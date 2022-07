Juan Víctor descarta haber difundido chats entre Andrea San Martín y el ‘Pato’ Quiñones

Juan Víctor rechaza acusaciones de Andrea San Martín. (Foto: Instagram)

Juan Víctor Sánchez afronta un nuevo proceso legal contra Andrea San Martín, en esta ocasión, la exmodelo lo denunció por presuntamente haber invadido su privacidad al filtrar unos chats que se encontraban en su cuenta de iCloud.

De acuerdo a la denuncia que realizó la ‘ojiverde’, el papá de su segunda hija tenía acceso a este dispositivo debido a que en el año 2020 él le prestó un celular y ahí se quedaron guardados todos sus datos, por lo que sería el principal sospechoso de todo lo que le ha sucedido.

Sin embargo, Juan Víctor Sánchez al tomar conocimiento sobre la nueva denuncia que le hizo Andrea San Martín, salió a desmentirla y precisó que si bien ella le devolvió el celular con sus datos, a los pocos meses lo formateó y lo volvió a la configuración de fabrica.

“ Yo le presté un teléfono a ella cuando estábamos en buenos términos, pero acceso a su iCloud no he tenido ni tengo y lamento mucho que se haya filtrado conversaciones de ella y de su pareja ”, comentó en un primer momento el extripulante de avión.

Asimismo, la expareja de la ‘ojiverde’ indicó que si así hubiera tenido acceso a dicha información no lo habría divulgado. “Si yo tuviera acceso a esa información, para qué lo publicaría. Si lo quiero jorobar mando un post”.

En ese sentido, Juan Víctor precisó que ellos en estos momentos se encuentran afrontando un juicio y que para el no habría sido propicio divulgar dicha información ya que podría afectar emocionalmente a la mamá de su hija.

“Supongamos que me ha denunciado por novena vez, pero si yo hubiera tenido acceso a su información, yo estoy afrontando juicios con ella. No sería propicio para usarlo a mi beneficio. A mí me preocupa porque podría afectar emocionalmente a mi hija esa pelea entre ellos ”, agregó el extripulante.

El papá de la segunda hija de Andrea San Martín descartó haber sido el responsable de la filtración de los chats de la exmodelo.

ANDREA SAN MARTÍN NIEGA HABER DENUNCIADO POR VIOLENCIA A SU EXPAREJA

En una reciente conversación con un reportero de Amor y Fuego, Andrea San Martín negó tener pensando denunciar a Juan Víctor Sánchez por violencia física contra su menor hija. Recordemos que ambos personajes se encuentran enfrentados desde hace unos meses.

“ No, no sé de donde sacan esa información, la verdad. Pero la única denuncia que yo he puesto el día de ayer ha sido ante la policía que se dedica a ver todo el tema de caso cibernéticos (...) ”, dijo la ‘ojiverde’ sobre este delicado tema.

Por otro lado, la pareja de Sebastián Lizarzaburu comentó sobre la filtración de sus chats con el bailarín ‘Pato’ Quiñones, y no dudó en dejar en claro que su actual relación sentimental se encuentra atravesando por un buen momento.

“Lo que hemos tratado de decir ya lo hemos dicho en nuestras redes”, acotó, dejando en claro al programa de Willax que no tiene problemas con su pareja por ese tema. Asimismo, señaló que no va a parar hasta encontrar al responsable de dichas filtraciones y que el principal sospechoso es el padre de su segunda hija.

