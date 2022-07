Se filtran chats de Andrea San Martín y el ‘Pato’ Quiñones: ¿Hubo infidelidad de la exmodelo?

Andrea San Martín ha sido relacionada con el bailarín 'Pato' Quiñones luego que se diera a conocer que estaban pactando un encuentro en Lima.

Andrea San Martín vuelve a estar en una polémica. La actual pareja de Sebastián Lizarzaburu habría sufrido el hackeo de sus redes sociales, por lo que se difundieron algunos mensajes que tuvo con Patricio Quiñones hace casi dos meses. Las especulaciones de una posible infidelidad no se hicieron esperar.

El programa encargado de dar a conocer dicha información fue el de Rodrigo González y Gigi Mitre. El magazine señaló que dichos mensajes serían reales, pues cuando llamaron al bailarín para consultarle sobre este tema, él no lo desmintió, más bien explicó qué fue lo que sucedió.

En las capturas de pantalla se puede observar claramente que Andrea San Martín le dice al ‘Pato’ Quiñones en reiteradas ocasiones que desea pactar un encuentro con él cuando llegue a Lima, incluso le ofrece ir a recogerlo para luego armar un plan.

“ Gracias corazón, ando paseando por Lima sola, ¿tú la pasarás en La Punta? Te parece si el miércoles te recojo en la tarde y vemos qué hacemos ”, se lee. “¿Hola? Sigues sin planes para hoy en la noche? Yo salgo de la chamba a las 7, me pateas ves. ¿regresas en junio?”, le dice la ‘ojiverde’.

Sin embargo, lejos de aceptar la invitación de Andrea San Martín, el bailarín le dice que estará en la ciudad junto a la chica con la que se encuentra saliendo, por lo que es muy improbable que ellos se vean por dichas fechas.

Asimismo, la expareja de Milett le revela que a principios de junio volvería a Lima para sacar la muela, a lo que la exmodelo le responde que no le importaría esperar hasta dicha fecha para verse, pero el bailarín le aclara que iba a estar adolorido, por lo que le avisaría si esto sería factible.

AMOR Y FUEGO SE COMUNICA CON PATRICIO QUIÑONES

En conversación con Amor y Fuego, Patricio Quiñones revela que conoció a Andrea San Martín en los pasillos de los canales de televisión, pero recién formaron una amistad durante la pandemia, además que en ese momento la exmodelo todavía no tenía una relación con Sebastián Lizarzaburu.

“Nosotros nos hemos cruzado antes, en los pasillos de la televisión y desde la pandemia empezamos a hablar por redes. Cuando empezamos a conversar ella no estaba con Sebastián”, explicó el bailarín.

En otro momento, el popular ‘Pato’ indica que ellos son solo amigos y que no sucedió nada entre ellos, es más, pese a que Andrea San Martín le dijo para verse, este encuentro nunca sucedió ya que no estaba en sus planes.

“ Mi plan realmente era ver a mis amigos del colegio, a mis amigos de La Punta, a mis amigos del baile y a mi familia. Yo hice mis planes, las cosas no se dieron, no pude y ya, eso es lo que se vio ”, comentó.

Para finalizar, Patricio Quiñones aseguró que fue la ‘ojiverde’ la que insistía para verse, por lo que dichas preguntas deberían de hacérsela a ella. “Yo ya no tenía otra manera de decirle ‘oye, sabes que yo no puedo’. No hay forma bonita de decir que no”, indicó.

