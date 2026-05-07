Pamela López sorprende con su imitación de Susy Díaz y recibe inesperada propuesta de Jorge Benavides para 'JB Noticias'

Pamela López sorprende con una imitación de Susy Díaz en 'La Granja VIP' que impacta a Jorge Benavides.

Pamela López volvió a robar cámara en ‘La Granja VIP’ con una imitación de Susy Díaz que dejó a todos sorprendidos, incluido el comediante Jorge Benavides, quien no dudó en elogiarla y lanzarle una propuesta en vivo que generó gran revuelo.

Durante una dinámica del reality de Panamericana Televisión, López asumió el reto de interpretar a la icónica figura de la farándula peruana, y su actuación fue tan convincente que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La participante mostró seguridad y soltura desde el inicio, recreando gestos, frases y el estilo característico de Susy Díaz con notable precisión.

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“Buenas noches, tía Gloria, tengo que recomendarte una dieta: ‘La dieta de La Granja, que te coj** en la zanja’”, lanzó López durante su presentación, provocando carcajadas entre sus compañeros y los conductores del programa.

La actuación no pasó desapercibida para Jorge Benavides, quien participaba en la dinámica en su personaje de la ‘Tía Gloria’. El comediante elogió el desempeño de la participante y, ante la sorpresa de todos, le lanzó una propuesta concreta: “Esta chica muy talentosa, sale de acá de frente a ‘JB Noticias’”, señaló, dejando abierta la posibilidad de verla en su programa humorístico de Panamericana Televisión.

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Revive el divertido momento en que Pamela interpreta a la icónica Susy Díaz durante un casting en 'La Granja VIP'. ¡No te pierdas sus famosas 'dietas' y su característico baile que hicieron reír a todos en el set! Jorge Benavides elogió su actuación. Video: Instagram La Granja VIP

Un talento que se viene revelando en el reality

La imitación deSusy Díaz no es la primera vez que Pamela Lópezsorprende con sus dotes actorales dentro de ‘La Granja VIP’. Semanas atrás, la participante ya había causado furor al imitar a Samahara Lobatón, su compañera y con quien ha tenido más de un enfrentamiento. En esa oportunidad, López ingresó al escenario con total seguridad, gritando ‘Bienvenidas a mi reality’ en una clara referencia al estilo mediático de la hija de Melissa Klug.

La actuación incluyó gestos característicos de Samahara, como colocarse el dedo en la boca, lo que desató carcajadas entre los participantes. Incluso la propia Samahara celebró la imitación, lo que convirtió el momento en uno de los más comentados del programa. En redes sociales, los usuarios no tardaron en reaccionar: “Pamela era actriz y nadie lo sabía”, “Solo le faltó decir ‘Youna, te amo’” y “Tiene talento para actriz cómica” fueron algunos de los comentarios que circularon en TikTok.

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Otra actuación memorable: el lipsync con Melissa Klug

Antes de sus imitaciones, Pamela López también había protagonizado uno de los momentos más virales del reality junto a Melissa Klug. Ambas participantes, conocidas por sus roces dentro del programa, fueron elegidas para compartir escenario en un reto de lipsync interpretando ‘Cosas del amor’, de Ana Gabriel y Vikki Carr.

López asumió el papel de Vikki Carr, con peluca rubia y atuendo rojo, mientras Klug interpretó a Ana Gabriel. El desenlace de la actuación, con jalones de pelucas que simulaban un enfrentamiento pero que rápidamente fue entendido como parte del show, generó risas y aplausos entre los conductores y demás participantes.

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Pamela López y Melissa Klug hacen estallar La Granja VIP con inesperado final en reto musical. Composición Infobae / Carol Ruiz.

El clip se viralizó rápidamente y consolidó a Pamela López como una de las figuras más entretenidas del reality.

Una faceta inesperada que gana seguidores

La participación de Pamela López en ‘La Granja VIP’ ha revelado una faceta que pocos conocían de la trujillana, conocida principalmente por su mediático matrimonio y posterior ruptura con el futbolista Christian Cueva. Su capacidad para hacer reír, imitar y conectar con el público ha generado un creciente respaldo en redes sociales y ha despertado el interés de figuras consolidadas del humor peruano como Jorge Benavides.

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Melissa Paredes y Pamela López se unen en el escenario de 'La Granja Tiene Talento' para una poderosa y emotiva interpretación del clásico 'Cosas del Amor'. Una actuación llena de sentimiento y drama que te conmoverá. Panamericana Televisión/ La Granja VIP.

La propuesta del comediante de llevarla a ‘JB Noticias’ tras su salida del reality es el reflejo de cómo el programa se ha convertido en una vitrina para descubrir nuevas facetas de sus participantes. Por ahora, Pamela López sigue en competencia en ‘La Granja VIP’, donde continúa generando contenido viral y ganándose el aprecio del público con su humor natural y su disposición para el espectáculo.