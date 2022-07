Andrea San Martín discutió con Sebastián Lizarzaburu en chats filtrados: Así fue la acalorada pelea

Filtran chats de la discusión entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu. (Foto: Composición Infobae)

La relación amorosa entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu estuvo a punto de llegar a su fin, luego que se filtraran unos chats entre la ojiverde con el ‘Pato’ Quiñones, en donde ella le decía “corazón” y hasta le pedía verse. Poco después, la cuenta de Instagram de la exchica reality fue hackeada y se difundió una acalorada discusión verbal entre ella y el ‘Hombre Roca’.

En las capturas de pantalla, se puede leer que Lizarzaburu le reclama furioso a Andrea por haber hablado con Quiñones a sus espaldas. También le recuerda que, aunque no llegaron a ser pareja, sí hubo algo entre ellos en el pasado, motivo por el cual un encuentro entre ambos no sería adecuado. Sin embargo, ella asegura que simplemente son “buenos amigos”.

A continuación, un extracto de su acalorada discusión filtrada en redes sociales:

Sebastián: Qué mier... es esto, qué mier... es esto. ¡QUÉ CHUCH...! ¿CORAZÓN?

Sebastián: Es tu ex gil, tu ex casi. El mes pasado, mier....

Andrea: No, porque nunca nos vimos.

Sebastián: Y a mí que chuch...

Andrea: Y terminamos siendo amigos.

Sebastián: Le insistes como sea.

(...)

Sebastián: No me jod... Cualquier persona que tuvo algo contigo o planes, es tu ex gil, tu ex casi. Me llega al pinch... si me dices que es bueno, si va a la iglesia, me llega. El mes pasado y al toque le escribes, insistente. “Corazón, te recojo. Sino vienes y no voy a chambear”. ¿Qué mier...?

Andrea: Pato nunca viene a Lima, su mamá ha sido súper amable conmigo también. Pero entiendo que te molestes, obvio que entiendo.

Sebastián: ¿Y qué mier... me importa que nunca venga a Lima? O sea, apenas viene haces todo para verlo, corazón. Te dije que me llegaba al pinch..., te dije, y tú seguías ahí, likeandole a un huev... y diciéndole para recogerlo.

Andrea: Discúlpame por eso, realmente lo considero un amigo.

ANDREA SAN MARTÍN ADMITE QUE CHAT FILTRADO ES REAL

En el programa de Magaly TV La Firme, la exintegrante de Bienvenida la Tarde terminó aceptando que los chats filtrados en redes sociales de su acalorada discusión con Sebastián Lizarzaburu son reales. Sin embargo, aseguró que luego se sentaron a hablar como dos adultos responsables.

“Sí tuvimos una discusión. Ya lo he conversado directamente con él (Sebastián Lizarzaburu) para ver si hemos cruzado ciertos límites. Sí, es esta la conversación, pero no debió ser expuesta. Está molesto, no estaba conmigo, pero cuando nos juntamos, nos sentamos a conversar sobre eso”.

Tras ello, justificó la agresividad de su pareja, alegando que se dejó llevar por el enojo del momento. “Es una persona que está molesta y no lo puedo culpar”, comentó Andrea San Martín, quien también dijo que habló con su pareja sobre otros rumores de infidelidad de su parte.

