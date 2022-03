Andrea San Martín y su ‘juergaza’ con Sebastián Lizarzaburu: realiza el sensual paso de Anitta y luce atrevido escote

Andrea San Martín casi deja ver más de la cuenta con su sensual escote. (Foto: Instagram)

Todo parece indicar que Andrea San Martín habría querido olvidar los problemas que tiene con el padre de su menor hija, Juan Víctor Sánchez, para divertirse a lo grande junto a su actual pareja Sebastián Lizarzaburu y amigos cercanos.

Según se puede ver en los vídeos difundidos en las historias de Instagram de ‘Instarándula’, la exchica reality se animó a cumplir el famoso reto del sensual paso Anitta con su canción ‘Envolver’ el último fin de semana mientras se encontraba en una discoteca en el boulevard de Asia.

En el video se puede observar a la exconductora de televisión bajar hasta el suelo y al momento de terminar con el challengue y pararse, casi deja ver más de la cuenta, pues asistió con un vestido negro con un escote que tenía una abertura en el medio hasta el ombligo.

“Impúdica, cómo se le ocurre ir vestida así, jaja, con ese pasito de Annita, ahora sale la abuela y toda la mancha. Dios mío, la San Martín se fue a un juergon con Sebastián Lizarzaburu”, se le escucha decir al periodista Samuel Suárez, dueño de la plataforma que difundió los videos.

Andrea San Martín realiza el sensual paso de Anitta. VIDEO: Instagram / Instarandula

En otro momento, se puede ver que a la modelo la retan a beber licor del abdomen del popular ‘hombre roca’, juego también conocido como ‘Bodyshot’. El exchico reality se acostó en uno de los sillones de la discoteca y la madre de su hija pasó a lamer su ombligo donde estaba el alcohol.

Cabe resaltar que dichos videos no solo fueron compartidos por el popular ‘Samu’, sino también fueron difundidos a través de las plataformas de TikTok y de los Instagram de los amigos que acompañaban a la feliz pareja. Incluso, el modelo publicó en sus redes sociales algunas historias previas a aquella noche.

Cabe mencionar que ambos cuentas con el apoyo de sus seguidores, pues muchos señalan que no estarían haciendo nada malo y que solo se están divirtiendo.

Andrea San Martín toma licor del abdomen de Sebastián Lizarzaburu. VIDEO: Instagram / Instarandula

SEBASTIAN LIZARZABURU SE RIÉ DE FIESTA CON ANDREA SAN MARTÍN

El popular ‘hombre roca’ utilizó sus historias de Instagram este 27 de marzo para pronunciarse sobre los recientes videos que están circulando en las redes sociales sobre su ‘juergaza’ con Andrea San Martín. Según aseguró el modelo, hay otras imagenes que no saldrán a la luz porque serían más polémicas.

“Supuestamente lo que iba a pasar en Barú, se queda en Barú, pero al parecer no se queda ahí. Lo que sí no van a salir son los videos prohibidos, eso sí no va a salir”, señaló entre risas.

