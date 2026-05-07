50 tarjetas DIY para el Día de la Madre con materiales económicos y fáciles de conseguir

El Día de la Madre es una de las fechas más especiales del año porque permite expresar amor y gratitud hacia una de las personas más importantes de la familia. Y aunque muchas personas optan por regalos tradicionales, las tarjetas hechas a mano siguen siendo uno de los detalles más valorados por las mamás debido a su significado emocional.
Una tarjeta artesanal no solo transmite cariño. También refleja tiempo, dedicación, creatividad y esfuerzo. Además, estas manualidades pueden convertirse en actividades familiares perfectas para niños pequeños, escolares, adolescentes e incluso adultos que desean sorprender a mamá con algo único y personalizado.
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Lo mejor es que no se necesita gastar mucho dinero. Con cartulina, colores, pegamento y materiales fáciles de conseguir, es posible crear tarjetas originales, divertidas y muy emotivas.
Aquí encontrarás una guía detallada con ideas, materiales, pasos y costos aproximados para crear tarjetas especiales para mamá.
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1. Tarjeta de huellitas de manos
Materiales
- Cartulina blanca o de color (S/ 1)
- Témperas lavables (S/ 5)
- Plumones (S/ 3)
- Pincel pequeño (S/ 2)
Cómo hacerla
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Pinta las manos del niño con témpera usando un pincel. Luego presiona las manos sobre la cartulina para formar flores, mariposas o corazones. Una vez secas las huellas, dibuja tallos y hojas con plumones. En la parte interior escribe un mensaje corto como:“Tus abrazos son mis favoritos”.
Ideal para: Niños de jardín y primaria.
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Costo aproximado: S/ 11
2. Tarjeta pop-up de corazón 3D
Materiales
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- Cartulina gruesa roja y blanca
- Tijeras
- Regla
- Pegamento en barra
Cómo hacerla
Dobla la cartulina por la mitad. Luego corta pequeños corazones de distintos tamaños. Dobla cada corazón al centro y pega solo una mitad sobre la tarjeta para crear efecto 3D. Cuando mamá abra la tarjeta, los corazones sobresaldrán. Puedes decorar alrededor con frases como:“Tu amor llena mi vida”.
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Nivel: Fácil-intermedio.
Costo: S/ 10
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3. Tarjeta bouquet de flores de papel
Materiales
- Papel crepé de colores
- Cartulina
- Silicona líquida
- Palitos de brocheta
- Cinta decorativa
Cómo hacerla
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Corta círculos de papel crepé y arrúgalos ligeramente para formar flores. Pega cada flor en palitos de brocheta y luego colócalos dentro de una cartulina doblada simulando un ramo. Amarra con una cinta pequeña.
Resultado: Parece un mini ramo real.
Costo: S/ 12
4. Tarjeta “100 razones por las que te amo”
Materiales
- Cartulina
- Papel de colores
- Marcadores
- Sobre pequeño
Cómo hacerla
Escribe pequeñas razones por las que amas a mamá en tiras de papel:“Porque siempre me haces reír”.“Porque me ayudas cuando estoy triste”. Guarda todos los mensajes dentro de un sobre pegado en la tarjeta.
Ideal para: Adolescentes y adultos.
Costo: S/ 8
5. Tarjeta con botones decorativos
Materiales
- Botones reciclados
- Cartulina
- Silicona
- Plumones metálicos
Cómo hacerla
Usa botones de distintos tamaños para crear flores, globos o corazones. Pégalos cuidadosamente y dibuja detalles alrededor. Los botones dan textura y hacen la tarjeta más elegante.
Costo: S/ 7
6. Tarjeta tipo scrapbook
Materiales
- Fotos familiares
- Stickers
- Washi tape
- Cartulina decorativa
- Tijeras con diseño
Cómo hacerla
Pega fotografías familiares y decora con frases, recortes y cintas decorativas. Puedes incluir recuerdos de viajes o momentos especiales.
Consejo: Usa colores pastel para darle estilo aesthetic.
Costo: S/ 18
7. Tarjeta aromática con flores secas
Materiales
- Flores secas
- Perfume suave
- Cartulina kraft
- Pegamento transparente
Cómo hacerla
Pega flores secas formando un corazón o bouquet. Luego coloca ligeramente perfume sobre la tarjeta. Cada vez que mamá la abra, sentirá el aroma.
Costo: S/ 12
8. Tarjeta “vale por un abrazo”
Materiales
- Cartulina
- Papel de colores
- Tijeras
- Plumones
Cómo hacerla
Haz pequeños cupones recortables que digan:
- Vale por un desayuno.
- Vale por un abrazo.
- Vale por ver una película juntos.
Pega los cupones dentro de la tarjeta.
Costo: S/ 5
9. Tarjeta selfie para TikTok e Instagram
Materiales
- Cartulina gruesa
- Escarcha
- Stickers
- Letras adhesivas
Cómo hacerla
Haz una tarjeta gigante con espacio en el centro para tomarse selfies familiares.
Agrega frases:“La mejor mamá del mundo”.
Ideal para: Videos y reels.
Costo: S/ 20
10. Tarjeta con luces LED
Materiales
- Mini luces LED a pila
- Cartulina
- Cinta adhesiva
- Tijeras
Cómo hacerla
Haz pequeños agujeros detrás de estrellas o corazones y coloca luces LED detrás para que iluminen la tarjeta al abrirse.
Resultado: Muy llamativa y moderna.
Costo: S/ 25
11. Tarjeta tipo acordeón
Materiales
- Papel decorativo
- Fotografías
- Pegamento
- Cinta
Cómo hacerla
Dobla el papel como acordeón y pega fotos familiares en cada sección. Al abrirse, se despliega una mini historia familiar.
Costo: S/ 15
12. Tarjeta “Mamá superheroína”
Materiales
- Cartulina
- Colores
- Escarcha
- Stickers
Cómo hacerla
Dibuja a mamá como superheroína con capa y poderes especiales:“Super abrazo”.“Super paciencia”.
Ideal para: Niños pequeños.
Costo: S/ 6
13. Tarjeta con confeti sorpresa
Materiales
- Cartulina doble
- Confeti
- Pegamento
Cómo hacerla
Crea un pequeño bolsillo interno con confeti. Cuando mamá abra la tarjeta, caerán pequeños corazones de colores.
Costo: S/ 8
14. Tarjeta puzzle
Materiales
- Cartón reciclado
- Tijeras
- Plumones
Cómo hacerla
Escribe un mensaje y luego corta la tarjeta como rompecabezas. Mamá deberá armarla para leerla.
Costo: S/ 6
15. Tarjeta con código QR
Materiales
- Cartulina
- Impresión QR
- Pegamento
Cómo hacerla
Genera un código QR que lleve a:
- un video familiar;
- una canción;
- o un mensaje grabado.
Pega el QR dentro de la tarjeta.
Costo: S/ 7
16. Tarjeta tipo libro miniatura
Materiales
- Hojas bond
- Cartulina
- Grapadora
Cómo hacerla
Crea pequeñas páginas con recuerdos, dibujos y mensajes.
Resultado: Parece un mini diario familiar.
Costo: S/ 10
17. Tarjeta acuarela artística
Materiales
- Acuarelas
- Pinceles
- Papel especial
Cómo hacerla
Pinta flores suaves o paisajes color pastel y añade frases elegantes.
Costo: S/ 15
18. Tarjeta ecológica
Materiales
- Hojas secas
- Cartón reciclado
- Pegamento ecológico
Cómo hacerla
Decora con elementos naturales y mensajes sobre amor y cuidado.
Costo: S/ 5
19. Tarjeta con chocolates
Materiales
- Chocolates pequeños
- Cartulina
- Cinta adhesiva
Cómo hacerla
Pega chocolates y acompaña cada uno con mensajes:“Gracias por endulzar mi vida”.
Costo: S/ 18
20. Tarjeta “Te amo hasta el infinito”
Materiales
- Cartulina negra
- Plumón plateado
- Escarcha
Cómo hacerla
Dibuja estrellas, galaxias y corazones brillantes. Perfecta para un diseño elegante y moderno.
Costo: S/ 9
21. Tarjeta mariposa desplegable
Materiales
- Cartulina de colores
- Tijeras
- Pegamento
- Plumones
- Escarcha
Cómo hacerla
Dobla una cartulina por la mitad y recorta una gran mariposa dejando el centro unido para que pueda abrirse. Decora las alas con escarcha, corazones y frases bonitas. Dentro puedes escribir:“Gracias por ayudarme a volar”.
Costo: S/ 7
22. Tarjeta arcoíris con algodón
Materiales
- Algodón
- Cartulina blanca
- Témperas
- Pegamento
Cómo hacerla
Dibuja un arcoíris y píntalo con témperas. Luego pega algodón en los extremos simulando nubes. Agrega frases:“Eres el color más bonito de mi vida”.
Costo: S/ 8
23. Tarjeta con flores prensadas
Materiales
- Flores secas prensadas
- Cartulina beige
- Pegamento transparente
- Cinta decorativa
Cómo hacerla
Pega cuidadosamente flores secas formando un bouquet o marco floral.
Ideal para tarjetas elegantes y delicadas.
Costo: S/ 12
24. Tarjeta “Mamá chef”
Materiales
- Cartulina
- Papel blanco
- Tijeras
- Marcadores
Cómo hacerla
Haz una tarjeta en forma de gorro de chef y escribe:“La mejor cocinera del mundo”. Puedes agregar recetas familiares pequeñas dentro.
Costo: S/ 6
25. Tarjeta en forma de taza de café
Materiales
- Cartulina marrón
- Foamy blanco
- Pegamento
Cómo hacerla
Recorta una taza grande y coloca algodón o foamy blanco simulando espuma de café.
Perfecta para mamás cafeteras.
Costo: S/ 7
26. Tarjeta “árbol familiar”
Materiales
- Cartulina
- Pintura marrón
- Papel verde
- Fotografías pequeñas
Cómo hacerla
Dibuja un árbol y coloca fotos familiares como hojas.
Costo: S/ 12
27. Tarjeta de corazones colgantes
Materiales
- Hilo
- Papel de colores
- Pegamento
- Cartulina
Cómo hacerla
Recorta pequeños corazones y cuélgalos dentro de la tarjeta usando hilo. Al abrirse, los corazones quedan suspendidos.
Costo: S/ 8
28. Tarjeta “mini jardín”
Materiales
- Cartulina verde
- Papel crepé
- Botones
- Pegamento
Cómo hacerla
Crea flores 3D usando papel y botones. Agrega hojas y mariquitas decorativas.
Costo: S/ 10
29. Tarjeta transparente elegante
Materiales
- Papel acetato
- Plumón blanco
- Flores pequeñas
Cómo hacerla
Escribe mensajes sobre el acetato y pega flores secas alrededor. Muy moderna y aesthetic.
Costo: S/ 12
30. Tarjeta estilo Pinterest
Materiales
- Cartulina pastel
- Stickers minimalistas
- Washi tape
- Letras adhesivas
Cómo hacerla
Usa tonos suaves y diseño limpio con frases elegantes:“Gracias por todo, mamá”.
Costo: S/ 10
31. Tarjeta con bolsillo secreto
Materiales
- Cartulina
- Sobres pequeños
- Papel decorativo
Cómo hacerla
Pega pequeños bolsillos internos donde puedas guardar mensajes secretos o mini fotos.
Costo: S/ 8
32. Tarjeta con globos de papel
Materiales
- Papel brillante
- Hilo
- Pegamento
Cómo hacerla
Haz pequeños globos inflados usando círculos doblados y agrega hilos simulando globos reales.
Costo: S/ 9
33. Tarjeta “mamá reina”
Materiales
- Cartulina dorada
- Corona de papel
- Escarcha
Cómo hacerla
Diseña una corona brillante y escribe:“La reina de nuestro hogar”.
💰 Costo:S/ 8
34. Tarjeta tipo ventana
Materiales
- Cartulina gruesa
- Cutter
- Papel decorativo
Cómo hacerla
Haz una ventana que se abra mostrando mensajes escondidos.
Costo: S/ 10
35. Tarjeta con marcos de fotos
Materiales
- Cartulina
- Fotos pequeñas
- Cinta decorativa
Cómo hacerla
Haz pequeños marcos alrededor de las fotografías familiares.
Costo: S/ 12
36. Tarjeta “mamá estrella”
Materiales
- Cartulina negra
- Estrellas adhesivas
- Plumón plateado
Cómo hacerla
Crea un cielo nocturno lleno de estrellas y escribe:“Tú iluminas mi vida”.
Costo: S/ 7
37. Tarjeta tipo collage artístico
Materiales
- Revistas recicladas
- Pegamento
- Tijeras
Cómo hacerla
Recorta palabras e imágenes bonitas formando un collage.
Costo: S/ 5
38. Tarjeta con lazos y cintas
Materiales
- Cintas satinadas
- Cartulina
- Silicona
Cómo hacerla
Haz moños decorativos y crea diseños elegantes.
Costo: S/ 9
39. Tarjeta “mamá viajera”
Materiales
- Mapas viejos
- Cartulina
- Stickers
Cómo hacerla
Decora con destinos soñados y frases:“Gracias por acompañarme en cada aventura”.
Costo: S/ 10
40. Tarjeta musical artesanal
Materiales
- Tarjeta musical reciclada
- Cartulina
- Pegamento
Cómo hacerla
Incorpora un pequeño módulo musical que suene al abrir la tarjeta.
Costo: S/ 20
41. Tarjeta de flores gigantes
Materiales
- Cartulina de colores
- Tijeras
- Pegamento
Cómo hacerla
Haz flores enormes en relieve y decora el centro con mensajes.
Costo: S/ 10
42. Tarjeta “mamá artista”
Materiales
- Acuarelas
- Pinceles
- Cartulina especial
Cómo hacerla
Pinta manchas abstractas de colores y añade frases artísticas.
Costo: S/ 15
43. Tarjeta tipo calendario familiar
Materiales
- Cartulina
- Regla
- Fotos
Cómo hacerla
Marca fechas especiales familiares y agrega recuerdos.
Costo: S/ 12
44. Tarjeta “te debo un día libre”
Materiales
- Cartulina
- Plumones
- Stickers
Cómo hacerla
Incluye cupones:“Hoy yo lavo los platos”.“Hoy tú descansas”.
Costo: S/ 5
45. Tarjeta con pompones
Materiales
- Pompones de colores
- Cartulina
- Pegamento
Cómo hacerla
Usa pompones para crear flores o letras divertidas.
Costo: S/ 8
46. Tarjeta tipo rompecabezas 3D
Materiales
- Cartón grueso
- Cutter
- Pinturas
Cómo hacerla
Crea piezas ensamblables que formen un corazón.
Costo: S/ 12
47. Tarjeta “mamá gamer”
Materiales
- Cartulina negra
- Stickers gamer
- Plumones fluorescentes
Cómo hacerla
Diseña controles y frases:“Player 1: la mejor mamá”.
Costo: S/ 9
48. Tarjeta “mamá jardinera”
Materiales
- Semillas pequeñas
- Cartulina
- Sobrecitos
Cómo hacerla
Incluye semillas reales para plantar flores.
Costo: S/ 8
49. Tarjeta “línea del tiempo”
Materiales
- Fotografías
- Cartulina larga
- Marcadores
Cómo hacerla
Muestra recuerdos importantes desde la infancia hasta hoy.
Costo: S/ 15
50. Tarjeta explosiva sorpresa
Materiales
- Caja pequeña
- Papel decorativo
- Fotografías
- Confeti
Cómo hacerla
Al abrir la caja, se despliegan mensajes, fotos y decoraciones.
Es una de las tarjetas más impactantes y virales en TikTok.
Costo: S/ 20
Consejos para que las tarjetas queden más bonitas
Especialistas en manualidades recomiendan:
- combinar colores pastel;
- usar mensajes sinceros;
- evitar exceso de decoración;
- y añadir elementos personales como fotos o recuerdos.
También sugieren usar:
- pegamento en barra para niños pequeños;
- silicona fría para adolescentes;
- y materiales reciclados para ahorrar dinero.
¿Por qué las tarjetas DIY siguen siendo tendencia?
Las tarjetas hechas a mano se han vuelto populares en TikTok, Pinterest e Instagram porque permiten crear regalos:
- económicos;
- personalizados;
- creativos;
- y muy emocionales.
Además, generan recuerdos familiares mucho más duraderos que muchos regalos materiales.
Porque al final, lo que más emociona a mamá no es cuánto costó el regalo, sino cuánto amor hubo al hacerlo.