11

2. Tarjeta pop-up de corazón 3D

Materiales

  • Cartulina gruesa roja y blanca
  • Tijeras
  • Regla
  • Pegamento en barra

Cómo hacerla

Dobla la cartulina por la mitad. Luego corta pequeños corazones de distintos tamaños. Dobla cada corazón al centro y pega solo una mitad sobre la tarjeta para crear efecto 3D. Cuando mamá abra la tarjeta, los corazones sobresaldrán. Puedes decorar alrededor con frases como:“Tu amor llena mi vida”.

Nivel: Fácil-intermedio.

Costo: S/ 10

3. Tarjeta bouquet de flores de papel

Materiales

  • Papel crepé de colores
  • Cartulina
  • Silicona líquida
  • Palitos de brocheta
  • Cinta decorativa

Cómo hacerla

Corta círculos de papel crepé y arrúgalos ligeramente para formar flores. Pega cada flor en palitos de brocheta y luego colócalos dentro de una cartulina doblada simulando un ramo. Amarra con una cinta pequeña.

Resultado: Parece un mini ramo real.

Costo: S/ 12

4. Tarjeta “100 razones por las que te amo”

Materiales

  • Cartulina
  • Papel de colores
  • Marcadores
  • Sobre pequeño

Cómo hacerla

Escribe pequeñas razones por las que amas a mamá en tiras de papel:“Porque siempre me haces reír”.“Porque me ayudas cuando estoy triste”. Guarda todos los mensajes dentro de un sobre pegado en la tarjeta.

Ideal para: Adolescentes y adultos.

Costo: S/ 8

5. Tarjeta con botones decorativos

Materiales

  • Botones reciclados
  • Cartulina
  • Silicona
  • Plumones metálicos

Cómo hacerla

Usa botones de distintos tamaños para crear flores, globos o corazones. Pégalos cuidadosamente y dibuja detalles alrededor. Los botones dan textura y hacen la tarjeta más elegante.

Costo: S/ 7

6. Tarjeta tipo scrapbook

Materiales

  • Fotos familiares
  • Stickers
  • Washi tape
  • Cartulina decorativa
  • Tijeras con diseño

Cómo hacerla

Pega fotografías familiares y decora con frases, recortes y cintas decorativas. Puedes incluir recuerdos de viajes o momentos especiales.

Consejo: Usa colores pastel para darle estilo aesthetic.

Costo: S/ 18

7. Tarjeta aromática con flores secas

Materiales

  • Flores secas
  • Perfume suave
  • Cartulina kraft
  • Pegamento transparente

Cómo hacerla

Pega flores secas formando un corazón o bouquet. Luego coloca ligeramente perfume sobre la tarjeta. Cada vez que mamá la abra, sentirá el aroma.

Costo: S/ 12

8. Tarjeta “vale por un abrazo”

Materiales

  • Cartulina
  • Papel de colores
  • Tijeras
  • Plumones

Cómo hacerla

Haz pequeños cupones recortables que digan:

  • Vale por un desayuno.
  • Vale por un abrazo.
  • Vale por ver una película juntos.

Pega los cupones dentro de la tarjeta.

Costo: S/ 5

9. Tarjeta selfie para TikTok e Instagram

Materiales

  • Cartulina gruesa
  • Escarcha
  • Stickers
  • Letras adhesivas

Cómo hacerla

Haz una tarjeta gigante con espacio en el centro para tomarse selfies familiares.

Agrega frases:“La mejor mamá del mundo”.

Ideal para: Videos y reels.

Costo: S/ 20

Cuatro niños, dos niños y dos niñas, sentados en una mesa de madera, sonriendo mientras hacen manualidades con papel, pegamento y marcadores para el Día de la Madre
Cuatro niños de diferentes edades sonríen mientras se concentran en hacer tarjetas y manualidades coloridas para el Día de la Madre en una mesa de madera. (Infobae)

10. Tarjeta con luces LED

Materiales

  • Mini luces LED a pila
  • Cartulina
  • Cinta adhesiva
  • Tijeras

Cómo hacerla

Haz pequeños agujeros detrás de estrellas o corazones y coloca luces LED detrás para que iluminen la tarjeta al abrirse.

Resultado: Muy llamativa y moderna.

Costo: S/ 25

11. Tarjeta tipo acordeón

Materiales

  • Papel decorativo
  • Fotografías
  • Pegamento
  • Cinta

Cómo hacerla

Dobla el papel como acordeón y pega fotos familiares en cada sección. Al abrirse, se despliega una mini historia familiar.

Costo: S/ 15

12. Tarjeta “Mamá superheroína”

Materiales

  • Cartulina
  • Colores
  • Escarcha
  • Stickers

Cómo hacerla

Dibuja a mamá como superheroína con capa y poderes especiales:“Super abrazo”.“Super paciencia”.

Ideal para: Niños pequeños.

Costo: S/ 6

13. Tarjeta con confeti sorpresa

Materiales

  • Cartulina doble
  • Confeti
  • Pegamento

Cómo hacerla

Crea un pequeño bolsillo interno con confeti. Cuando mamá abra la tarjeta, caerán pequeños corazones de colores.

Costo: S/ 8

14. Tarjeta puzzle

Materiales

  • Cartón reciclado
  • Tijeras
  • Plumones

Cómo hacerla

Escribe un mensaje y luego corta la tarjeta como rompecabezas. Mamá deberá armarla para leerla.

Costo: S/ 6

15. Tarjeta con código QR

Materiales

  • Cartulina
  • Impresión QR
  • Pegamento

Cómo hacerla

Genera un código QR que lleve a:

  • un video familiar;
  • una canción;
  • o un mensaje grabado.

Pega el QR dentro de la tarjeta.

Costo: S/ 7

16. Tarjeta tipo libro miniatura

Materiales

  • Hojas bond
  • Cartulina
  • Grapadora

Cómo hacerla

Crea pequeñas páginas con recuerdos, dibujos y mensajes.

Resultado: Parece un mini diario familiar.

Costo: S/ 10

17. Tarjeta acuarela artística

Materiales

  • Acuarelas
  • Pinceles
  • Papel especial

Cómo hacerla

Pinta flores suaves o paisajes color pastel y añade frases elegantes.

Costo: S/ 15

18. Tarjeta ecológica

Materiales

  • Hojas secas
  • Cartón reciclado
  • Pegamento ecológico

Cómo hacerla

Decora con elementos naturales y mensajes sobre amor y cuidado.

Costo: S/ 5

19. Tarjeta con chocolates

Materiales

  • Chocolates pequeños
  • Cartulina
  • Cinta adhesiva

Cómo hacerla

Pega chocolates y acompaña cada uno con mensajes:“Gracias por endulzar mi vida”.

Costo: S/ 18

20. Tarjeta “Te amo hasta el infinito”

Materiales

  • Cartulina negra
  • Plumón plateado
  • Escarcha

Cómo hacerla

Dibuja estrellas, galaxias y corazones brillantes. Perfecta para un diseño elegante y moderno.

Costo: S/ 9

Seis tarjetas artesanales para el Día de la Madre exhibidas en un collage, mostrando corazones, flores y mensajes cariñosos en español, con texturas y colores variados
Una colección vibrante de tarjetas hechas a mano, con mensajes de amor y diseños creativos, ideales para celebrar a mamá en su día especial. (Infobae)

21. Tarjeta mariposa desplegable

Materiales

  • Cartulina de colores
  • Tijeras
  • Pegamento
  • Plumones
  • Escarcha

Cómo hacerla

Dobla una cartulina por la mitad y recorta una gran mariposa dejando el centro unido para que pueda abrirse. Decora las alas con escarcha, corazones y frases bonitas. Dentro puedes escribir:“Gracias por ayudarme a volar”.

Costo: S/ 7

22. Tarjeta arcoíris con algodón

Materiales

  • Algodón
  • Cartulina blanca
  • Témperas
  • Pegamento

Cómo hacerla

Dibuja un arcoíris y píntalo con témperas. Luego pega algodón en los extremos simulando nubes. Agrega frases:“Eres el color más bonito de mi vida”.

Costo: S/ 8

23. Tarjeta con flores prensadas

Materiales

  • Flores secas prensadas
  • Cartulina beige
  • Pegamento transparente
  • Cinta decorativa

Cómo hacerla

Pega cuidadosamente flores secas formando un bouquet o marco floral.

Ideal para tarjetas elegantes y delicadas.

Costo: S/ 12

24. Tarjeta “Mamá chef”

Materiales

  • Cartulina
  • Papel blanco
  • Tijeras
  • Marcadores

Cómo hacerla

Haz una tarjeta en forma de gorro de chef y escribe:“La mejor cocinera del mundo”. Puedes agregar recetas familiares pequeñas dentro.

Costo: S/ 6

25. Tarjeta en forma de taza de café

Materiales

  • Cartulina marrón
  • Foamy blanco
  • Pegamento

Cómo hacerla

Recorta una taza grande y coloca algodón o foamy blanco simulando espuma de café.

Perfecta para mamás cafeteras.

Costo: S/ 7

26. Tarjeta “árbol familiar”

Materiales

  • Cartulina
  • Pintura marrón
  • Papel verde
  • Fotografías pequeñas

Cómo hacerla

Dibuja un árbol y coloca fotos familiares como hojas.

Costo: S/ 12

27. Tarjeta de corazones colgantes

Materiales

  • Hilo
  • Papel de colores
  • Pegamento
  • Cartulina

Cómo hacerla

Recorta pequeños corazones y cuélgalos dentro de la tarjeta usando hilo. Al abrirse, los corazones quedan suspendidos.

Costo: S/ 8

28. Tarjeta “mini jardín”

Materiales

  • Cartulina verde
  • Papel crepé
  • Botones
  • Pegamento

Cómo hacerla

Crea flores 3D usando papel y botones. Agrega hojas y mariquitas decorativas.

Costo: S/ 10

29. Tarjeta transparente elegante

Materiales

  • Papel acetato
  • Plumón blanco
  • Flores pequeñas

Cómo hacerla

Escribe mensajes sobre el acetato y pega flores secas alrededor. Muy moderna y aesthetic.

Costo: S/ 12

Dos niños, un niño y una niña, sentados en una mesa de madera haciendo tarjetas con papel, marcadores y pegamento para el Día de la Madre
Dos niños sonríen mientras crean tarjetas de manualidades coloridas y personalizadas para celebrar el Día de la Madre con cariño y creatividad. (Infobae)

30. Tarjeta estilo Pinterest

Materiales

  • Cartulina pastel
  • Stickers minimalistas
  • Washi tape
  • Letras adhesivas

Cómo hacerla

Usa tonos suaves y diseño limpio con frases elegantes:“Gracias por todo, mamá”.

Costo: S/ 10

31. Tarjeta con bolsillo secreto

Materiales

  • Cartulina
  • Sobres pequeños
  • Papel decorativo

Cómo hacerla

Pega pequeños bolsillos internos donde puedas guardar mensajes secretos o mini fotos.

Costo: S/ 8

32. Tarjeta con globos de papel

Materiales

  • Papel brillante
  • Hilo
  • Pegamento

Cómo hacerla

Haz pequeños globos inflados usando círculos doblados y agrega hilos simulando globos reales.

Costo: S/ 9

33. Tarjeta “mamá reina”

Materiales

  • Cartulina dorada
  • Corona de papel
  • Escarcha

Cómo hacerla

Diseña una corona brillante y escribe:“La reina de nuestro hogar”.

💰 Costo:S/ 8

34. Tarjeta tipo ventana

Materiales

  • Cartulina gruesa
  • Cutter
  • Papel decorativo

Cómo hacerla

Haz una ventana que se abra mostrando mensajes escondidos.

Costo: S/ 10

35. Tarjeta con marcos de fotos

Materiales

  • Cartulina
  • Fotos pequeñas
  • Cinta decorativa

Cómo hacerla

Haz pequeños marcos alrededor de las fotografías familiares.

Costo: S/ 12

36. Tarjeta “mamá estrella”

Materiales

  • Cartulina negra
  • Estrellas adhesivas
  • Plumón plateado

Cómo hacerla

Crea un cielo nocturno lleno de estrellas y escribe:“Tú iluminas mi vida”.

Costo: S/ 7

37. Tarjeta tipo collage artístico

Materiales

  • Revistas recicladas
  • Pegamento
  • Tijeras

Cómo hacerla

Recorta palabras e imágenes bonitas formando un collage.

Costo: S/ 5

38. Tarjeta con lazos y cintas

Materiales

  • Cintas satinadas
  • Cartulina
  • Silicona

Cómo hacerla

Haz moños decorativos y crea diseños elegantes.

Costo: S/ 9

39. Tarjeta “mamá viajera”

Materiales

  • Mapas viejos
  • Cartulina
  • Stickers

Cómo hacerla

Decora con destinos soñados y frases:“Gracias por acompañarme en cada aventura”.

Costo: S/ 10

40. Tarjeta musical artesanal

Materiales

  • Tarjeta musical reciclada
  • Cartulina
  • Pegamento

Cómo hacerla

Incorpora un pequeño módulo musical que suene al abrir la tarjeta.

Costo: S/ 20

Varias tarjetas hechas a mano para el Día de la Madre, incluyendo diseños con flores de papel, corazones 3D, quilling, fotos y elementos rascables
Una colección de tarjetas artesanales vibrantes y emotivas, perfectas para expresar amor y gratitud en el Día de la Madre, mostrando diversas técnicas y mensajes cariñosos. (Infobae)

41. Tarjeta de flores gigantes

Materiales

  • Cartulina de colores
  • Tijeras
  • Pegamento

Cómo hacerla

Haz flores enormes en relieve y decora el centro con mensajes.

Costo: S/ 10

42. Tarjeta “mamá artista”

Materiales

  • Acuarelas
  • Pinceles
  • Cartulina especial

Cómo hacerla

Pinta manchas abstractas de colores y añade frases artísticas.

Costo: S/ 15

43. Tarjeta tipo calendario familiar

Materiales

  • Cartulina
  • Regla
  • Fotos

Cómo hacerla

Marca fechas especiales familiares y agrega recuerdos.

Costo: S/ 12

44. Tarjeta “te debo un día libre”

Materiales

  • Cartulina
  • Plumones
  • Stickers

Cómo hacerla

Incluye cupones:“Hoy yo lavo los platos”.“Hoy tú descansas”.

Costo: S/ 5

45. Tarjeta con pompones

Materiales

  • Pompones de colores
  • Cartulina
  • Pegamento

Cómo hacerla

Usa pompones para crear flores o letras divertidas.

Costo: S/ 8

46. Tarjeta tipo rompecabezas 3D

Materiales

  • Cartón grueso
  • Cutter
  • Pinturas

Cómo hacerla

Crea piezas ensamblables que formen un corazón.

Costo: S/ 12

47. Tarjeta “mamá gamer”

Materiales

  • Cartulina negra
  • Stickers gamer
  • Plumones fluorescentes

Cómo hacerla

Diseña controles y frases:“Player 1: la mejor mamá”.

Costo: S/ 9

48. Tarjeta “mamá jardinera”

Materiales

  • Semillas pequeñas
  • Cartulina
  • Sobrecitos

Cómo hacerla

Incluye semillas reales para plantar flores.

Costo: S/ 8

49. Tarjeta “línea del tiempo”

Materiales

  • Fotografías
  • Cartulina larga
  • Marcadores

Cómo hacerla

Muestra recuerdos importantes desde la infancia hasta hoy.

Costo: S/ 15

50. Tarjeta explosiva sorpresa

Materiales

  • Caja pequeña
  • Papel decorativo
  • Fotografías
  • Confeti

Cómo hacerla

Al abrir la caja, se despliegan mensajes, fotos y decoraciones.

Es una de las tarjetas más impactantes y virales en TikTok.

Costo: S/ 20

El Día de la Madre en Colombia se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026, según lo establece la Ley 28 de 1925 - crédito Visuales IA
El Día de la Madre en Colombia se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026, según lo establece la Ley 28 de 1925 - crédito Visuales IA

Consejos para que las tarjetas queden más bonitas

Especialistas en manualidades recomiendan:

  • combinar colores pastel;
  • usar mensajes sinceros;
  • evitar exceso de decoración;
  • y añadir elementos personales como fotos o recuerdos.

También sugieren usar:

  • pegamento en barra para niños pequeños;
  • silicona fría para adolescentes;
  • y materiales reciclados para ahorrar dinero.

¿Por qué las tarjetas DIY siguen siendo tendencia?

Las tarjetas hechas a mano se han vuelto populares en TikTok, Pinterest e Instagram porque permiten crear regalos:

  • económicos;
  • personalizados;
  • creativos;
  • y muy emocionales.

Además, generan recuerdos familiares mucho más duraderos que muchos regalos materiales.

Porque al final, lo que más emociona a mamá no es cuánto costó el regalo, sino cuánto amor hubo al hacerlo.

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