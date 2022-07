Sebastián Lizarzaburu cuenta lo que hizo Andrea San Martín con su celular tras acusaciones de modelo

Sebastián Lizarzaburu le dio su celular a Andrea San Martín para que revise sus mensajes. (Foto: Captura / Instagram)

Sebastián Lizarzaburu reveló lo que hizo Andrea San Martín luego de que una modelo lo acusara de haberle propuesto ir a un hotel a altas horas de la noche. Como se recuerda, una joven llamada Alexa Samame contó en el programa de Magaly Medina que el exchico reality le hizo esta propuesta para que se conocieran un poco mejor a través de mensajes por Instagram.

Sin embargo, el popular ‘hombre roca’ utilizó sus redes sociales para desmentirla y aseguró que no le es infiel a la madre de su hija. Para seguir reafirmando su versión declaró para Magaly TV La Firme y recalcó que lo único que quiere es que su pareja no quede como una ‘cachuda’.

“Yo no la conozco, nunca la he visto ni en persona ni nada. Acá no hay ninguna prueba y lo que me importa limpiar es la imagen de Andrea. La seguridad también es salir a hablar, desmentir y dejar en claro que Andrea no es ninguna ‘cachuda’”, comenzó diciendo.

PUEDES LEER: Andrea San Martín discutió con Sebastián Lizarzaburu en chats filtrados: Así fue la acalorada pelea

Asimismo, Sebastián Lizarzaburu confesó que tras las acusaciones de la señorita, tuvo que darle su celular a Andrea San Martín para que compruebe que no le es infiel y termine creyendo en su palabra.

“A ella le llega que (la gente) le esté diciendo ‘Sebastián te fue infiel, ‘cachuda’, ‘que el karma existe y te lo mereces’. Yo lo que hice fue ‘toma’. Agarró mi celular y revisó durante horas”, señaló.

JUSTIFICA REACCIÓN CON ANDREA SAN MARTÍN POR CHATS CON ‘PATO’ QUIÑONES

Sebastián Lizarzaburu no solo se encuentra en medio de la polémica por las acusaciones de la joven chiclayana. La reciente filtración de sus chats con Andrea San Martín también han dado de qué hablar. Y es que, se dio a conocer unas conversaciones de la exchica reality con el bailarín ‘Pato’ Quiñones, en donde ella le decía “corazón” y hasta le pedía verse.

Esto enfureció al exintegrante de Combate y no dudó en reclamarle a su pareja. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fueron las fuertes palabras que utilizó, pues se lee que tuvieron una acalorada discusión.

Durante la misma entrevista con Magaly TV La Firme justificó su reacción señalando que tenía más de una razón para pedirle explicaciones a Andrea San Martín.

“Yo se lo reclame y ella sabe perfectamente que yo tenía la razón del mundo para reclamarle algo así. Yo nunca la insulté porque hace muchos años dejé de insultar a la persona con la que hablo (...) Esas son conversaciones que claramente no eran la manera por más amigos que sean“, indicó.

Sebastián Lizarzaburu revela que Andrea San Martín revisó su celular ‘por horas’ tras acusaciones de modelo. (VIDEO: ATV)

A continuación, un extracto de su acalorada discusión filtrada en redes sociales:

Sebastián: Qué mier... es esto, qué mier... es esto. ¡QUÉ CHUCH...! ¿CORAZÓN?

Sebastián: Es tu ex gil, tu ex casi. El mes pasado, mier....

Andrea: No, porque nunca nos vimos.

Sebastián: Y a mí que chuch...

Andrea: Y terminamos siendo amigos.

Sebastián: Le insistes como sea.

(...)

Sebastián: No me jod... Cualquier persona que tuvo algo contigo o planes, es tu ex gil, tu ex casi. Me llega al pinch... si me dices que es bueno, si va a la iglesia, me llega. El mes pasado y al toque le escribes, insistente. “Corazón, te recojo. Sino vienes y no voy a chambear”. ¿Qué mier...?

Andrea: Pato nunca viene a Lima, su mamá ha sido súper amable conmigo también. Pero entiendo que te molestes, obvio que entiendo.

Sebastián: ¿Y qué mier... me importa que nunca venga a Lima? O sea, apenas viene haces todo para verlo, corazón. Te dije que me llegaba al pinch..., te dije, y tú seguías ahí, likeandole a un huev... y diciéndole para recogerlo.

Andrea: Discúlpame por eso, realmente lo considero un amigo.

Pelea entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu.

Pelea entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu.

Pelea entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu.

SEGUIR LEYENDO